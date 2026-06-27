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Thể thao

Hakimi nỗ lực thoát án hiếp dâm

  • Thứ bảy, 27/6/2026 10:00 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Achraf Hakimi vừa đệ đơn kháng cáo cuối cùng lên Tòa án Tối cao Pháp nhằm chống lại cáo buộc hiếp dâm, trong bối cảnh vụ án có diễn biến mới.

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Achraf Hakimi vừa đệ đơn kháng cáo cuối cùng để chống lại cáo buộc hiếp dâm.

Đây được xem là nỗ lực pháp lý cuối cùng của ngôi sao thuộc biên chế PSG sau khi Tòa phúc thẩm Versailles giữ nguyên cáo trạng, khẳng định có đủ bằng chứng để đưa anh ra xét xử trong một phiên tòa hình sự về tội hiếp dâm.

Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc vào tháng 2/2023 tại nhà riêng của Hakimi ở Pháp. Theo đơn tố cáo, nạn nhân cho biết bị hậu vệ này cưỡng hôn và thực hiện các hành vi sàm sỡ không đứng đắn trước khi hành vi hiếp dâm diễn ra.

Sau một thời gian điều tra, các cơ quan tư pháp Pháp quyết định duy trì việc truy tố, đẩy Hakimi vào cuộc chiến pháp lý căng thẳng. Phản hồi về những cáo buộc trên, tuyển thủ Morocco khẳng định mình vô tội. Ngôi sao sinh năm 1998 cho biết anh đang háo hức chờ đợi phiên tòa để có cơ hội trình bày sự thật và minh oan cho bản thân. Phía luật sư của Hakimi cũng nỗ lực bác bỏ các lập luận từ phía người tố cáo, cho rằng vụ việc có nhiều điểm cần được làm rõ.

Bất chấp những rắc rối ngoài sân cỏ, hậu vệ thuộc biên chế PSG vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban huấn luyện Morocco. Trước thềm trận đấu với Hà Lan tại vòng 32 đội World Cup vào ngày 30/6 tới, ông Mohamed Ouahbi xác nhận cậu học trò vẫn duy trì trạng thái tâm lý ổn định, bình tĩnh và sẵn sàng ra sân.

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Huy Trưởng

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