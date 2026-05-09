Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hàng không giá rẻ Hàn Quốc cắt chuyến, cho nhân sự nghỉ không lương

  • Thứ bảy, 9/5/2026 20:16 (GMT+7)
  • 20:16 9/5/2026

Giá nhiên liệu tăng vọt do căng thẳng Trung Đông khiến nhiều hãng hàng không giá rẻ Hàn Quốc đồng loạt cắt giảm chuyến bay và triển khai chương trình nghỉ phép không lương.

Máy bay B737-8 của Jeju Air. Ảnh: Jeju Air.

Làn sóng nghỉ phép không lương đang lan rộng trong ngành hàng không giá rẻ (LCC) tại Hàn Quốc, khi các hãng bay phải gồng mình trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Sau T’way Air, lần lượt Aero K và Jeju Air - hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Hàn Quốc - cũng triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí nhằm ứng phó với đà tăng của giá dầu quốc tế.

Theo Chosun, Jeju Air mới đây đã thông báo tiếp nhận đơn xin nghỉ phép không lương đối với đội ngũ tiếp viên hàng không trong tháng 6. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh hãng phải giảm tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế vì chi phí nhiên liệu tăng vọt, hệ quả trực tiếp từ xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Ngày 8/5, Jeju Air đăng tải thông báo nội bộ với tiêu đề “Đơn xin nghỉ phép ngắn hạn không lương dành cho tiếp viên hàng không tháng 6/2026”. Trong thông báo, hãng cho biết lượng nhân sự hiện vượt nhu cầu khai thác do số chuyến bay tạm thời sụt giảm bởi giá dầu ở mức cao.

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận đơn xin nghỉ phép từ những nhân viên có nhu cầu chăm sóc gia đình, nghỉ ngơi cá nhân hoặc các lý do riêng khác”, Jeju Air cho biết.

Các hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc cũng đang đồng loạt thu hẹp quy mô hoạt động. T’way Air đã cắt giảm đáng kể các đường bay Đông Nam Á khởi hành từ sân bay Incheon, trong khi Jeju Air giảm khoảng 4% tần suất các chuyến bay quốc tế trong giai đoạn tháng 5-6 so với cùng kỳ năm ngoái. Aero K - hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Cheongju cũng mở rộng chương trình này cho toàn bộ nhân viên.

Động thái của Jeju Air được xem là mắt xích mới nhất trong “hiệu ứng domino” đang bao trùm ngành hàng không giá rẻ Hàn Quốc, cho thấy áp lực chi phí đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận hành và nhân sự của các hãng bay.

Áp lực lớn nhất hiện nay đến từ giá nhiên liệu máy bay. Trong tháng trước, giá nhiên liệu giao ngay tại Singapore đã tăng gần 3% so với tháng trước đó. So với mức trung bình 1,98 USD/gallon hồi tháng 2 - thời điểm trước khi xung đột leo thang - giá nhiên liệu hiện đã tăng hơn 140%.

Đối với ngành hàng không, nhiên liệu luôn là một trong những khoản chi phí lớn nhất, thường chiếm khoảng 30% tổng chi phí vận hành. Vì vậy, khi giá dầu tăng mạnh cùng lúc với biến động tỷ giá, biên lợi nhuận vốn đã mỏng của các hãng hàng không giá rẻ càng bị bào mòn nghiêm trọng.

Không dừng ở đó, phụ phí nhiên liệu quốc tế trong tháng 5 cũng được nâng lên mức cao nhất - bậc 33 - khiến hành khách phải trả thêm từ 75.000 won đến 564.000 won tùy tuyến bay. Điều này làm dấy lên lo ngại nhu cầu du lịch quốc tế có thể suy yếu trong thời gian tới, tạo thêm áp lực cho các hãng hàng không vốn đang chật vật duy trì tăng trưởng sau giai đoạn phục hồi hậu đại dịch.

Nền kinh tế với độ mở lớn như Việt Nam không thể tránh khỏi những tác động từ xu hướng kinh tế thế giới. Trong thế giới kinh doanh phức tạp và thay đổi liên tục như hiện nay, việc cập nhật kiến thức và hiểu biết về các xu hướng kinh doanh trên thế giới rất quan trọng. Để độc giả có thể tiếp cận những thông tin kinh tế quốc tế mới nhất, Tri Thức - Znews giới thiệu Tủ sách kinh tế thế giới với những cuốn sách và câu chuyện kinh doanh đáng chú ý. Từ việc nghiên cứu các công ty hàng đầu đến việc khám phá những xu hướng kinh tế mới, Tủ sách sẽ là nơi cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động kinh tế toàn cầu.

95% dân số sẽ được tiếp cận sân bay trong bán kính 100 km từ 2030

Theo quy hoạch cảng hàng không do Bộ Xây dựng đề xuất, đến năm 2030, hơn 95% dân số có thể tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100 km, cao hơn mức trung bình của thế giới.

19:51 8/5/2026

Việt Nam sắp có thêm 2 sân bay Thành Sơn, Thổ Chu

Sân bay lưỡng dụng Thành Sơn và sân bay Thổ Châu vừa được đưa vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

18:08 7/5/2026

Giá nhiên liệu tăng 'sốc', 2 triệu ghế bay toàn cầu bị 'xóa sổ'

Xung đột Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh, buộc các hãng bay phải cắt giảm khoảng 2 triệu ghế trong tháng 5.

17:15 6/5/2026

Hồng Nhung

Hàn Quốc giá dầu Trung Đông Jeju Air Aero K T’way Air

Đọc tiếp

Gia ve may bay noi dia da tang 15-20% hinh anh

Giá vé máy bay nội địa đã tăng 15-20%

19:12 26/4/2026 19:12 26/4/2026

0

Báo cáo thường niên 2025 của ACV cho thấy ngành hàng không bước vào năm 2026 với áp lực lớn từ giá nhiên liệu, địa chính trị và chi phí vận hành, đẩy giá vé nội địa tăng 15-20%.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý