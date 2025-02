Hạn chế của Jisoo

"Newtopia" do Jisoo vào vai chính thu hút bởi loạt tình tiết giàu tính giải trí. Dẫu vậy, đài từ vẫn là hạn chế mà chị cả BlackPink chưa thể cải thiện.

Đầu năm 2025, phim ảnh Hàn Quốc nổi bật với các series định lượng ngắn, gồm 8 tập như The Trauma Code: Heroes on Call và mới đây là Newtopia. Chuyển thể từ tiểu thuyết Influenza do Han Sang Woon sáng tác, Newtopia thuộc thể loại zom-com (hài hước, xác sống) do Jisoo đóng chính cùng Park Jung Min.

Sau 10 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Newtopia là lần thứ hai chị cả BlackPink đảm nhận vai chính kể từ Snowdrop (2021). Đằng sau yếu tố hài hước, kinh dị, màn thể hiện của Jisoo mới là chủ đề tranh luận sôi nổi sau khi 2 tập đầu tiên lên sóng.

Đi tìm tình yêu giữa thảm họa

Chuyện phim xoay quanh mối tình trắc trở giữa chàng lính Lee Jae Yoon (Park Jung Min) và cô nhân viên văn phòng Kang Young Joo (Jisoo). Trước khi Jae Yoon thực hiện nghĩa vụ, cả hai từng thề non hẹn biển về một đám cưới hạnh phúc. Song, khoảng thời gian yêu xa khiến mối quan hệ lục đục.

Làm rõ thêm sự xa cách, Newtopia chia cặp đôi thành hai mạch truyện riêng biệt. Trong môi trường quân ngũ nghiêm ngặt, Jae Yoon tận dụng mọi cách để liên lạc với Young Joo. Thậm chí, anh gọi điện cô vào lúc 3 giờ sáng, thời điểm nhiều người chìm sâu trong giấc ngủ. Nhiều lần, Jae Yoon và đồng đội vi phạm kỷ luật. để rồi bị phạt bởi sự ngốc nghếch, vụng về của mình.

Về phía Young Joo, cô nàng mệt mỏi vì bạn trai quan tâm quá mức, làm phiền tới công việc và giờ giấc sinh hoạt. Tới chỗ làm, Young Joo áp lực khi đồng nghiệp thăm dò chuyện đời tư, còn tiền bối Jin Wook (Kang Young Seok) luôn tìm cách cưa cẩm cô.

Từ đây, cả hai xảy ra cãi vã. Trái ngược mong muốn thay đổi, Young Joo ngỡ ngàng khi Jae Yoon nói lời chia tay. Không chấp nhận sự thật, đi nhờ xe Jin Wook, cô quyết đến nơi bạn trai đóng quân để đối chất.

Newtopia hấp dẫn khi đan xen giữa yếu tố kinh dị và hài hước.

Đại dịch zombie bùng phát ngay trên đường đi. Một người nhiễm virus lao thẳng vào xe, rơi nhãn cầu khiến Young Joo hét lên vì sợ hãi. Trước tình huống bất ngờ, Jin Wook, vị tiền bối kính mến lại hóa thỏ đế, để cô tự lực cánh sinh. Tương tự, Jae Yoon và đồng đội chuẩn bị làm nhiệm vụ thì sự việc xảy ra. Cả hai mắc kẹt trong tòa nhà mà không thể trở về đơn vị.

Sự kịch tính tăng dần khi Young Joo và Jae Yoon bước vào thử thách sinh tồn. Cùng bị truy đuổi bởi đám xác sống, song khác biệt về bối cảnh mang đến những tình huống thú vị giữa hai người. Đoàn kết rất cần thiết khi thảm họa xảy ra, cho nên mỗi nhân vật đều hình thành nhóm riêng, phối hợp với nhau để sống sót.

Newtopia tạm khép lại gay cấn khi nhóm Jae Yoon không còn nhiều thời gian trước khi bầy xác sống phá cánh cửa kính ngăn cách hai bên. Trong khi đó, Young Joo và Jin Wook lang thang trên đường phố cùng bộ gậy đánh golf để tự vệ. Với những tình tiết diễn ra ở 2 tập đầu, bộ phim hứa hẹn mang đến những tình huống vui nhộn, hành động kịch tính. Ngoài ra, khoảnh khắc tái ngộ giữa Young Joo và Jae Yoon được người xem mong chờ.

Hạn chế của Jisoo

"Cô ấy có những tiến bộ đáng kể so với tác phẩm trước là Snowdrop. Trong vai trò nữ diễn viên chính, đòi hỏi năng lực làm chủ nhân vật, kịch bản thì diễn xuất của Jisoo vẫn còn thiếu sót. Dẫu vậy, màn thể hiện của cô góp phần tạo nên sự hấp dẫn cho Young Joo", Kim Nara từ Star News.

Với dự án zom-com như Newtopia, Jisoo ít nhiều cho thấy sự nỗ lực để cân bằng các phân cảnh hành động lẫn hội thoại. Song, đài từ vẫn là điểm yếu trong diễn xuất của chị cả BlackPink, nhiều câu thoại phát âm không rõ hoặc chưa truyền tải đúng cảm xúc. Trên các nền tảng mạng xã hội, vai diễn của Jisoo đón nhận ý kiến trái chiều.

"Cảnh thây ma rượt đuổi khá thực tế. Có lẽ cô ấy nên phát âm tốt hơn”, “Tôi đã xem hai tập đầu và nhân vật của cô ấy vừa hỗn loạn, vừa hài hước. Tôi nghĩ Jisoo đã làm tốt với vai diễn này. Chỉ có đài từ luôn là thứ mà mọi người yêu thích hoặc ghét bỏ”, "Sao đài từ của Jisoo vang hẳn thế nhỉ, do giọng hay do chất lượng âm thanh vậy", người xem bình luận về đài từ của Jisoo.

Khán giả chưa hài lòng với diễn xuất của Jisoo trong phim mới.

Lấy giải trí làm cốt lõi, Newtopia sở hữu kịch bản đơn giản, liên tục đan xen giữa kịch tính và hài hước. Bộ phim cài cắm nhiều chi tiết gợi nhắc loạt sự kiện tại Hàn Quốc gần đây như tai nạn máy bay, ban bố thiết quân luật, nhân vật đầu bếp Jung gợi nhớ tới vai diễn của Ma Dong Seok trong Train to Busan (2016). Tuy nhiên, mảng miếng hài, ồn ào trong 2 tập đầu khiến bộ phim trôi tuột, các nhân vật cũng trở nên mờ nhạt.

Gác lại tranh luận, theo truyền thông Hàn Quốc, Newtopia ghi nhận tỷ suất người xem kỷ lục trên nền tảng Coupang Play. Báo cáo "Thông tin chi tiết của người tiêu dùng" tháng 2 cho thấy series do Jisoo đóng chính dẫn đầu tại hai hạng mục Nhận diện và Thu hút người xem. Sau 2 tập đầu, Newtopia chỉ phát sóng một tập hàng tuần đến khi kết thúc vào đầu tháng 3.