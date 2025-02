Nơi khoảng nghỉ trở thành thứ xa xỉ

"The Trauma Code: Heroes on Call" lột tả sự khốc liệt đằng sau cánh cửa phòng cấp cứu. Song, series do Joo Ji Hoon đóng chính vẫn vướng điểm trừ về kịch bản.

Genre: Y khoa, Kịch tính

Director: Lee Do Yoon

Cast: Joo Ji Hoon, Choo Young Woo, Ha Young...

Rating: 7/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim Phim truyền hình Hàn Quốc mở màn tương đối suôn sẻ với The Trauma Code: Heroes on Call (tựa Việt: Trung tâm chăm sóc chấn thương). Dấu ấn webtoon thêm đậm nét khi series được chuyển thể từ bộ truyện Trauma Center: Golden Hour của tác giả Hansanleega. Lên sóng từ 24/1, tác phẩm do Joo Ji Hoon đóng chính nhanh chóng lọt top 10 Netflix tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam. Tại quê nhà Hàn Quốc, The Trauma Code: Heroes on Call chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Phía sau cánh cửa phòng cấp cứu Chạy, chạy và chạy... đó là cách The Trauma Code: Heroes on Call mở đầu câu chuyện, đồng thời là hình ảnh xuyên suốt 8 tập phim. Tại trung tâm chấn thương, mỗi giây đều quý giá trong cuộc đua giữa bác sĩ và tử thần. Ngay từ đầu, người xem nhanh chóng cảm nhận được nhịp độ căng thẳng, những khoảng nghỉ trở thành thứ xa xỉ. Tác phẩm xây dựng bối cảnh tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc, nơi trung tâm chấn thương chỉ là một đội nhỏ, thiếu hụt nhân sự cả về chất và lượng. Khối lượng công việc khổng lồ là chưa đủ, đội ngũ y tế tại đây còn chịu áp lực về tài chính. Tình cảnh càng khó khăn khi người giỏi nhất đã đột quỵ vì làm việc quá sức. Nhằm cân đối ngân sách, khôi phục hệ thống trung tâm chấn thương, bác sĩ Baek Kang Hyuk (Joo Ji Hoon) là cái tên được Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi tin tưởng. Về danh tiếng, Baek Kang Hyuk được mô tả là một huyền thoại trong lĩnh vực phẫu thuật, điều trị chấn thương. Vốn kinh nghiệm dày dặn đến từ khoảng thời gian nằm gai nếm mật tại nhiều vùng chiến sự trên thế giới. Song song sự chính trực, quyết đoán, anh còn bộc lộ điểm yếu là tính khí nóng nảy, đôi lúc kiêu ngạo, bốc đồng. Nhiều ca cấp cứu căng não trong phim khiến người xem không thể rời mắt. Chỉ 2 tập đầu, bằng tài năng và tinh thần thép, Baek Kang Hyuk đã thay đổi diện mạo trung tâm chăm sóc chấn thương. Đồng hành cùng anh là bác sĩ Yang Jae Won (Choo Young Woo), y tá Cheon Jang Mi (Ha Young) và bác sĩ gây mê Park Gyeong Won (Jeong Jae Kwang). Nhiều ca cấp cứu nguy kịch như vỡ tim, rách gan, gãy xương, ghép tạng... đều được "biệt đội cấp cứu" xử lý nhanh chóng, bảo toàn mạng sống cho các bệnh nhân. Song, đôi lần, họ phải chịu thất bại, day dứt khi bệnh nhân qua đời hoặc sống thực vật. Khó khăn chồng chất khi Baek Kang Hyuk là cái gai trong mắt các trưởng khoa và ban giám đốc bệnh viện. Theo đó, anh liên tiếp can thiệp vào ngân sách, vốn là mỏ vàng của nhiều kẻ tham lam. Chỉ có Han Yu Rim, trưởng khoa Phẫu thuật Tổng quát và Đại trực tràng, chuyển thù thành bạn sau khi bác sĩ Baek cứu con gái ông. Tập cuối trở nên thú vị với tựa đề Bệnh nhân: Baek Kang Hyuk. Không ngoài dự đoán, biệt đội do bác sĩ Baek tuyển mộ và đào tạo đã cứu sống anh khỏi bàn tay tử thần. Vượt qua thử thách, trung tâm chăm sóc chấn thương đi vào hoạt động với cơ sở vật chất được đầu tư tân tiến, đội ngũ nhân viên y tế chất lượng, dồi dào. Kịch bản ôm đồm Những tình huống trong The Trauma Code: Heroes on Call đã tạo nên "ngoại lệ" Baek Kang Hyuk. Cùng lúc, nhân vật do Joo Ji Hoon thủ vai phải cấp cứu cho hai đối tượng, một là bệnh nhân, hai là trung tâm chăm sóc chấn thương. Cả hai trường hợp khi tới tay vị bác sĩ đều trong tình trạng nguy kịch. Trong phim, anh có học vấn không nổi bật, chỉ thực sự lột xác sau năm tháng hành nghề giữa nơi bom rơi, đạn lạc. Bởi vậy, Baek Kang Hyuk dễ dàng thực hiện các ca phẫu thuật trong điều kiện thiếu thốn vật lực lẫn nhân lực. Song, ê-kíp hạn chế tô vẽ nhân vật quá đà khi để anh đối diện với thực tế nghiệt ngã là những ca cấp cứu thất bại. Bên cạnh Baek Kang Hyuk, The Trauma Code: Heroes on Call còn ghi điểm trong cách dàn dựng, thiết kế sản xuất. Đơn cử, ê-kíp cho thấy sự trau chuốt khi dùng đồ hoạ để diễn giải các thuật ngữ y khoa, khắc hoạ những ca chấn thương, phẫu thuật chân thực. Bộ phim khiến người xem suy ngẫm về những chông gai trong ngành y. Về kịch bản, tác phẩm đề cập nhiều vấn đề nhức nhối như hệ thống y tế quá tải, trang thiết bị xuống cấp, thiếu hụt nhân lực, phân bổ ngân sách, áp lực tinh thần... khiến người xem suy ngẫm. Đan xen vào bầu không khí căng thẳng, phim vẫn có những khoảng thở qua mảng miếng hài hước tạo sự cân bằng. Dẫu vậy, bộ phim chưa thể trọn vẹn khi kịch bản ôm đồm nhiều tuyến truyện. Với thời lượng vỏn vẹn 8 tập, nhiều tình tiết được đề cập nhưng giải quyết chưa đủ thuyết phục. Nhóm nhân vật Yang Jae Won, Cheon Jang Mi và Park Gyeong Won có màu sắc riêng, nhưng thiếu đất diễn. Tổng thể, The Trauma Code: Heroes on Call khai thác chủ đề quen thuộc về những khó khăn mà nhân viên y tế phải đối mặt, nhất là sự căng thẳng tại phòng cấp cứu. Từng tập phim, khán giả thấy được ý chí của y bác sĩ, nỗ lực cứu sống bệnh nhân bằng mọi giá. Đồng cảm cùng nhân vật bày tỏ sự bức xúc trước những kẻ tham lam, lạm quyền. Vì sao phim Việt 'Tiệm ăn của quỷ' gây sốt trên Netflix? Những ngày qua, series kinh dị của đạo diễn Hàm Trần trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội và các diễn đàn phim.