Hàn Quốc triển khai chiến lược mạnh tay giảm tỷ lệ tự tử

Với trung bình 40 người tự tử mỗi ngày, Hàn Quốc triển khai kế hoạch tham vọng, huy động mọi bộ ngành và địa phương để giảm tỷ lệ tự tử xuống dưới 17/100.000 dân trong vòng gần 10 năm tới.

Ngày 12/9, chính phủ Hàn Quốc công bố sáng kiến mới nhằm đối phó với tỷ lệ tự tử vẫn đứng đầu các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trong suốt 22 năm liên tiếp, với mục tiêu đầy tham vọng giảm gần một nửa trong 10 năm tới, theo Korea Times.

Năm ngoái, hơn 14.400 người Hàn Quốc đã tự kết liễu cuộc sống, tương đương trung bình 40 ca tử vong mỗi ngày. Theo chiến lược mới, số ca tử vong hàng năm sẽ giảm xuống dưới 10.000 trong 5 năm tới, với mục tiêu hạ tỷ lệ tự tử từ 28,3/100.000 dân năm 2024 xuống còn 17/100.000 dân vào năm 2034. Con số này được tham khảo từ Lithuania, quốc gia có tỷ lệ tự tử cao thứ hai trong các nước OECD.

Để đạt được mục tiêu, chính quyền sẽ tăng cường hỗ trợ và giám sát, đặc biệt đối với các nhóm nguy cơ cao như những người từng có ý định tự tử và thân nhân của người đã mất.

“Chúng tôi quyết định đặt mục tiêu đầy thách thức thay vì chỉ nói ‘chúng tôi sẽ nỗ lực’”, Thứ trưởng Y tế và Phúc lợi Lee Hyung Hoon nhấn mạnh trong một cuộc họp tại Seoul.

Thủ tướng Kim Min Seok phát biểu với chuyên gia tư vấn khủng hoảng tại một trung tâm phòng chống tự tử ở Seoul vào ngày 12/9. Ảnh: Yonhap.

Chiến lược mới sẽ huy động toàn bộ bộ ngành và chính quyền địa phương để xử lý các yếu tố kích thích khủng hoảng, bao gồm khó khăn tài chính, thông qua các biện pháp can thiệp chủ động.

Các dữ liệu từ các ca cấp cứu liên quan đến tự tử sẽ được chia sẻ tự động với trung tâm phòng ngừa tự tử địa phương, giúp phản ứng và hỗ trợ ngay lập tức. Trước đây, các quan chức chỉ được thông báo khi có yêu cầu của cảnh sát hoặc lực lượng cứu hỏa và được sự đồng ý của người liên quan.

Bộ Y tế sẽ nâng số trung tâm ứng phó rủi ro tự tử từ 92 lên 98 vào năm tới. Các trung tâm này đảm nhiệm tư vấn, đánh giá tâm lý và hỗ trợ kinh tế cho những người có nguy cơ cao, bao gồm cả thân nhân của người đã mất vì tự tử.

Chính phủ cũng có kế hoạch hỗ trợ những người gặp khó khăn về nợ nần, mua lại và xóa các khoản vay quá hạn dài hạn, ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân với khoản vay quá hạn từ bảy năm trở lên, giá trị dưới 50 triệu won ( 36.000 USD ).

Nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ, Bộ Giáo dục tăng cường phòng ngừa bạo lực học đường và mở rộng hỗ trợ nạn nhân, trong khi Bộ Lao động triển khai các chương trình phòng ngừa quấy rối nơi làm việc, siết chặt thanh tra và xử phạt doanh nghiệp khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Bộ Y tế cũng sẽ hỗ trợ sửa đổi luật, tăng cường chăm sóc những người gặp khó khăn do nghiện chất kích thích.

Các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo phân tích tư vấn và giám sát rủi ro trực tuyến sẽ được ứng dụng, đồng thời hai trung tâm đường dây nóng quốc gia bổ sung sẽ mở cửa vào năm tới.

“Ngay cả các biện pháp hiện có cũng có thể đạt hiệu quả khác nhau tùy vào sự chú ý và nỗ lực của chính quyền trung ương và địa phương. Chính quyền mới sẽ hành động mạnh mẽ với cam kết toàn diện, tinh thần cấp bách và quyết tâm cao”, Thứ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Ngày 4/9, 115 nghị sĩ đề xuất nghị quyết tuyên bố chính phủ có trách nhiệm giữ công dân “an toàn và hạnh phúc” và cam kết giảm đáng kể tỷ lệ tự tử.