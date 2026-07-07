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Khác biệt 'một trời một vực' của Argentina và Ai Cập

  • Thứ ba, 7/7/2026 21:08 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Julian Alvarez là cầu thủ được định giá cao nhất tuyển Argentina với con số 100 triệu euro. Mức này cao gần bằng cả đội hình Ai Cập cộng lại.

Argentina vs Ai Cập: chênh lệch giá trị đội hình World Cup 2026
807,5
triệu EUR
Argentina
116,5
Ai Cập
100
Julian Alvarez

Bấm để so sánh với Ai Cập

Bấm tiếp để so với Julian Alvarez
Riêng giá trị của Julian Alvarez đã gần bằng cả đội hình 26 cầu thủ Ai Cập cộng lại.
Gấp 667 lần
Alvarez so với cầu thủ rẻ nhất Ai Cập
5/26
Số cầu thủ Argentina đắt hơn ngôi sao số một Ai Cập
#6
Thứ hạng của cầu thủ đắt nhất Ai Cập nếu khoác áo tuyển Argentina
ARGENTINA
AI CẬP
Tổng giá trị đội hình
807,5
triệu EUR


116,5
triệu EUR
Trung bình mỗi cầu thủ
31
triệu EUR


4,5
triệu EUR
Cầu thủ đắt giá nhất
100
triệu EUR
Julian Alvarez


50
triệu EUR
Omar Marmoush
Cầu thủ rẻ nhất
1
triệu EUR
Nicolas Otamendi


0,15
triệu EUR
El Mahdi Soliman
Số cầu thủ trên 80 triệu EUR
4

0
Số cầu thủ trên 50 triệu EUR
5


2
Số cầu thủ trên 20 triệu EUR
13


2
Số cầu thủ trên 5 triệu EUR
21


2
Một mình Alvarez đắt hơn 10 cầu thủ đắt giá nhất Ai Cập
Julian Alvarez
100 triệu EUR

10 cầu thủ Ai Cập
99,5 triệu EUR
50
22








Omar Marmoush
50
Mohamed Salah
22
Trezeguet
4,5
Emam Ashour
4
Marwan Ateya
4
Zizo
3,5
Haissem Hassan
3,5
Mohanad Lasheen
3
Mohamed Abdelmonem
2,5
Ibrahim Adel
2,5
Top 11 cầu thủ đắt giá nhất mỗi đội
ARGENTINA · TRIỆU EUR
AI CẬP · TRIỆU EUR
100
Julian Alvarez

1
Omar Marmoush
50

90
Enzo Fernandez

2
Mohamed Salah
22

85
Lautaro Martinez

3
Trezeguet
4,5

80
Nico Paz

4
Emam Ashour
4

70
Alexis Mac Allister

5
Marwan Ateya
4

45
Cristian Romero

6
Zizo
3,5

40
Lisandro Martinez

7
Haissem Hassan
3,5

40
Giuliano Simeone

8
Mohanad Lasheen
3

40
Valentín Barco

9
Mohamed Abdelmonem
2,5

25
Exequiel Palacios

10
Ibrahim Adel
2,5

25
Marcos Senesi

11
Hossam Abdelmaguid
2

Số liệu: Transfermarkt.

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Ngày đen tối của thể thao Brazil

5 giờ trước 16:54 7/7/2026

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Anh Tuấn

Sản xuất: Xuân Sang.

Argentina Tuyển Argentina Messi World Cup Argentina Ai Cập

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