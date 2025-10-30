Hàn Quốc đối mặt 'quả bom nổ chậm' giá nhà đất

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảnh báo thị trường nhà ở nước này đang phình to nghiêm trọng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu về vấn đề nhà đất. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết nền kinh tế Hàn Quốc đang “ngồi trên một quả bom nổ chậm” vì đầu tư bất động sản quá mức và ủng hộ quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản 2,5% của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK).

“Sự thật là Đại Hàn Dân Quốc đang đứng trước một nguy cơ rất lớn, một quả bom nổ chậm - đó là đầu tư bất động sản quá đà”, ông nói trên Bloomberg TV. “Nếu chúng ta hạ lãi suất, điều đó có thể kích thích giá nhà, vốn đã là vấn đề. BOK đã làm đúng khi giữ nguyên lãi suất thay vì cắt giảm”.

Quyết định của BOK phù hợp kỳ vọng thị trường, phản ánh áp lực giá nhà dai dẳng, rủi ro tỷ giá và bất định quanh đàm phán thuế quan với Mỹ.

Ông Lee cảnh báo lãi suất thấp có thể tiếp tục bóp méo cơ cấu tăng trưởng, đẩy nhiều hộ gia đình vào trạng thái vay nợ cao khi coi địa ốc là kênh đầu tư mặc định. Giá căn hộ tại Seoul đã tăng 38 tuần liên tiếp đến ngày 20/10, bất chấp nhiều biện pháp hạ nhiệt được ban hành từ khi ông Lee nhậm chức hồi tháng 6.

Theo vị tổng thống, Hàn Quốc đang đi trên quỹ đạo giống Nhật Bản trước đây với mặt bằng giá nhà thuộc nhóm cao nhất thế giới và nguy cơ điều chỉnh mạnh nếu không xử lý kịp thời.

“Nếu xu hướng này tiếp diễn, bong bóng sẽ không tránh khỏi vỡ. Khi đó, chúng ta sẽ đối mặt một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, không chỉ về kinh tế mà trên mọi phương diện”, ông nhấn mạnh.

Bài học Nhật Bản cho thấy bong bóng tài sản vỡ đầu thập niên 1990 đã kéo nền kinh tế vào nhiều năm đình trệ và giảm phát khiến giá đất giảm trong hơn một thập kỷ, thị trường chứng khoán mất hơn 30 năm để phục hồi.

Ông Lee cho rằng thách thức hiện nay không nằm ở mức lãi suất đơn thuần mà ở vai trò tài khóa còn hạn chế và thiếu một đường lối chính sách quốc gia nhất quán. “Điều quan trọng nhất là duy trì chính sách ổn định và nhất quán, tiếp theo là có một chính sách tài khóa hỗ trợ”, ông nói.

Ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 6, chính phủ đã đưa ra ngân sách bổ sung hơn 20 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế chịu tiêu dùng yếu và cơn gió ngược thương mại từ các mức thuế của Mỹ.

Để phục hồi tăng trưởng bền vững, ông Lee cho biết các biện pháp tài khóa hiện tại “chưa hoàn toàn đủ”, song nếu mở rộng huy động vốn cho các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo công nghệ cao, Hàn Quốc có thể đặt nền móng vững chắc cho phục hồi.

Ông cũng nhấn mạnh nỗ lực tháo gỡ quy định trên thị trường vốn đang bắt đầu phát huy tác dụng khi dòng tiền dần rời bất động sản sang tài sản tài chính khác.

Với mục tiêu đưa chỉ số Kospi lên 5.000 điểm và gia nhập rổ chỉ số của nhóm thị trường phát triển, Tổng thống Hàn Quốc nói chưa đặt hạn cụ thể, nhưng cần cải cách pháp lý nhất quán, tăng độ tin cậy chính sách và cải thiện truyền thông đối ngoại để củng cố niềm tin nhà đầu tư.

“Nếu tiếp tục triển khai các chính sách kiềm chế đầu cơ bất động sản và điều hướng vốn vào những khu vực sản xuất hiệu quả, chúng ta có thể duy trì đà tích cực này”, ông Lee nói.