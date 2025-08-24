Bão tăng 4 cấp chỉ trong một ngày, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn

Vào 4h ngày 24/8, bão mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, tăng 4 cấp so với sáng 23/8. Dự báo bão còn tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng đến đất liền Thanh Hóa - Huế ngay từ đêm 24/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 4h ngày 24/8, tâm bão trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660 km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640 km về phía đông. Với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Như vậy chỉ trong vòng 24h, bão đã tăng 4 cấp.

Dự báo trong ngày và đêm 24/8, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và tiếp tục mạnh lên.

Đến 4h sáng 25/8, bão trên khu vực phía nam vịnh Bắc Bộ, chỉ còn cách Nghệ An khoảng 230 km, cách Hà Tĩnh khoảng 210 km về phía đông. Lúc này bão mạnh khoảng cấp 12-13, giật cấp 15.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia không loại trừ khả năng, thời điểm áp sát bờ, bão còn mạnh hơn nữa. Kịch bản được các một số đài quốc tế nhận định là bão mạnh tới cấp 13-14, giật cấp 15-16.

Trong ngày 25/8, bão sẽ đi vào đất liền nước ta. Tuy nhiên, do đĩa mây rất rộng và đậm đặc, có phần lệch phía tây và nam nên vùng ảnh hưởng của bão rất rộng lớn và thời gian tác động đất liền rất sớm.

Ngay đêm 24/8, bão số 5 bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Về gió mạnh, vùng ảnh hưởng bao gồm toàn bộ ven biển miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong đó trọng tâm là Thanh Hóa - Quảng Trị. Nơi chịu gió mạnh nhất có thể là Nghệ An - Hà Tĩnh.

Dự báo ngay đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Về mưa, vùng ảnh hưởng bao gồm toàn bộ đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hoá đến Huế. Trọng tâm mưa là Thanh Hoá đến Huế.

Dự báo từ chiều nay, những ổ mây dông rìa phía tây cơn bão bắt đầu gây mưa rải rác cho ven biển miền Bắc và Thanh Hóa - Huế. Từ đêm 24/8, mưa gia tăng, kéo dài đến hết ngày 26/8.

Trong đó, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 700 mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm chỉ trong giờ khiến nước lên nhanh, dẫn đến ngập úng sâu.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8 có mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Ngoài ra, trong ngày 25-26/8, Hà Nội và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, TP.HCM có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cùng với mưa lớn, gió giật mạnh, vùng ven biển từ Ninh Bình-Bắc Quảng Trị còn hứng chịu nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5 m. Mực nước theo mốc trạm tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,3-3,8 m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5-4,0 m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,5-3,0 m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2,0 m.

Nước biển dâng kết hợp với mưa lớn dữ dội khiến nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Trên biển, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão 7-9 m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều nay, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm 7-9 m, biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, riêng phía nam khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Bão số 5 hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên đảo Luzon của nước này, sau đó vào Biển Đông. Đây là cơn bão cực kỳ nguy hiểm do tốc độ di chuyển rất nhanh, tăng cấp rất mạnh. Cường độ gió có thể tương đương với siêu bão YAGI tàn phá miền Bắc nước ta vào tháng 9 năm ngoái.