Hải Phòng tính đầu tư thêm sân vận động 30.000 chỗ

Hải Phòng vừa công bố danh mục khu đất cần thu hút nhà đầu tư, trong đó, đáng chú ý có dự án xây dựng mới sân vận động 30.000 chỗ ngồi kết hợp hệ thống quảng trường quy mô 29 ha

Hải Phòng dự kiến đầu tư sân vận động 30.000 chỗ ngồi kết hợp quảng trường trên khu đất khoảng 29 ha. Ảnh: UBND TP Hải Phòng.

UBND TP Hải Phòng vừa công bố thông tin về các khu đất trong và ngoài khu công nghiệp cần thu hút nhà đầu tư đợt 2, 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 173 của UBND TP Hải Phòng, Sở Tài chính thành phố đã ban hành Văn bản số 4933 vào tháng 6, đề nghị các sở, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu đề xuất bổ sung thông tin về các dự án, khu đất cần kêu gọi đầu tư.

Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu cử cán bộ đầu mối phối hợp với Sở Tài chính trong công tác xúc tiến đầu tư, giới thiệu địa điểm và hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Đến nay, Sở Tài chính đã tiếp nhận đề xuất từ 1 sở và UBND của 11 xã, phường, với tổng cộng 24 khu đất. Trong đó, có 11 khu đất tại khu vực phía đông Hải Phòng và 13 khu đất tại khu vực phía tây thành phố.

Đáng chú ý, danh mục này có dự án xây dựng mới sân vận động sức chứa 30.000 chỗ ngồi kết hợp hệ thống quảng trường tại phường Thạch Khôi và xã Liên Hồng. Dự án có quy mô khoảng 29 ha và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Với sức chứa 30.000 chỗ ngồi, sân vận động mới này sẽ có quy mô gần bằng Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội (khoảng 40.000 chỗ); tương đương với Sân vận động Lạch Tray, TP Hải Phòng (30.000 chỗ) và lớn hơn Sân vận động Việt Trì, Phú Thọ (20.000 chỗ).

Được biết, đây là dự án từng được TP Hải Phòng đề cập trong quy hoạch Khu liên hợp văn hóa thể thao phía tây thành phố.

Khu liên hợp văn hóa thể thao được quy hoạch tại phường Thạch Khôi và xã Liên Hồng, nằm đối diện dự án trung tâm thương mại Aeon Hải Dương đang được triển khai.

Theo quy hoạch, dự án sẽ bao gồm sân vận động khoảng 30.000 chỗ ngồi; nhà thi đấu và tập luyện đa năng khoảng 3.000 chỗ có khán đài; nhà thi đấu bóng bàn 3.000 chỗ có khán đài; hệ thống sân ngoài trời, cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ…

Khi hoàn thành, Khu liên hợp văn hóa thể thao nói chung và sân vận động nói riêng được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu thể thao thành tích cao cũng như các hoạt động cộng đồng, góp phần phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của địa phương.