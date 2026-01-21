Hai đội bị loại khỏi Champions League

Villarreal và Kairat Almaty không còn cơ hội đi tiếp ở Champions League mùa này, sau các thất bại cay đắng ở loạt trận thứ 7 vòng phân hạng.

Villarreal gây thất vọng lớn.

Rạng sáng 21/1, Kairat Almaty trở thành đội bóng đầu tiên bị loại khỏi Champions League mùa này, khi để thua Club Brugge 1-4 trên sân nhà Astana Arena. Không có bất ngờ nào cho đại diện Kazakhstan, khi họ để gã khổng lồ của bóng đá Bỉ đè bẹp trên sân nhà.

Sau 7 lượt trận, Kairat Almaty đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm và hiệu số -14, kém đội đứng vị trí thứ 24 (suất dự play-off) Copenhagen tới 7 điểm trong bối cảnh vòng phân hạng chỉ còn một lượt trận.

Tương tự là Villarreal. Thất bại cay đắng 1-2 trên sân nhà trước Ajax khiến CLB La Liga không còn cơ hội đi tiếp ở Champions League mùa này.

Dù dẫn trước ở phút 49, Villarreal để đối thủ ngược dòng và đứng áp chót bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm và hiệu số -10, kém đội đứng vị trí thứ 24 (suất dự play-off) Copenhagen tới 7 điểm, trong bối cảnh vòng phân hạng chỉ còn một lượt trận.

Đây là nỗi thất vọng với đội bóng hàng đầu của La Liga. Nếu việc Kairat Almaty bị loại không có gì bất ngờ, khi họ là đội bóng tí hon và lần đầu dự giải, thì việc "Tàu ngầm vàng" chơi sa sút như vậy khiến nhiều người bất ngờ. Villarreal thậm chí không thắng nổi một trận tại Champions League, hòa 1 trận và thua tới 5 trận.