Hang Sơn Đoòng xuất hiện trong phóng sự hàng đầu nước Mỹ

Truyền hình Mỹ gọi hang Sơn Đoòng là 'kỳ quan thế kỷ XXI' Chương trình 60 Minutes của Mỹ đưa khán giả khám phá hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới được phát hiện tại Việt Nam vào năm 2009.

Oxalis Adventure, đơn vị khai thác độc quyền tour khám phá hang Sơn Đoòng, cho biết điểm đến này sẽ xuất hiện trong chương trình 60 Minutes của kênh CBS (Mỹ) lúc 6h ngày 30/3 (giờ địa phương). Trước đó, ngày 14-17/1, đoàn làm phim của 60 Minutes đã đến ghi hình tại hang Sơn Đoòng, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị (sau sáp nhập).

Sơn Đoòng có tổng chiều dài khoảng 9 km, nơi rộng nhất lên đến 150-160 m, vòm hang có điểm cao tới 200 m, với thể tích 38,5 triệu m3. Hang được công nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới vào năm 2013 và tiếp tục được công nhận lớn nhất thế giới về thể tích vào năm 2015. CBS News gọi nơi đây là "kỳ quan thế kỷ XXI".

60 Minutes đưa khán giả trở lại hành trình phát hiện hang động lớn nhất thế giới, bắt đầu từ câu chuyện của ông Hồ Khanh vào những năm 1990. Trong một chuyến đi rừng tại Phong Nha, ông tình cờ phát hiện cửa hang giữa đại ngàn. Từ dấu mốc này, các nhà thám hiểm quốc tế đã phối hợp với người dân địa phương để tiến hành những chuyến khảo sát đầu tiên.

Phóng sự tái hiện những khó khăn trong quá trình tiếp cận hang Sơn Đoòng, từ địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt đến các rủi ro trong thám hiểm. Song song, đoàn làm phim xây dựng chặt chẽ nội dung khoa học, lý giải quá trình hình thành hang động qua hàng triệu năm, cấu trúc địa chất đặc biệt và hệ thống sông ngầm trong lòng núi đá vôi.

Chương trình cũng ghi lại hệ sinh thái độc đáo bên trong hang, gồm rừng nguyên sinh, dòng sông ngầm và vi khí hậu riêng biệt, gần như tách rời với thế giới bên ngoài.

Trong quá trình thực hiện, Oxalis Adventure phối hợp Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo hoạt động ghi hình tuân thủ quy định bảo tồn. Các cảnh quay được kiểm soát nghiêm ngặt, hạn chế tác động đến hệ sinh thái bên trong hang.

Ông Nguyễn Châu Á, CEO Oxalis Adventure, cho biết tour thám hiểm hang Sơn Đoòng đã kín chỗ đến cuối năm 2027. Tính đến tháng 12/2025, sau 12 năm mở cửa đón khách, Sơn Đoòng đón 8.552 nhà thám hiểm, mang về 25,5 triệu USD doanh thu và tạo việc làm trực tiếp cho 130 người dân địa phương.

"Việc kín chỗ dài như vậy tạo ra một sự khan hiếm, khiến Sơn Đoòng trở thành mục tiêu mà bất kỳ du khách ưa mạo hiểm nào cũng khao khát được chinh phục", ông Châu Á nói với Tri Thức - Znews.

Hành trình du khách thám hiểm hang Sơn Đoòng kéo dài 4 ngày 3 đêm vào năm 2023.

Đơn vị đánh giá việc 60 Minutes lựa chọn ghi hình tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tạo cú hích truyền thông, góp phần quảng bá hình ảnh hang Sơn Đoòng và di sản thiên nhiên Việt Nam ra thế giới.

Với lượng khán giả ổn định hàng triệu người mỗi tập, phóng sự cũng được kỳ vọng tạo lực đẩy cho hoạt động xúc tiến du lịch năm nay, tiếp tục khẳng định vị thế của Sơn Đoòng như một biểu tượng của du lịch thám hiểm trên bản đồ thế giới.

Bên cạnh yếu tố quảng bá, chương trình còn mang giá trị lâu dài khi cung cấp tư liệu truyền thông có chiều sâu khoa học và độ tin cậy cao về Phong Nha - Kẻ Bàng. Qua đó, phóng sự góp phần nâng cao nhận thức quốc tế về giá trị địa chất, sinh thái và bảo tồn, hướng đến phát triển du lịch bền vững.