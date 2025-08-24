Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hải Phòng cấm biển, dừng phà tránh bão số 5

  • Chủ nhật, 24/8/2025 18:00 (GMT+7)
  • 21 phút trước

TP. Hải Phòng vừa thông báo cấm tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi, dừng các hoạt động bến phà Đồng Bài - Cái Viềng, cáp treo Cát Hải - Phù Long...

Chiều 24/8, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Hải Phòng có thông báo về việc cấm một số hoạt động khu vực cửa sông, cửa biển để phòng chống bão số 5 (Kajiki).

Tàu thuyền được lực lượng chức năng Hải Phòng hướng dẫn về nơi tránh trú an toàn.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Hải Phòng yêu cầu Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, UBND các xã, phường ven biển, đặc khu thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, số lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh vào nơi tránh trú an toàn.

Sắp xếp không để xảy ra chạm, chìm tàu tại nơi neo đậu, hoàn thành trước chiều 24/8. Các đơn vị, địa phương kiên quyết ngăn chặn không để các tàu thủy sản, phương tiện đường thủy nội địa đã vào nơi tránh trú, hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn; trường hợp cần thiết, áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi. Dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 13h ngày 24/8.

Dừng các hoạt động phà Đồng Bài - Cái Viềng, cáp treo Cát Hải - Phù Long; hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí tại các khu vực biển, đảo từ 15h ngày 24.

Đề nghị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến đảo, biển tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú theo quy định. Đồng thời, sẵn sàng phương án điều động, sử dụng tàu CN-09 tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 là một trong những cơn bão nhanh, mạnh, nguy hiểm nhất, sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta.

Lúc 9h ngày 24/8, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 605 km, cách Hà Tĩnh khoảng 580 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 160 km, cách Hà Tĩnh khoảng 140 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật 15 và còn có thể mạnh thêm.

Khoảng 7h ngày 26/8, bão trên khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h và suy yếu dần với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật 8.

