Độ tuổi đỉnh cao tình dục ở đàn ông

Nghiên cứu mới xác định ham muốn tình dục của nam giới đạt đỉnh điểm vào cuối độ tuổi 30 và đầu độ tuổi 40, không phải ở độ tuổi 20 như quan niệm trước kia.

Nhu cầu tình dục có thể tăng cao ở một số thời điểm nhất định. Ảnh: Freepik.

Nhu cầu tình dục là một phần tất yếu của bản chất con người, đồng thời là chất xúc tác mạnh mẽ giúp thúc đẩy sự gần gũi và bền chặt giữa đôi lứa. Mọi người đều biết rằng nó có thể rất khác nhau giữa các cá nhân. Nhưng những gì chúng ta từng nghĩ về ham muốn tình dục ở nam giới và thời điểm đạt đỉnh điểm của nó đã hoàn toàn thay đổi.

Trước đây, ham muốn tình dục chủ yếu được đo lường dựa trên nồng độ hormone. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), testosterone, hormone chịu trách nhiệm thúc đẩy ham muốn tình dục ở nam giới, bắt đầu giảm khoảng 1% mỗi năm sau tuổi 30. Điều này dẫn đến quan niệm phổ biến rằng nam giới có ham muốn tình dục cao nhất ở độ tuổi 20.

Tuy nhiên, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Tartu ở Estonia đã phát hiện ra điều ngược lại. Nghiên cứu quy mô lớn được công bố tháng này trên tạp chí Scientific Reports đã xem xét dữ liệu từ hơn 67.000 người từ 18 đến 89 tuổi.

Ngoài việc yêu cầu người tham gia đánh giá mức độ ham muốn tình dục nói chung, các nhà nghiên cứu còn thu thập thông tin về tuổi tác, giới tính, xu hướng tình dục, nghề nghiệp và trình độ học vấn của họ.

Phát hiện đáng ngạc nhiên nhất là ham muốn tình dục của nam giới thực sự không đạt đỉnh ở độ tuổi thiếu niên hoặc 20. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu xác định ham muốn tình dục của nam giới đạt đỉnh vào cuối độ tuổi 30 và đầu độ tuổi 40, sau đó giảm dần trong những năm tiếp theo.

"Hormone rất quan trọng - nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện, và tầm quan trọng tương đối của chúng thay đổi theo suốt cuộc đời", Toivo Aavik, Giáo sư tại Đại học Tartu và đồng tác giả của nghiên cứu, chia sẻ với Euronews Health.

"Dữ liệu của chúng tôi cho thấy ham muốn được duy trì lâu hơn so với dự đoán dựa trên cơ chế hormone đơn thuần, và các yếu tố xã hội/quan hệ giải thích phần lớn sự khác biệt".

Nghiên cứu mới xác định ham muốn tình dục của nam giới đạt đỉnh điểm vào cuối độ tuổi 30 và đầu độ tuổi 40. Ảnh: Pexels.

Nghiên cứu đặt ra những câu hỏi quan trọng về sự phức tạp của ham muốn con người vượt ra ngoài khía cạnh sinh học; về cách nó bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố tâm lý và môi trường quyết định sự hài lòng tổng thể của chúng ta về cuộc sống.

Nghiên cứu cũng cho thấy một số nghề nghiệp có liên quan đến ham muốn tình dục cao hơn, bao gồm công nhân vận hành máy móc, quản lý cấp cao, tài xế và quân nhân. Ngược lại, nhân viên văn phòng và những người làm công việc dịch vụ khách hàng lại báo cáo có ham muốn tình dục thấp hơn.

Các yếu tố khác góp phần vào sự gia tăng này bao gồm xu hướng tình dục. Người song tính báo cáo mức độ ham muốn cao hơn, trong khi những người trong các mối quan hệ hạnh phúc, ổn định cho thấy sự gia tăng nhỏ hơn.

Trái ngược với những phát hiện ở nam giới, nghiên cứu cho thấy ham muốn tình dục của nữ giới đạt đỉnh điểm trong độ tuổi từ 20 đến 30, và giảm đáng kể sau tuổi 50. Điều này phù hợp với các nghiên cứu trước đây về tác động của việc giảm estrogen ở phụ nữ trong và sau thời kỳ mãn kinh. Theo tài liệu của Trung tâm Y tế John Hopkins, phụ nữ cho biết hoạt động tình dục của họ giảm 23% trong độ tuổi từ 50 đến 70.

Đối với nam giới, việc có con cái có mối tương quan với mức độ ham muốn cao hơn, mức độ này còn tăng lên khi gia đình đông con hơn - trong khi đó, đối với phụ nữ thì ngược lại.

Thực tế, một nghiên cứu trên tạp chí PLOS One cho thấy nam giới có ham muốn tình dục thấp có nguy cơ tử vong sớm cao gấp đôi. Trong khi nhiều phương pháp điều trị hứa hẹn tăng cường ham muốn tình dục, các nhà nghiên cứu đứng sau nghiên cứu mới nhất hy vọng mọi người hiểu rằng sự thay đổi về ham muốn là hoàn toàn tự nhiên.