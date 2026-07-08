Bộ đôi suýt đưa Messi về nước là ai?

Màn trình diễn chói sáng của bộ đôi Haissem Hassan và Mostafa Ziko suýt chút nữa đã biến nhà đương kim vô địch Argentina thành cựu vương tại vòng 16 đội.

Màn trình diễn xuất sắc của Salah, Zico và Hassan. Ảnh: Paul Childs/Reuters.

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập tại vòng 16 đội World Cup 2026 đã diễn ra theo một kịch bản không tưởng. Đại diện châu Phi chơi thứ bóng đá quả cảm và dẫn trước hai bàn nhờ sự bùng nổ của các ngôi sao tấn công.

Dù Argentina lội ngược dòng thắng 3-2 vào phút chót, Haissem Hassan và Mostafa Ziko vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét. Họ trở thành nỗi khiếp sợ thực sự đối với hàng phòng ngự danh tiếng của nhà đương kim vô địch thế giới.

Cơn ác mộng từ Ai Cập

Hàng phòng ngự của Argentina đã có một ngày làm việc vất vả khi đối đầu với bộ đôi Hassan và Ziko. Phút 15, Yasser Ibrahim mở tỷ số cho Ai Cập từ một tình huống cố định.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự kịch tính đến ở một pha bóng phản công chớp nhoáng ngay trong hiệp 1. Trong nỗ lực đưa bóng đến sát phần sân đối phương, trung vệ Lisandro Martinez của Argentina đã để mất bóng sau pha va chạm với hai cầu thủ đội bạn.

Ngay lập tức, Haissem Hassan chớp thời cơ phản công. Tiền đạo cánh này thực hiện một pha rê bóng đẳng cấp thẳng từ sân nhà, vượt qua áp lực bám đuổi của các bóng áo sọc trắng xanh.

Haissem Hassan thực hiện pha đi bóng gần hết chiều dài sân vận động Mercedes-Benz. Ảnh: Reuters.

Hassan sau đó bình tĩnh chuyền bóng cho Mohamed Salah, tạo điều kiện để "Vua Ai Cập" thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ cho Mostafa Ziko sút tung lưới Emiliano Martinez.

Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài bao lâu khi trọng tài chính Francois Letexier nhận tín hiệu từ phòng VAR. Sau khi lại màn hình một cách kỹ lưỡng, vị vua áo đen người Pháp xác định ở thời điểm khởi phát pha phản công, tiền vệ Marwan Attia của Ai Cập đã giẫm lên chân của Martinez.

Không chịu khuất phục, bộ đôi ma thuật này tiếp tục khiến sân vận động Atlanta nổ tung ở phút 67. Trong đợt phản công chớp nhoáng này, Mohamed Salah đã có màn đi bóng xuất sắc khi một mình hút đến 4 cầu thủ Argentina.

Đón bóng bên hành lang cánh phải sở trường, Hassan phô diễn kỹ năng đi bóng lắt léo khi thực hiện cú ngoặt bóng loại bỏ hoàn toàn Enzo Fernández. Tiền đạo mang áo số 12 sau đó tung ra đường căng ngang hoàn hảo vào trong để Mostafa Ziko băng vào đệm bóng lạnh lùng, hạ gục thủ thành Emiliano Martínez, nâng tỷ số lên 2-0.

Ziko suýt đã có cú đúp vào lưới Emiliano Martinez. Ảnh: Reuters.

Theo thống kê trận đấu, Hassan chính là cầu thủ khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương mạnh mẽ nhất khi thực hiện thành công 4 lần rê bóng và 4 lần qua người (đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%). Thông số này giúp anh trở thành người sở hữu số pha đi bóng qua người nhiều nhất trên sân, vượt qua cả những siêu sao thượng hạng bên phía Argentina.

Dữ liệu nâng cao từ trang phân tích DataMB chỉ ra rằng, Hassan đã lọt vào nhóm 99th percentile (top 1% cầu thủ xuất sắc) về khả năng kéo bóng tịnh tiến (Progressive carries) và cán mốc 100th percentile (đứng đầu tuyệt đối) về hiệu suất rê bóng thành công trong số các cầu thủ chạy cánh cùng lứa tuổi trên thế giới.

Hai quân bài bí ẩn

Haissem Hassan và Mostafa Ziko đều sở hữu những hành trình kỳ diệu tại kỳ World Cup năm nay. Hassan mới chỉ chính thức đồng ý khoác áo đội tuyển quốc gia Ai Cập vào tháng 3 vừa qua, sau thời gian dài cân nhắc cơ hội thi đấu cho Pháp.

Anh hoàn toàn không thi đấu một phút nào ở giai đoạn vòng bảng gặp Bỉ, New Zealand và Iran do huấn luyện viên ưu tiên sơ đồ phòng ngự an toàn.

Tuy nhiên, khi được trao cơ hội đá chính ở vòng knock-out đầy áp lực, cầu thủ này ngay lập tức bùng nổ mạnh mẽ. Đối đầu với Argentina, Hassan trở thành nhân tố chính suýt tạo nên địa chấn trước khi phải rời sân ở phút 73. Sự vắng mặt của anh lập tức làm hệ thống phản công của Ai Cập tê liệt hoàn toàn.

Haissem Hassan đang khoác áo câu lạc bộ Real Oviedo tại giải La Liga 2. Anh gia nhập đội bóng này vào tháng 8/2024 sau khi chuyển đến từ Villarreal. Ảnh: Villarreal CF.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Haissem Hassan đang là ngòi nổ đáng xem nhất trong màu áo Real Oviedo tại giải Giải hạng Nhì Tây Ban Nha (La Liga 2) mùa giải 2025/2026.

Báo cáo chiến thuật chuyên sâu từ Tactical Football Analysis chỉ ra Hassan là mẫu tiền đạo cánh nghịch chân (inverted winger) cực kỳ hiện đại. Dù chỉ có 3 kiến tạo sau 30 trận do hàng công Oviedo kém sắc bén, các chỉ số tịnh tiến bóng (progressive carries) của anh luôn nằm trong top 5 giải đấu.

Đối tác của anh, Mostafa Ziko, cũng tạo nên những cột mốc vô tiền khoáng hậu. Ở trận gặp New Zealand tại vòng bảng, anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Ai Cập đầu tiên vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu World Cup.

Đến trận gặp Argentina, Ziko tiếp tục nổ súng nhân đôi cách biệt. Trong suốt 80 phút thi đấu, Ziko đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lên tới 100% khi chỉ tung ra đúng một cú sút duy nhất, bóng đi trúng đích và lập tức chuyển hóa thành bàn thắng.

Bên cạnh đó, đóng góp của Ziko vào lối chơi chung cũng rất ấn tượng với tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt tới 82% (thực hiện thành công 9 trên tổng số 11 đường chuyền), thông số này thậm chí còn nhỉnh hơn một chút so với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 79% của người đồng đội Hassan.