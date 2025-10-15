Máy bay hạt nhân Mỹ xuất hiện trên bầu trời Texas gây nhiều đồn đoán

Một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress - dòng máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân - của Không quân Mỹ vừa được phát hiện bay qua bang Texas, làm dấy lên nhiều suy đoán về mục đích của chuyến bay đặc biệt này.

Máy bay B-52 của Mỹ tại sân bay Cheongju, Hàn Quốc ngày 17/10/2023. Ảnh tư liệu: Yonhap.

Theo trang Daily Mail (Anh), dữ liệu theo dõi hành trình cho thấy chiếc B-52H cất cánh từ thành phố Shreveport, bang Louisiana, vào lúc 13h18 ngày 14/10 (giờ miền Đông Mỹ). Máy bay sau đó bay qua các bang Arkansas, Oklahoma và tiến vào không phận Texas, thực hiện nhiều vòng bay trên khu vực phía Bắc bang này.

Trong lần xuất hiện này, máy bay bay ở độ cao gần 8.000 mét, với tốc độ khoảng 890 km/h khi bay qua Texas. Đây là dấu hiệu cho thấy vai trò vẫn còn rất quan trọng của B-52 trong lực lượng răn đe hạt nhân cũng như trong các chiến dịch quân sự thông thường của Mỹ.

B-52H Stratofortress là máy bay ném bom tầm xa, tải trọng lớn, có khả năng thực hiện đa dạng nhiệm vụ. Ra đời trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, dòng máy bay này được thiết kế để mang theo và thả các loại vũ khí lớn - bao gồm cả vũ khí hạt nhân - tới bất kỳ địa điểm nào trên thế giới.

Với khả năng bay ở độ cao lên tới 15.240 mét và tốc độ cận âm, B-52 vẫn là một trong những máy bay chiến lược chủ lực của Không quân Mỹ, dù đã trải qua nhiều thập kỷ hoạt động. Các phiên bản hiện đại đã được nâng cấp với hệ thống cảm biến điện quang, thiết bị hồng ngoại hướng trước, cùng các công nghệ nhắm mục tiêu tiên tiến nhằm tăng cường khả năng nhận diện mục tiêu, đánh giá chiến trường và đảm bảo an toàn bay.

Chiếc máy bay mang mã hiệu TUFFF72, nhiều khả năng đang thực hiện các bài huấn luyện phức tạp, kết hợp cùng các đơn vị không quân và lực lượng mặt đất. Các chuyến bay kiểu này thường phục vụ mục đích đào tạo tác chiến chiến lược, cấm vận đường không hoặc hỗ trợ các hoạt động trên biển.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa cất cánh từ Shreveport, bang Louisiana lúc 13h18 (giờ miền Đông Mỹ) ngày 14/10. Ảnh: CC Composite Editor.

Trước đó trong tháng này, một chiếc B-52 khác cũng đã cất cánh từ căn cứ Shreveport, bay về phía Đông vào bang Mississippi, sau đó vòng lại gần Baton Rouge và thực hiện nhiều vòng bay ngoài khu vực thành phố này trước khi quay về căn cứ. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về chuyến bay không được công bố.

Trong các cuộc xung đột thông thường, B-52 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu, bao gồm tấn công chiến lược, yểm trợ hỏa lực, phong tỏa đường không, phản công trên không và tuần tra biển.

Trong Chiến dịch Bão Sa mạc (Desert Storm) năm 1991, B-52 đã đảm nhiệm việc thả khoảng 40% tổng số vũ khí của liên minh, cho thấy vai trò quan trọng trong các chiến dịch quy mô lớn.

Bên cạnh đó, máy bay này còn có khả năng giám sát biển rộng lớn, hỗ trợ Hải quân Mỹ trong các nhiệm vụ chống tàu chiến và rải mìn. Chỉ trong vòng hai giờ, một cặp B-52 có thể bao phủ khu vực biển rộng tới 140.000 dặm vuông, cung cấp khả năng quan sát vượt trội.

Phi công điều khiển B-52 cũng được trang bị kính nhìn đêm (NVG), giúp nâng cao khả năng quan sát trong các hoạt động ban đêm, tăng tính an toàn và khả năng theo dõi các máy bay khác trong biên đội.

Dù đã hoạt động từ thời Chiến tranh Lạnh, B-52 vẫn được đánh giá là nền tảng máy bay ném bom hiệu quả, với 76 chiếc đang phục vụ trong biên chế Không quân Mỹ. Giới chức Mỹ cho biết đội bay này dự kiến tiếp tục hoạt động ít nhất đến năm 2050, với nhiều cải tiến về động cơ và hệ thống điều khiển.

Hiện tại, Rolls-Royce là một trong những hãng đang cạnh tranh cung cấp động cơ mới tiết kiệm nhiên liệu, nhằm thay thế các động cơ cũ không còn được sản xuất, qua đó giúp kéo dài thời gian phục vụ của B-52 trong tương lai.

Bên cạnh khả năng ném bom thông thường, B-52 hiện là mẫu máy bay ném bom duy nhất của Mỹ có thể triển khai tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân - một minh chứng cho vai trò chiến lược lâu dài của dòng máy bay này trong kho vũ khí của Mỹ.