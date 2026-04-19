Hãng Trung Quốc 'dằn mặt' Apple với điện thoại giống hệt iPhone 17 Pro

  • Chủ nhật, 19/4/2026 09:49 (GMT+7)
Honor gây xôn xao khi ra mắt Honor 600 Pro với thiết kế quá giống iPhone 17 Pro, đồng thời thực hiện chiến dịch quảng cáo trực diện ngay trước các cửa hàng của Apple.

Honor 600 Pro (Phải) gây tranh cãi vì thiết kế quá giống iPhone 17 Pro. Ảnh: Honor.

Sự kiện Honor công bố phát hành toàn cầu cho dòng Honor 600 Pro vào ngày 23/4 tới đây đang gây xôn xao. Thay vì né tránh những cáo buộc về việc sao chép thiết kế, thương hiệu này đã chọn cách đối đầu trực diện với Apple thông qua những chiến dịch quảng cáo táo bạo.

Ngay từ đầu tháng 4, những hình ảnh thực tế đầu tiên của Honor 600 Pro đã rò rỉ trên các diễn đàn công nghệ. Ngoại hình của sản phẩm này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế của máy quá giống iPhone 17 Pro, từ cấu trúc khung viền đến cụm camera.

Honor quảng bá điện thoại mới ngay trước cửa hàng Apple. Ảnh: Douyin.

Để đáp trả dư luận, Honor đã triển khai các bảng quảng cáo lớn ngay trước các cửa hàng Apple Store. Những tấm bảng này hiển thị hình ảnh render sắc nét của Honor 600 Pro cùng thông điệp đầy ẩn ý về màu sắc và giá trị thương hiệu.

Điểm nhấn gây chú ý nhất chính là khẩu hiệu mang ý nghĩa kép mà Honor sử dụng. Với thông điệp "Có thể so sánh cam với cam - Đó là Vinh dự (HONOR) của chúng tôi", thương hiệu này đã biến tấu thành ngữ tiếng Anh "so sánh táo với táo" để khẳng định ngang hàng với iPhone.

Honor 600 Pro sở hữu cụm camera sau kéo dài hết chiều ngang mặt lưng. Cách bố trí 3 ống kính tạo thành hình tam giác giống hệt với iPhone 17 Pro. Ngay cả vị trí của đèn flash và các cảm biến cũng không có sự khác biệt đáng kể. Màu cam của Honor cũng có rất nhiều nét giống màu sắc trên iPhone 17 Pro.

Honor 600 Pro và iPhone 17 Pro.

Đây không phải lần đầu tiên Honor vướng vào những lùm xùm về bản quyền thiết kế. Trước đó, dòng Honor 500 ra mắt cuối năm 2025 và Magic 8 Pro Air cũng từng bị chỉ trích là "bản sao" của dòng iPhone Air. Nhiều cư dân mạng cho rằng Honor đang đi vào lối mòn của việc vay mượn ý tưởng thay vì tập trung đổi mới.

Bình luận về vấn đề này, một blogger đặt câu hỏi nghi vấn trên mạng xã hội: “Khó mà phán xét được. Liệu điều đó có thực sự đáng kính trọng (Honor) đến vậy không?”.

Dòng Honor 500 và Magic 8 Pro Air cũng bị gọi là "bản sao" của iPhone Air. Ảnh: Sanyan.

Đáp lại, nhiều người dùng thừa nhận họ đã suýt nhầm lẫn giữa hai thương hiệu nếu không nhìn kỹ các dòng chữ quảng cáo.

Dù sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng về chip xử lý và thời lượng pin, việc liên tục bị cáo buộc đạo nhái đang đặt ra thách thức cho hình ảnh lâu dài của Honor. Việc thiếu hụt một ngôn ngữ thiết kế riêng biệt có thể làm suy yếu tầm ảnh hưởng của thương hiệu trong lòng khách hàng trung thành.

Tuy nhiên, với thái độ hiện tại, Honor dường như không hề nao núng. Hãng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tại thị trường quốc tế, chấp nhận những phản hồi trái chiều để đổi lấy sự chú ý từ công chúng.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.

Apple thấm đòn

Mac Mini và Mac Studio dung lượng RAM cao hiện không thể đặt mua trên Apple Store, phản ánh tác động của khủng hoảng chip nhớ toàn cầu do nhu cầu AI bùng nổ.

07:59 15/4/2026

Mức giá gây sốc của iPhone gập

Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.

07:20 10/4/2026

Sản phẩm bị lãng quên của Apple

Ít ai ngờ rằng hơn 30 năm trước, Apple từng dấn thân vào thị trường máy ảnh với dòng QuickTake, một dự án đã đặt nền móng quan trọng cho camera iPhone ngày nay.

07:04 3/4/2026

Việt Anh

    Đọc tiếp

    Chinh phu Phap dan tu bo Windows hinh anh

    Chính phủ Pháp dần từ bỏ Windows

    4 phút trước 10:40 19/4/2026

    0

    Toàn bộ máy tính cá nhân trong hệ thống công quyền tại Pháp được lên lộ trình chuyển từ Windows sang Linux.

    Nguoi dung iPhone qua trung thanh hinh anh

    Người dùng iPhone quá trung thành

    20 giờ trước 15:07 18/4/2026

    0

    Khảo sát của SellCell trên 5.000 người dùng Mỹ cho thấy mức độ trung thành với iPhone đạt mức kỷ lục 96,4%, trong khi 13,6% người dùng Android có kế hoạch đổi sang dùng iOS.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

