Hàn Quốc hé lộ 'quái vật tên lửa' có thể mang đầu đạn 8 tấn

  • Thứ năm, 23/10/2025 19:05 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Hàn Quốc chuẩn bị triển khai Hyunmoo-5 - tên lửa đạn đạo nặng 36 tấn có thể mang đầu đạn 8 tấn, biểu tượng cho bước tiến vượt bậc trong sức mạnh công nghệ và năng lực quốc phòng.

Một bệ phóng di động mang tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 xuất hiện trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang lần thứ 76 được tổ chức tại Seoul vào tháng 10/2024. Ảnh: SOPA.

Guardian đưa tin, tên lửa Hyunmoo-5 - được mệnh danh là “bunker buster” (phá boong-ke) - có thể mang đầu đạn nặng tới 8 tấn và dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm nay.

Hàn Quốc thông báo sẽ bắt đầu đưa vào biên chế loại tên lửa đạn đạo lớn nhất từ trước đến nay - phương tiện được truyền thông trong nước gọi là “tên lửa quái vật”, đánh dấu bước nâng cấp đáng kể trong kho vũ khí thông thường.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Back mới đây chia sẻ với hãng tin Yonhap rằng Hàn Quốc cần chế tạo “số lượng đáng kể” tên lửa Hyunmoo-5 để “đạt thế cân bằng răn đe” trước mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh nước này cần phát triển thêm thế hệ tên lửa mới mạnh mẽ hơn nữa.

Tên lửa Hyunmoo-5 được coi là câu trả lời của Seoul trước những lời kêu gọi ngày càng tăng trong nước về việc xây dựng khả năng răn đe hạt nhân riêng. Dù vậy, Hàn Quốc là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), và Hyunmoo-5 vẫn là tên lửa thông thường, không mang đầu đạn hạt nhân.

Hyunmoo-5 là tên lửa đạn đạo nặng khoảng 36 tấn, có khả năng mang đầu đạn nặng tới 8 tấn. Loại tên lửa này được trang bị đầu đạn “phá boong-ke”, có thể xuyên sâu vào lòng đất để tiêu diệt các hầm chỉ huy kiên cố.

Hyunmoo-5 dài khoảng 16 m, được thiết kế để phóng từ bệ phóng mặt đất di động. Tầm bắn của nó dao động từ 600 km đến hơn 5.000 km, tùy theo khối lượng đầu đạn.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói với Guardian rằng các thông số kỹ thuật chi tiết và thời gian bàn giao cụ thể không thể công bố với lý do an ninh quốc gia.

Ý tưởng phát triển Hyunmoo-5 xuất hiện sau hàng loạt vụ tấn công đẫm máu của Triều Tiên năm 2010. Song, do phụ thuộc vào “ô hạt nhân” của Mỹ, Hàn Quốc không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tiến sĩ Yang Uk, chuyên gia quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan (Seoul), nhận định: “Chúng tôi không có vũ khí hạt nhân, vì vậy cách phòng thủ duy nhất là phát triển các loại vũ khí thông thường mạnh mẽ nhất có thể”.

Tuy nhiên, quá trình phát triển Hyunmoo-5 từng bị cản trở bởi giới hạn trọng lượng đầu đạn do Mỹ áp đặt. Phải đến năm 2017, khi Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ các hạn chế này sau vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên, dự án mới được tái khởi động.

Phương Linh

