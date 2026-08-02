Haaland 'trông như vệ sĩ' khi đứng cạnh Michael Jordan 

Kỳ nghỉ trên vùng biển Địa Trung Hải của Haaland tình cờ trùng với chuyến du ngoạn của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, tạo nên bức ảnh gây chú ý được chụp ở miền Nam nước Pháp.

"Không cần chú thích", ngôi sao bóng đá Erling Haaland viết ngắn gọn khi đăng tải bức ảnh chụp cùng huyền thoại bóng rổ Michael Jordan trên mạng xã hội X hôm 1/8.

Trong hình, Jordan (63 tuổi) nở nụ cười rạng rỡ, mặc áo phông trắng, quần short kaki và đội mũ lưỡi trai. Trong khi đó, Haaland (26 tuổi) cũng mỉm cười, thoải mái khoác vai huyền thoại của Chicago Bulls.

Khoảnh khắc ngôi sao Erling Haaland chụp ảnh chung với huyền thoại Michael Jordan gây chú ý. Ảnh: Erling Haaland/X.

Dù gần như luôn là người cao nhất trong các bức ảnh, tiền đạo Na Uy cao 1,95 m lần này lại trông thấp hơn Jordan vài centimet. Jordan vốn được ghi nhận có chiều cao 1,98 m từ khi thi đấu tại NBA vào năm 1981.

Điều này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

"Erling đứng cạnh Jordan trông như vệ sĩ của ông ấy vậy", một tài khoản X bình luận. "Thật thú vị khi các vận động viên trông rất cao trong môn thể thao của họ, nhưng lại trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh các cầu thủ bóng rổ", người khác viết.

Không ít bình luận còn hướng sự chú ý đến Jordan, người vốn nổi tiếng điềm tĩnh nhưng lần này lại cười rất tươi. "Tôi hiếm khi thấy Jordan cười như thế này. Có vẻ ai cũng yêu mến Haaland", một dân mạng nhận xét.

Với Jordan, những mùa hè gần đây của ông gắn liền với các chuyến nghỉ dưỡng trên Địa Trung Hải. Ông cùng vợ Yvette Prieto thường xuyên xuất hiện trên siêu du thuyền trị giá khoảng 115 triệu USD . Đồng hành cùng họ không ít lần là những tên tuổi đình đám như vợ chồng David Beckham - Victoria Beckham, Magic Johnson hay tài tử Samuel L. Jackson.

Trong khi đó, Haaland cũng đang tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài sau khi cùng tuyển Na Uy vào đến tứ kết World Cup. Hôm 30/7, ngôi sao của Manchester City được bắt gặp cùng em trai và nhóm bạn tại khách sạn 5 sao Hôtel du Cap-Eden-Roc, trước khi lên thuyền tham gia chuyến dạo biển.

Một tuần trước đó, Haaland cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen tới miền Nam Italy dự đám cưới của đồng đội Gianluigi Donnarumma. Tiền đạo người Na Uy diện bộ vest đen lịch lãm, đeo kính râm và nắm tay bạn gái khi tham dự buổi lễ.

Tại bữa tiệc, anh còn khuấy động không khí khi dẫn đầu các khách mời tái hiện màn ăn mừng "chèo thuyền" nổi tiếng của tuyển Na Uy tại World Cup.

Trước đó, Haaland cũng đón sinh nhật tuổi 26 tại đảo Sardinia, nơi anh gây thích thú khi đội chiếc mũ chiến binh Viking và chia sẻ trên Instagram dòng trạng thái ngắn gọn: "26 tuổi. Tuyệt vời".

Kỳ nghỉ dài của Haaland sắp khép lại. Anh được phép bỏ lỡ chuyến du đấu châu Á của Manchester City nhưng dự kiến hội quân trước trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) gặp Arsenal vào ngày 16/8 trên sân Principality Stadium ở Cardiff.