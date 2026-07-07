Khác biệt 'một trời một vực' của Argentina và Ai Cập

Julian Alvarez là cầu thủ được định giá cao nhất tuyển Argentina với con số 100 triệu euro. Mức này cao gần bằng cả đội hình Ai Cập cộng lại.

Argentina vs Ai Cập: chênh lệch giá trị đội hình World Cup 2026 807,5 triệu EUR Argentina 116,5 Ai Cập 100 Julian Alvarez

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Bấm tiếp để so với Julian Alvarez Bấm tiếp để so với Julian Alvarez Riêng giá trị của Julian Alvarez đã gần bằng cả đội hình 26 cầu thủ Ai Cập cộng lại. Gấp 667 lần Alvarez so với cầu thủ rẻ nhất Ai Cập 5/26 Số cầu thủ Argentina đắt hơn ngôi sao số một Ai Cập #6 Thứ hạng của cầu thủ đắt nhất Ai Cập nếu khoác áo tuyển Argentina ARGENTINA AI CẬP Tổng giá trị đội hình 807,5 triệu EUR



116,5 triệu EUR Trung bình mỗi cầu thủ 31 triệu EUR



4,5 triệu EUR Cầu thủ đắt giá nhất 100 triệu EUR Julian Alvarez



50 triệu EUR Omar Marmoush Cầu thủ rẻ nhất 1 triệu EUR Nicolas Otamendi



0,15 triệu EUR El Mahdi Soliman Số cầu thủ trên 80 triệu EUR 4

0 Số cầu thủ trên 50 triệu EUR 5



2 Số cầu thủ trên 20 triệu EUR 13



2 Số cầu thủ trên 5 triệu EUR 21



2 Một mình Alvarez đắt hơn 10 cầu thủ đắt giá nhất Ai Cập Julian Alvarez 100 triệu EUR

10 cầu thủ Ai Cập 99,5 triệu EUR 50 22















Omar Marmoush 50 Mohamed Salah 22 Trezeguet 4,5 Emam Ashour 4 Marwan Ateya 4 Zizo 3,5 Haissem Hassan 3,5 Mohanad Lasheen 3 Mohamed Abdelmonem 2,5 Ibrahim Adel 2,5 Top 11 cầu thủ đắt giá nhất mỗi đội ARGENTINA · TRIỆU EUR AI CẬP · TRIỆU EUR 100 Julian Alvarez

1 Omar Marmoush 50

90 Enzo Fernandez

2 Mohamed Salah 22

85 Lautaro Martinez

3 Trezeguet 4,5

80 Nico Paz

4 Emam Ashour 4

70 Alexis Mac Allister

5 Marwan Ateya 4

45 Cristian Romero

6 Zizo 3,5

40 Lisandro Martinez

7 Haissem Hassan 3,5

40 Giuliano Simeone

8 Mohanad Lasheen 3

40 Valentín Barco

9 Mohamed Abdelmonem 2,5

25 Exequiel Palacios

10 Ibrahim Adel 2,5

25 Marcos Senesi

11 Hossam Abdelmaguid 2

Số liệu: Transfermarkt.