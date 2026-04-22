Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

  • Thứ tư, 22/4/2026 15:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hàng này.

Cục Hải quan vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực về việc tăng cường quản lý đối với sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP nhập khẩu, sau khi xuất hiện phản ánh trên phương tiện thông tin truyền thông liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Theo đó, để chủ động kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hiện đúng quy định pháp luật, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Tăng cường quản lý đối với sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP nhập khẩu.

Trước hết, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng nhập khẩu là sản phẩm dinh dưỡng HiPP, bảo đảm việc nhập khẩu tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật hải quan và pháp luật chuyên ngành.

Cùng với đó, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý chuyên ngành để cập nhật kịp thời các thông tin cảnh báo, kết quả kiểm tra, xử lý liên quan đến sản phẩm; trên cơ sở đó áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp.

Đáng chú ý, Cục Hải quan yêu cầu rà soát, đánh giá rủi ro tại các khâu trong quy trình thủ tục hải quan, đặc biệt tăng cường trao đổi thông tin giữa các khâu nghiệp vụ nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận.

Ngoài ra, các Chi cục Hải quan khu vực phải kịp thời báo cáo về Cục Hải quan các trường hợp vi phạm, nghi vấn hoặc những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, xử lý thống nhất.

Trước thông tin về việc cảnh sát Áo phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn dặm HiPP, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát sản phẩm này trên toàn quốc.

Tập đoàn thực phẩm trẻ em của Đức thành lập từ năm 1932, doanh thu khoảng 608 triệu euro mỗi năm, sử dụng hơn 3.000 lao động và phân phối sản phẩm tại nhiều thị trường châu Âu, châu Á.

47:2813 hôm qua

https://vov.vn/thi-truong/hai-quan-siet-kiem-soat-san-pham-dinh-duong-hipp-nhap-khau-post1285847.vov

Minh Tú/VOV.VN

hipp sản phẩm dinh dưỡng an toàn thực phẩm bộ y tế dinh dưỡng thuốc diệt chuột

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý