Hàng không giá rẻ Hàn Quốc cắt chuyến, cho nhân sự nghỉ không lương

Giá nhiên liệu tăng vọt do căng thẳng Trung Đông khiến nhiều hãng hàng không giá rẻ Hàn Quốc đồng loạt cắt giảm chuyến bay và triển khai chương trình nghỉ phép không lương.

Làn sóng nghỉ phép không lương đang lan rộng trong ngành hàng không giá rẻ (LCC) tại Hàn Quốc, khi các hãng bay phải gồng mình trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Sau T’way Air, lần lượt Aero K và Jeju Air - hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Hàn Quốc - cũng triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí nhằm ứng phó với đà tăng của giá dầu quốc tế.

Theo Chosun, Jeju Air mới đây đã thông báo tiếp nhận đơn xin nghỉ phép không lương đối với đội ngũ tiếp viên hàng không trong tháng 6. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh hãng phải giảm tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế vì chi phí nhiên liệu tăng vọt, hệ quả trực tiếp từ xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Ngày 8/5, Jeju Air đăng tải thông báo nội bộ với tiêu đề “Đơn xin nghỉ phép ngắn hạn không lương dành cho tiếp viên hàng không tháng 6/2026”. Trong thông báo, hãng cho biết lượng nhân sự hiện vượt nhu cầu khai thác do số chuyến bay tạm thời sụt giảm bởi giá dầu ở mức cao.

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận đơn xin nghỉ phép từ những nhân viên có nhu cầu chăm sóc gia đình, nghỉ ngơi cá nhân hoặc các lý do riêng khác”, Jeju Air cho biết.

Các hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc cũng đang đồng loạt thu hẹp quy mô hoạt động. T’way Air đã cắt giảm đáng kể các đường bay Đông Nam Á khởi hành từ sân bay Incheon, trong khi Jeju Air giảm khoảng 4% tần suất các chuyến bay quốc tế trong giai đoạn tháng 5-6 so với cùng kỳ năm ngoái. Aero K - hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Cheongju cũng mở rộng chương trình này cho toàn bộ nhân viên.

Động thái của Jeju Air được xem là mắt xích mới nhất trong “hiệu ứng domino” đang bao trùm ngành hàng không giá rẻ Hàn Quốc, cho thấy áp lực chi phí đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận hành và nhân sự của các hãng bay.

Áp lực lớn nhất hiện nay đến từ giá nhiên liệu máy bay. Trong tháng trước, giá nhiên liệu giao ngay tại Singapore đã tăng gần 3% so với tháng trước đó. So với mức trung bình 1,98 USD /gallon hồi tháng 2 - thời điểm trước khi xung đột leo thang - giá nhiên liệu hiện đã tăng hơn 140%.

Đối với ngành hàng không, nhiên liệu luôn là một trong những khoản chi phí lớn nhất, thường chiếm khoảng 30% tổng chi phí vận hành. Vì vậy, khi giá dầu tăng mạnh cùng lúc với biến động tỷ giá, biên lợi nhuận vốn đã mỏng của các hãng hàng không giá rẻ càng bị bào mòn nghiêm trọng.

Không dừng ở đó, phụ phí nhiên liệu quốc tế trong tháng 5 cũng được nâng lên mức cao nhất - bậc 33 - khiến hành khách phải trả thêm từ 75.000 won đến 564.000 won tùy tuyến bay. Điều này làm dấy lên lo ngại nhu cầu du lịch quốc tế có thể suy yếu trong thời gian tới, tạo thêm áp lực cho các hãng hàng không vốn đang chật vật duy trì tăng trưởng sau giai đoạn phục hồi hậu đại dịch.