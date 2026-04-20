Tập đoàn làm bột ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc diệt chuột làm ăn ra sao?

Tập đoàn thực phẩm trẻ em của Đức thành lập từ năm 1932, doanh thu khoảng 608 triệu euro mỗi năm, sử dụng hơn 3.000 lao động và phân phối sản phẩm tại nhiều thị trường châu Âu, châu Á.

Ngày 18/4, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo tiến hành thu hồi một số sản phẩm ăn dặm mang thương hiệu HiPP tại Đức, Áo và một số thị trường liên quan. Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm ăn dặm trẻ em có chất diệt chuột. Thông tin thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, bởi HiPP là thương hiệu thực phẩm trẻ em quen thuộc tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ngay sau cảnh báo từ châu Âu, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế Việt Nam đã yêu cầu Sở Y tế các địa phương, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cùng các Chi cục An toàn vệ sinh thực khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố và tự công bố đối với các sản phẩm ăn dặm HiPP đang lưu hành trên thị trường.

Doanh nghiệp lớn về thực phẩm dành cho trẻ em

HiPP là tập đoàn thực phẩm trẻ em có nguồn gốc từ Đức, thành lập từ năm 1932, tiền thân là cơ sở sản xuất bột dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ của gia đình Hipp từ cuối thế kỷ 19.

Trụ sở holding hiện đặt tại Sachseln (Thụy Sĩ), trong khi trung tâm sản xuất và điều hành lớn vẫn gắn với Pfaffenhofen an der Ilm, bang Bavaria, Đức - nơi được xem là cái nôi của thương hiệu.

Trong nhiều thập niên, HiPP nổi lên là một trong những tên tuổi lớn nhất châu Âu ở mảng thực phẩm trẻ em, đặc biệt với định vị hữu cơ (organic/bio). Danh mục sản phẩm của hãng trải rộng từ sữa công thức, bột ăn dặm, thức ăn đóng lọ cho trẻ nhỏ, ngũ cốc dinh dưỡng đến mỹ phẩm chăm sóc em bé.

Xét về quy mô kinh doanh, HiPP Holding ghi nhận doanh thu khoảng 608 triệu euro. Doanh nghiệp sử dụng khoảng 3.200 lao động trên toàn cầu, vận hành nhiều cơ sở sản xuất tại Đức, Áo, Croatia, Hungary và một số thị trường châu Âu khác. Với quy mô trên, HiPP được xem là doanh nghiệp tư nhân cỡ lớn trong ngành thực phẩm trẻ em.

Tại Đức, HiPP hiện diện trong các hệ thống bán lẻ lớn như REWE, EDEKA, Rossmann, Kaufland và các nền tảng thương mại điện tử. Với người tiêu dùng bản địa, HiPP gắn với hình ảnh sản phẩm an toàn, chuẩn hữu cơ, nhắm tới nhóm gia đình sẵn sàng chi tiêu cao hơn cho trẻ nhỏ.

Ngoài Đức, HiPP còn phân phối tại hàng chục quốc gia châu Âu và châu Á. Tại Việt Nam, sản phẩm của hãng có mặt nhiều năm qua tại chuỗi mẹ và bé, cửa hàng nhập khẩu, siêu thị và sàn thương mại điện tử.

Khủng hoảng niềm tin người tiêu dùng

Theo Reuters, đợt cảnh báo lần này liên quan sản phẩm thực phẩm trẻ em dạng lọ bán qua hệ thống SPAR tại Áo. Sau kiểm nghiệm, nhà chức trách cho biết một số mẫu phát hiện brodifacoum - hoạt chất chống đông máu mạnh, thường được sử dụng trong thuốc diệt chuột thế hệ mới. Đây là chất có thể gây xuất huyết nội tạng nghiêm trọng nếu hấp thụ vào cơ thể với liều lượng nhất định.

Brodifacoum được xếp vào nhóm rodenticide (thuốc diệt loài gặm nhấm), hoạt động bằng cách ức chế vitamin K khiến máu mất khả năng đông. Trong y khoa, trường hợp nhiễm brodifacoum cần theo dõi sát và có thể phải điều trị bằng vitamin K1 kéo dài. Chính vì độc tính cao nên việc chất này xuất hiện trong thực phẩm trẻ em gây lo ngại đặc biệt lớn.

Reuters cho biết, HiPP khẳng định sản phẩm rời nhà máy trong tình trạng bình thường và nghi ngờ hàng hóa đã bị can thiệp từ bên ngoài trong chuỗi lưu thông. Điều tra ban đầu của nhà chức trách Áo tập trung vào khả năng phá hoại, thay vì lỗi sản xuất nội bộ.

Các sản phẩm bị thu hồi chủ yếu là thức ăn trẻ em dạng lọ thủy tinh, dòng hàng bán chạy tại châu Âu vì tiện lợi, có thể dùng ngay hoặc hâm nóng nhanh. Đây là phân khúc phổ biến trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chuỗi bán lẻ mẹ và bé, phục vụ nhóm phụ huynh bận rộn tại đô thị. HiPP là một trong những hãng dẫn đầu ở mảng này.

Các đợt thu hồi thường kéo theo nhiều tầng chi phí gồm thu hồi hàng khỏi điểm bán, hoàn tiền khách hàng, kiểm nghiệm lại lô sản phẩm, xử lý truyền thông và bảo vệ hình ảnh thương hiệu. Với ngành hàng trẻ em, thiệt hại vô hình thường lớn hơn chi phí trực tiếp.

Nếu sự cố xuất phát từ lỗi sản xuất, rủi ro có thể lan sang nhiều quốc gia nhập khẩu. Tuy nhiên, nếu là hành vi phá hoại tại khâu phân phối, tác động thường tập trung hơn về địa lý. Đây là yếu tố quan trọng giúp HiPP hạn chế ảnh hưởng toàn cầu nếu điều tra xác nhận nhận định ban đầu.

Tại Việt Nam, vụ việc nhiều khả năng chưa gây xáo trộn lớn về nguồn cung do cảnh báo hiện tập trung tại một số thị trường châu Âu. Dù vậy, tâm lý người mua có thể thận trọng hơn với nhóm hàng nhập khẩu dành cho trẻ nhỏ. Khi xuất hiện nghi ngại, người tiêu dùng thường có xu hướng chờ thông tin chính thức hoặc chuyển sang thương hiệu khác.