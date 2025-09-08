Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai người tử vong trong khi đi làm rừng, phát rẫy

  • Thứ hai, 8/9/2025 11:00 (GMT+7)
Chiều 7/9, thông tin từ các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các vụ tai nạn do ngạt khói và đuối nước làm hai người dân tử vong.

Lam rung tu vong anh 1

Bộ đội Biên phòng và Công an xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước khi đi làm rẫy.

Cụ thể, khoảng 13h chiều 7/9, ông H.T.L. (sinh năm 1963), trú tại thôn Chày Lập, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị vào khu vực rừng keo của gia đình, cách khu dân cư chừng 500 m để thu dọn cành, nhánh sau khai thác và đốt thực bì chuẩn bị cho vụ trồng mới.

Trong quá trình đốt, ông L. bị ngạt khói và tử vong tại chỗ. Người thân phát hiện sự việc và đưa thi thể nạn nhân về nhà để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Cũng vào thời gian này, nhận được tin báo có người bị đuối nước khi đi làm rẫy, Đồn Biên phòng Hướng Phùng khẩn trương cử nhóm cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an xã Hướng Phùng tìm kiếm người bị nạn.

Đến gần 17h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của nạn nhân tại cuối con suối thuộc địa phận thôn Phùng Lâm cách vị trí nạn nhân gặp nạn ban đầu khoảng 800m. Nạn nhân là là bà L.T.T (sinh năm 1961) trú tại thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng.

Công an các xã trên khuyến cáo, trong quá trình đi rừng, làm rẫy, người dân nên phải tổ chức đi theo nhóm, ít nhất là hai người để nếu xảy ra sự cố có thể hỗ trợ lẫn nhau; đặc biệt, phải đặc biệt cẩn trọng khi làm việc, tránh hậu quả đáng tiếc liên quan đến tính mạng con người.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệau để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://nhandan.vn/quang-tri-2-nguoi-tu-vong-trong-khi-di-lam-rung-phat-ray-post906607.html

Hoàng Phúc/Nhân Dân

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Làm rừng tử vong Quảng Trị Tử vong Quảng Trị Tử vong làm rẫy Hai người tử vong Hướng Phùng Quảng Trị

  • Quảng Trị

    Quảng Trị
    • Diện tích: 4.739,8 km²
    • Dân số: 612.500
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 233
    • Biển số xe: 74

