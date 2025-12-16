Hai cha con gieo rắc nỗi kinh hoàng tại bãi biển Bondi

Hai cha con bước ra khỏi chiếc xe bạc, lên cây cầu gần bãi biển Bondi và bắn liên tiếp hàng trăm phát đạn làm 15 người thiệt mạng, 29 người bị thương.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng trên bãi biển Bondi. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay cho biết hai cha con đã nổ súng tại lễ hội Do Thái ở bãi biển Bondi (Sydney) dường như bị thúc đẩy bởi tư tưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), theo France24.

Theo điều tra của ABC, ít nhất một trong hai tay súng gây ra vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi hôm Chủ nhật có mối liên hệ lâu dài với mạng lưới ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), bao gồm quan hệ với một giáo sĩ cực đoan khét tiếng ở Sydney.

Giới chức Australia mô tả vụ việc là một hành động khủng bố mang động cơ bài Do Thái, song đến nay chưa có nhiều thông tin để xác minh về động cơ sâu xa đằng sau vụ tấn công.



Theo ABC, hai cha con Sajid Akram (50 tuổi) và Naveed Akram (24 tuổi) đã nổ súng vào đám đông đang tham dự lễ hội Chanukah của cộng đồng Do Thái. Hai tay súng được cho là thành thạo vũ khí. Sajid Akram được cấp phép sở hữu sáu khẩu súng và đã sở hữu hợp pháp trong nhiều năm.

Phân tích video cho thấy tay súng đã bắn hơn 100 phát đạn trong những phút cuối, khi cảnh sát nổ súng đáp trả.

Trước đó, họ sống tại khu Bonnyrigg (phía tây Sydney) nhưng vài ngày trước vụ việc đã lưu trú tại một căn Airbnb ở Campsie, gần Bondi hơn.

Thời điểm xảy ra tấn công, lễ hội Chanukah by the Sea đang diễn ra trong không khí yên bình với hàng nghìn người tham dự. Nhân chứng cho biết tay súng nổ súng ngay khi bước ra khỏi xe. Đám đông hoảng loạn bỏ chạy về nhiều hướng, một số gia đình buộc phải nằm rạp xuống đất để tránh đạn.

Chiếc xe có nhiều đặc điểm trùng khớp với chiếc xe màu bạc đỗ gần cầu vượt North Bondi, nơi các tay súng nổ súng nhằm vào hàng nghìn người ở bãi biển. Ảnh: ABC

Nhân chứng Bridget Sarks cho biết cô đang đi xe scooter sát cạnh “chiếc xe của kẻ gây án” khi vụ tấn công bắt đầu. Ban đầu, cô tưởng kẻ đó đang loạng choạng nhặt nạng - “nhưng đó là một khẩu súng”.

“Anh ta nhấc khẩu súng rất lớn và lập tức nổ súng”, cô nói. “Tôi chưa từng thấy khẩu súng như vậy”.

Khu vực trạm xe buýt khi đó có hàng trăm người, nhiều trẻ em và gia đình. Sarks cho biết cô sợ bị bắn từ phía sau, đã hô hoán mọi người: “Chạy đi, hắn có súng”, và lao dọc lối đi ven biển cảnh báo đám đông, dù nhiều người ban đầu không tin.

May mắn, một người dân địa phương bán trái cây, ông Ahmed Al Ahmed, đã lao vào khống chế tước được súng của kẻ tay súng. Ông được ca ngợi là anh hùng vì chấp nhận nguy hiểm để cứu người.

Theo CNN, cảnh sát Australia nhận được cuộc gọi báo có tiếng súng trên đường Campbell Parade - tuyến đường chạy dọc bãi biển Bondi (Sydney) - lúc gần 19h ngày 14/12 (giờ địa phương).

Khi các tay súng chuẩn bị khai hỏa, người tham dự vẫn đang ăn đồ ngọt, chơi leo núi nhân tạo, nghe nhạc và tận hưởng không khí lễ hội.

Sau vụ việc, cảnh sát phong tỏa hiện trường quy mô lớn, xử lý vật liệu nổ tìm thấy trong chiếc xe bạc và tiếp tục điều tra toàn diện.

Toàn cảnh khu vực xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Google/CNN.

Dưới đây là những gì đã được cảnh sát xác nhận về cách vụ việc diễn ra:

Theo cảnh sát bang New South Wales (Australia), vào lúc 18h47, hai đối tượng có vũ trang đã nổ súng vào đám đông đang tụ tập gần bãi biển. Nhóm người này có nhiều gia đình đang cùng tham dự lễ Hanukkah.

Mười phút sau, lúc 18h57, cảnh sát thông báo trên mạng xã hội rằng họ đang ứng phó với “một sự cố tiếp tục diễn biến” tại bãi biển Bondi, kêu gọi người dân tránh xa khu vực.

Đến 19h14, cảnh sát tiếp tục cập nhật, cho biết hoạt động ứng phó vẫn đang tiếp tục được triển khai, đồng thời yêu cầu những người có mặt tại khu vực xảy ra sự việc “trú ẩn cho đến khi cảnh sát ổn định được tình hình”.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy diễn biến vụ xả súng. Hai nghi phạm được cho là đã nã súng vào đám đông trong khoảng 10 phút, thời điểm quay chính xác của các video này chưa được xác định.

Hai tay súng đứng trên một cây cầu dành cho người đi bộ, nằm sát đường Campbell Parade, nổ súng về phía khu vực đang diễn ra lễ Hanukkah. Sau đó, một tay súng rời cây cầu, đi về phía bãi cỏ nơi đám đông đang tụ tập.

Một video khác ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông lao vào khống chế, giật khẩu súng khỏi tay đối tượng, trước khi tay súng rút lui, quay trở lại cây cầu.

Diễn biến vụ xả súng trên bãi biển Bondi. Ảnh: Google/CNN.

'Người hùng' tay không vật ngã, tước vũ khí từ tay súng tại Australia Một video lan truyền trên nền tảng X (Twitter) cho thấy khoảnh khắc nghẹt thở khi một người qua đường tước vũ khí của một trong hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia). Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 29 người bị thương. Tay súng sau khi bị tước vũ khí đã chạy về phía nghi phạm còn lại ở gần đó.

Sau gần 5 phút xả súng và gây nên cảnh tượng hỗn loạn, một trong hai tay súng bị bắn hạ và ngã xuống đất, trong khi đối tượng còn lại tiếp tục nổ súng từ trên cầu.

Hình ảnh ghi lại bằng flycam cho thấy vụ xả súng dừng lại khi cảnh sát hạ gục được nghi phạm thứ hai. Đến 19h37, cảnh sát thông báo trên mạng xã hội rằng đã bắt giữ được hai nghi phạm tại hiện trường.

Đến 21h, cảnh sát xác nhận con số thương vong ban đầu là 9 người thiệt mạng, nhưng sau đó tăng lên ít nhất 15 người. Nhiều nạn nhân khác bị thương, một số người trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cũng cho biết một nghi phạm đã bị bắn chết tại hiện trường, trong khi nghi phạm còn lại trong tình trạng nguy kịch.

Hai nghi phạm bị hạ gục trên cây cầu đi bộ. Ảnh: Reuters.

Khoảng 30 phút sau, vào lúc 21h36, giới chức Australia chính thức tuyên bố đây là một vụ khủng bố. Thủ tướng Australia Anthony Albanese lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái, gọi đây là “một hành động thể hiện cái ác thuần túy”.

