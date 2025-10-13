Khủng hoảng dữ liệu sau thảm họa IT Hàn Quốc

Vụ cháy tại trụ sở Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia ở Daejeon khiến toàn bộ hệ thống lưu trữ G-Drive bị thiêu rụi, làm tê liệt hoạt động của hơn 125.000 công chức Hàn Quốc.

Một lính cứu hoả đang phun nước vào các ổ cứng lưu trữ dữ liệu. Ảnh: Joongang Daily.

Vụ hỏa hoạn tại trụ sở Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia (NIS) ở thành phố Daejeon (Hàn Quốc) vào ngày 26/9 đã khiến toàn bộ hệ thống lưu trữ trực tuyến G-Drive, nền tảng đám mây được các cơ quan chính phủ sử dụng, bị thiêu rụi hoàn toàn. Sự cố gây chấn động giới hành chính nước này, khi không tồn tại một bản sao lưu chứa dữ liệu làm việc của hơn 125.000 công chức.

G-Drive được xây dựng vào năm 2017 với mục tiêu giúp công chức chia sẻ, lưu trữ và bảo mật tài liệu một cách thống nhất. Hoạt động của nó tương tự Google Drive, mỗi công chức được cấp 30 GB dung lượng để lưu trữ tài liệu, hình ảnh và hồ sơ công vụ.

Cái tên G-Drive được lấy từ chữ “government”, thể hiện tính chất hệ thống dành riêng cho chính phủ. Theo Bộ Nội vụ và An toàn, tính đến tháng 8/2024, có 125.000 công chức từ 74 bộ, ngành sử dụng nền tảng này, với tổng dung lượng dữ liệu lên tới 858 TB. Toàn bộ máy chủ G-Drive được đặt tại phòng máy tầng 5 của trụ sở NIS ở Daejeon, nơi ngọn lửa bùng phát và phá hủy hoàn toàn.

Điều khiến thiệt hại trở nên nghiêm trọng là G-Drive không có hệ thống sao lưu, khác với 95 hệ thống khác trong cùng tòa nhà. Một quan chức Bộ Nội vụ và An toàn thừa nhận dung lượng quá lớn khiến việc sao lưu toàn bộ gần như bất khả thi.

“G-Drive là hệ thống duy nhất chúng tôi không thể khôi phục”, vị lãnh đạo này nói.

Bộ Quản lý Nhân sự, nơi toàn bộ nhân viên đều làm việc qua G-Drive, rơi vào tình trạng khẩn cấp. Nhiều hoạt động hành chính bị đình trệ, từ báo cáo nội bộ, tài liệu gửi Quốc hội cho đến hồ sơ nhân sự. Cơ quan này đang cố gắng khôi phục tạm thời bằng cách tìm lại dữ liệu còn lưu trong máy tính văn phòng, email và hồ sơ giấy, đồng thời xem xét thuê các công ty phục hồi chuyên nghiệp.

Không chỉ Bộ Quản lý Nhân sự, các cơ quan trung ương khác cũng bị ảnh hưởng. Một số quan chức lo ngại vụ cháy có thể làm gián đoạn kỳ kiểm toán Quốc hội trong tháng 10, khi nhiều tài liệu công tác đã bị mất vĩnh viễn. Bộ Nội vụ và An toàn cho biết đang di dời và phục hồi 96 hệ thống bị cháy sang chi nhánh Daegu, dự kiến mất khoảng 4 tuần.

Theo NIS, khoảng 62% trong số 647 hệ thống tại trụ sở được sao lưu hàng ngày, trong khi 38% còn lại chỉ sao lưu mỗi tháng. Một số hệ thống được sao lưu lần cuối vào cuối tháng 8, khiến dữ liệu của tháng 9 coi như bị mất hoàn toàn. Dù vậy, các nền tảng phục vụ người dân như Government24 hay Bokjiro may mắn không bị ảnh hưởng.