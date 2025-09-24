Hai thợ lặn tại Quảng Trị gặp nạn, người tử vong, người nguy kịch

Gặp sự cố khi lặn ở độ sâu khoảng 15-20 m, hai thợ lặn ở xã Nam Trạch (Quảng Trị) phải nổi lên đột ngột, dẫn đến giảm áp đột ngột, khiến một người tử vong, người còn lại nguy kịch.

Ngày 22/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) tiếp nhận hai thợ lặn (cùng trú tại xã Nam Trạch) trong tình trạng tím tái, khó thở. Sau đó, một người tử vong, người còn lại phải đến Viện Y học Biển Việt Nam (Hải Phòng) để điều trị bằng oxy cao áp.

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng hai giờ sau khi lặn, hai thợ lặn là ông P.V.L (45 tuổi) và P.V.Q (54 tuổi) đã phải nổi lên mặt nước đột ngột do gặp sự cố. Ngay sau đó, cả hai thợ lặn có dấu hiệu mệt mỏi, khó thở, cơ thể tím tái và được người nhà đưa đi cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân P.V.L tỉnh táo, nhưng toàn thân nổi vân tím, thở gắng sức, phổi ran ẩm nhiều, đau bụng dữ dội. Bác sĩ đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch. Dù hồi sức tích cực, bệnh nhân ngừng tuần hoàn và không qua khỏi.

Trong khi đó, bệnh nhân P.V.Q được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, SpO₂ chỉ 80%, tim nhịp nhanh, phổi có ít ran ẩm. Sau khi được hỗ trợ thông khí, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch, bệnh nhân tạm ổn và được chuyển ra Hải Phòng điều trị bằng oxy cao áp.

Theo bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, cả hai bệnh nhân đều bị bệnh giảm áp (decompression sickness - DCS).

Khi lặn sâu, lúc hít vào (chủ yếu nitrogen) hòa tan nhiều trong máu và mô. Nếu thợ lặn nổi lên quá nhanh, cơ thể không kịp đào thải qua phổi, dẫn đến siêu bão hòa, hình thành bọt khí. Bọt khí gây tắc mạch, thiếu oxy mô. Trong mô, bọt có thể chèn ép, phá vỡ cấu trúc tế bào.

Một biến chứng nguy hiểm khác là có thể kích hoạt phản ứng viêm, làm rối loạn đông máu. Tổn thương với thợ lặn thường gặp ở não, tủy sống, phổi, tim, cơ xương khớp, gây liệt, rối loạn tri giác, khó thở, sốc tuần hoàn.

Trong những trường hợp này, phương pháp điều trị đặc hiệu là oxy cao áp (HBOT), giúp nén nhỏ bọt khí, tăng đào thải nitrogen và cải thiện oxy mô. Trước khi có buồng tăng áp, bệnh nhân cần được thở oxy 100% qua mặt nạ, đồng thời hồi sức hỗ trợ truyền dịch, giảm đau, chống co giật, thở máy khi suy hô hấp.