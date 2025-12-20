Hamann: 'Liverpool có thể bán Isak cho Barcelona'

Cựu tiền vệ Dietmar Hamann nhận định Alexander Isak có thể đối diện tương lai bất định tại Liverpool, bất chấp mới cập bến Anfield với mức phí kỷ lục của bóng đá Anh.

Isak gây thất vọng lớn ở Liverpool.

"Tôi không chắc Liverpool sẽ bán ai trong tháng 1/2026, nhưng nếu từ tháng 3 hoặc tháng 4 mà tình hình của Isak vẫn không cải thiện, họ sẽ phải ngồi lại để bàn chuyện bán cậu ấy cho một CLB như Barcelona vào mùa hè. Robert Lewandowski sẽ chia tay Barcelona và cần người thay thế", Hamann cho hay.

Hamann nói thêm: "Sẽ có nhiều đội quan tâm đến Isak vì cậu ấy chứng minh được năng lực tại Newcastle. Điều này cũng phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Ekitike, bởi nếu cậu ấy tiếp tục tiến bộ, Isak sẽ rất khó có suất đá chính, trừ khi bị đẩy ra chơi dạt biên".

Dù vậy, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Liverpool sẵn sàng chia tay Isak. Tiền đạo 26 tuổi ký hợp đồng 6 năm hồi tháng 9 và vẫn còn cơ hội chứng minh giá trị khi "Lữ đoàn đỏ" làm khách trên sân Tottenham vào rạng sáng 21/12.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, Liverpool chi tới 125 triệu bảng để đưa Isak rời Newcastle United. Thương vụ được kỳ vọng giúp đội chủ sân Anfield duy trì vị thế hàng đầu tại Premier League dưới triều đại HLV Arne Slot. Tuy nhiên, những gì tiền đạo người Thụy Điển thể hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Sau 15 lần ra sân, Isak mới ghi 2 bàn thắng – con số quá khiêm tốn so với giá trị chuyển nhượng. Ngược lại, tân binh Hugo Ekitike, gia nhập từ Eintracht Frankfurt với mức phí 79 triệu bảng, ghi tới 10 bàn sau 23 trận.

Isak cũng gặp không ít khó khăn về mặt thể lực kể từ khi đến Liverpool, thậm chí bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải. Ở trận thắng Brighton 2-0 hôm 13/12, anh chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị trong 12 phút cuối, thay cho Ekitike.