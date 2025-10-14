Vũ khí màu hồng - sát thủ thầm lặng của các nữ chiến binh Ukraine

Trên chiến trường Ukraine, những vũ khí màu hồng không chỉ là biểu tượng độc đáo mà còn là công cụ sắc bén giúp các nữ chiến binh Ukraine ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Nữ binh sĩ Ukraine cùng với đồng đội. Ảnh: CNN

UAV hồng

Nhà sản xuất máy bay không người lái Wild Hornets của Ukraine vừa bàn giao một lô máy bay không người lái đánh chặn Sting đặc biệt cho quân đội nước này.

Lô UAV này được sơn màu hồng, dành cho đơn vị có chỉ huy và điều khiển viên là nữ. Đây là một trong những ví dụ điển hình cho thấy vai trò quan trọng của nữ giới trong cuộc xung đột.

Lực lượng vũ trang Ukraine rất đa dạng về thành phần, nhưng chỉ có khoảng 70.000 phụ nữ phục vụ trong quân đội. Trong số đó chỉ có 5.500 người tại các vùng chiến đấu.

Các nhà hoạt động xã hội cho rằng vấn đề phân biệt giới tính vẫn tồn tại, dù nữ giới đang ngày càng thể hiện vai trò rõ rệt hơn trong cuộc chiến nhưng họ vẫn phải đối mặt với nhiều định kiến cố hữu.

Một cuộc khảo sát năm 2018 cho thấy 53% số người Ukraine được hỏi ủng hộ ý tưởng bình đẳng giữa nam và nữ trong quân đội. Đến tháng 3/2023, sau khi xung đột nổ ra khoảng hơn 1 năm, tỷ lệ này đã tăng lên 80%.

Vào tháng 5/2025, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Khartia số 13 của Ukraine đã phát động chiến dịch đầu tiên trực tiếp tuyển dụng nữ giới.

Truyền thông Ukraine cho biết, có nhiều đơn vị nữ đã được thành lập, chẳng hạn như đơn vị phòng không tình nguyện có tên gọi "Phù thủy Bucha". Đây là một trong số các đội hỏa lực cơ động được giao nhiệm vụ bắn hạ máy bay không người lái Shahed bằng vũ khí phòng không hạng nhẹ.

Đơn vị này chuyên đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào ban đêm, còn ban ngày họ vẫn làm những công việc thường nhật như giáo viên, bác sĩ…

Các thành viên của "Phù thủy Bucha” cho biết, việc đảm nhận vai trò chiến đấu chủ động giúp họ vượt qua cảm giác bất lực sau những đêm dài bị đe dọa bởi máy bay không người lái của đối phương.

Nữ giới trong quân đội Ukraine cũng tham gia điều khiển máy bay không người lái. Vào tháng 4, Lực lượng không người lái nước này đã bắt đầu tuyển dụng nhân sự nữ cho đơn vị "Harpies" chuyên vận hành UAV FPV và UAV mang bom. Đơn vị này vẫn có nam giới, nhưng "nhiệm vụ tung đòn bắn hạ đối phương sẽ chỉ do phụ nữ đảm nhiệm".

Truyền thông Ukraine đưa tin, các quân nhân nữ của nước này cũng có kỹ năng và kinh nghiệm vận hành UAV không hề kém cạnh so với nam giới. Katerina Troian, có biệt danh 'Meow' từng là một người điều khiển UAV kỳ cựu, trước khi thiệt mạng trên chiến trường. Ước tính, binh sỹ này đã thực hiện hơn 1.000 phi vụ.

Chia sẻ với RBC-Ukraine, nữ binh sỹ Yunha, 19 tuổi cho biết, mọi thứ đều thay đổi trong chiến đấu: “Quá trình huấn luyện thực sự chỉ bắt đầu trên chiến trường. Bạn phải học cách đưa ra quyết định ngay lập tức. Đây không phải là một trò chơi điện tử. Đó là nơi mọi thứ có thể xảy ra, xảy ra bất cứ lúc nào và bạn phải sẵn sàng cho điều đó”.

“Ngoài việc phá hủy trang thiết bị, hệ thống pháo và các mục tiêu lớn, chúng tôi cũng tấn công bộ binh của đối phương. Đây là điều rất quan trọng”, Yunha lưu ý.

Tên lửa hành trình Flamingo mới

Ngoài UAV, Ukraine cũng cho ra mắt tên lửa hành trình FP-5 Flamingo mới dành cho nữ với thông điệp tương tự. Một nhà thiết kế nữ trong nhóm thiết kế đã chọn lớp sơn màu hồng trên nguyên mẫu tên lửa nhằm nêu bật tầm quan trọng và vai trò của nữ giới trong cuộc xung đột.

Đáng chú ý, tên gọi Flamingo (Hồng hạc) đã tạo nên sự tương phản rõ rệt với các tên lửa của Nga như Kinzhal (Dao găm).

Màu hồng của tên lửa đánh chặn Wasp cũng là một biểu tượng rõ ràng cho thấy phụ nữ đang tham gia chiến đấu tại Ukraine.

Không chỉ riêng Ukraine, quân đội Mỹ cũng đang chú trọng vai trò của nữ giới. Tại cuộc họp với các tướng lĩnh trong thời gian gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, ông sẽ hạ các tiêu chuẩn quân sự của Mỹ để phụ nữ có thể tham gia lực lượng quân đội.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, ngay cả trong cuộc chiến mà máy bay không người lái đóng vai trò chủ lực, binh lính cũng cần có tiêu chuẩn thể lực cao.

Sự xuất hiện của những "vùng xám" nơi máy bay không người lái nhanh chóng phá hủy các phương tiện đi qua buộc binh sĩ Ukraine phải sống trong điều khiện khắc nghiệt thời gian dài, đặc biệt phải mang vác trang bị nặng và di chuyển trên những chặng đường dài.

Số lượng binh sĩ nữ điều khiển máy bay không người lái ở Ukraine ngày một gia tăng cho thấy phụ nữ hoàn toàn có thể đảm nhiệm những vai trò này.

Quân đội Ukraine đang tích cực tuyển mộ nữ giới để củng cố lực lượng trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, tình báo và các vai trò đòi hỏi kỹ năng trực giác.

Nhiều phụ nữ tự nguyện gia nhập quân đội và đảm nhận nhiều vị trí khác nhau, từ binh sĩ, sĩ quan, đến nhân viên y tế, phi công và xạ thủ bắn tỉa. Mặc dù có những cải tiến nhất định, môi trường quân đội Ukraine vẫn còn nhiều rào cản đối với nữ giới.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, nhiều nữ quân nhân phải đối mặt với định kiến, thiếu cơ hội thăng tiến và điều kiện làm việc chưa phù hợp. Để khắc phục tình trạng này, một số đơn vị tại Ukraine đã đưa ra chính sách quản lý hiện đại và bình đẳng hơn với phụ nữ.