Khác biệt 'một trời một vực' của Argentina và Ai Cập
Julian Alvarez là cầu thủ được định giá cao nhất tuyển Argentina với con số 100 triệu euro. Mức này cao gần bằng cả đội hình Ai Cập cộng lại.
807,5
triệu EUR
Argentina
116,5
Ai Cập
100
Julian Alvarez
Bấm để so sánh với Ai Cập
Bấm tiếp để so với Julian Alvarez
Riêng giá trị của Julian Alvarez đã gần bằng cả đội hình 26 cầu thủ Ai Cập cộng lại.
Gấp 667 lần
Alvarez so với cầu thủ rẻ nhất Ai Cập
5/26
Số cầu thủ Argentina đắt hơn ngôi sao số một Ai Cập
#6
Thứ hạng của cầu thủ đắt nhất Ai Cập nếu khoác áo tuyển Argentina
ARGENTINA
AI CẬP
Tổng giá trị đội hình
807,5
triệu EUR
116,5
triệu EUR
Trung bình mỗi cầu thủ
31
triệu EUR
4,5
triệu EUR
Cầu thủ đắt giá nhất
100
triệu EUR
Julian Alvarez
50
triệu EUR
Omar Marmoush
Cầu thủ rẻ nhất
1
triệu EUR
Nicolas Otamendi
0,15
triệu EUR
El Mahdi Soliman
Số cầu thủ trên 80 triệu EUR
4
0
Số cầu thủ trên 50 triệu EUR
5
2
Số cầu thủ trên 20 triệu EUR
13
2
Số cầu thủ trên 5 triệu EUR
21
2
Một mình Alvarez đắt hơn 10 cầu thủ đắt giá nhất Ai Cập
Julian Alvarez
100 triệu EUR
10 cầu thủ Ai Cập
99,5 triệu EUR
50
22
Omar Marmoush
50
Mohamed Salah
22
Trezeguet
4,5
Emam Ashour
4
Marwan Ateya
4
Zizo
3,5
Haissem Hassan
3,5
Mohanad Lasheen
3
Mohamed Abdelmonem
2,5
Ibrahim Adel
2,5
Top 11 cầu thủ đắt giá nhất mỗi đội
ARGENTINA · TRIỆU EUR
AI CẬP · TRIỆU EUR
100
Julian Alvarez
1
Omar Marmoush
50
90
Enzo Fernandez
2
Mohamed Salah
22
85
Lautaro Martinez
3
Trezeguet
4,5
80
Nico Paz
4
Emam Ashour
4
70
Alexis Mac Allister
5
Marwan Ateya
4
45
Cristian Romero
6
Zizo
3,5
40
Lisandro Martinez
7
Haissem Hassan
3,5
40
Giuliano Simeone
8
Mohanad Lasheen
3
40
Valentín Barco
9
Mohamed Abdelmonem
2,5
25
Exequiel Palacios
10
Ibrahim Adel
2,5
25
Marcos Senesi
11
Hossam Abdelmaguid
2
Số liệu: Transfermarkt.
Sản xuất: Xuân Sang.