Hành động viral khắp mạng xã hội của Cucurella

Marc Cucurella khiến người đưa thư tại Anh kinh ngạc khi cho ông cầm và đeo thử tấm huy chương vô địch World Cup.

Marc Cucurella nhận "mưa lời khen" sau hành động chia sẻ niềm tự hào vô địch World Cup với người đưa thư tên Gary.

Marc Cucurella sống ở thị trấn Horsham (Anh) trong nhiều năm. Cựu hậu vệ Chelsea chuyển đến đây sau vụ chuyển nhượng sang đội bóng thành London vào năm 2023.

Thị trấn yên bình thuộc hạt West Sussex trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho Cucurella và gia đình nhỏ. Người dân địa phương thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội những trải nghiệm tích cực mỗi khi tình cờ gặp ngôi sao 28 tuổi.

Tuy nhiên, ít ai có được kỷ niệm đặc biệt như người đưa thư tên Gary trước khi Cucurella rời Anh để gia nhập Real Madrid.

Chia sẻ trên trang mạng xã hội của cộng đồng Horsham, Gary viết: "Hôm nay, tôi có dịp trò chuyện với nhà vô địch World Cup Marc Cucurella khi đi phát thư. Anh ấy rất thân thiện, gần gũi và còn cho tôi cầm, đeo thử huy chương vô địch".

Gary hài hước nói thêm: "Tôi nghĩ mình là người Anh đầu tiên được cầm huy chương vô địch World Cup sau 60 năm".

Gary hạnh phúc khi được Cucurella cho đeo huy chương vàng World Cup.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều lời khen dành cho Cucurella và được chia sẻ khắp mạng xã hội. Một người bình luận: "Đó là danh hiệu lớn nhất mà một cầu thủ bóng đá có thể giành được, vậy mà anh ấy vẫn sẵn sàng chia sẻ niềm vui ấy với người khác". Một người khác nhận xét: "Thật tuyệt vời. Nghe có vẻ anh ấy đúng là một người rất tử tế". Một cư dân Horsham viết: "Chúng tôi liên tục nghe những điều tốt đẹp về Marc và thật tiếc khi phải chia tay anh ấy. Chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp trong hành trình mới".

Trong bức ảnh được chia sẻ, Cucurella xuất hiện với mái tóc tết mới, khác hẳn mái tóc xoăn dài đã trở thành thương hiệu của anh. Anh dự kiến giữ diện mạo này khi đến Valdebebas hội quân cùng các đồng đội. Đây cũng là lần đầu hậu vệ 28 tuổi tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho tại Real Madrid.

Đổi kiểu tóc chỉ là một phần trong chuỗi hoạt động ăn mừng sau chức vô địch World Cup của Cucurella. Trước đó, hậu vệ người Tây Ban Nha cũng thực hiện lời hứa xăm chân dung HLV Luis de la Fuente lên cơ thể.

Trang cộng đồng Horsham trước đây thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của Cucurella tại miền nam nước Anh và từng cổ vũ "chàng trai của thị trấn" trong trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Kể từ khi chuyển đến Horsham, Cucurella và gia đình nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống địa phương. Họ thường giao lưu với các phụ huynh tại trường học của các con và trở thành khách quen của nhà hàng Ấn Độ Hen & Chicken.

Chính cuộc sống yên bình ở Horsham được cho là một trong những lý do khiến bạn đời của Cucurella, Claudia Rodriguez, có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi anh quyết định trở về Tây Ban Nha để khoác áo Real Madrid.

Cận cảnh hình xăm HLV Luis de la Fuente trên tay Cucurella Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, hậu vệ Marc Cucurella đã thực hiện lời hứa xăm chân dung HLV Luis de la Fuente lên cơ thể.

Sau khi thương vụ trị giá 47,4 triệu bảng được công bố, Claudia viết trên Instagram: "Tôi không biết phải nói lời tạm biệt với ngôi nhà của mình như thế nào".



Cô cảm ơn những người đã đồng hành cùng gia đình trong những năm qua và chia sẻ rằng khi đến Anh, họ có hai em bé, còn khi rời đi, các con đã lớn hơn rất nhiều. Claudia cũng nói sẽ rất khó để giải thích với các con rằng Chelsea không còn là một phần trong cuộc sống của gia đình.

Cô viết: "Những năm qua là hành trình đầy trải nghiệm và bài học. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi điều, nhưng trên hết là tận hưởng chặng đường ấy. Cảm ơn tất cả những người đã trở thành một phần trong cuộc sống của gia đình. London sẽ mãi mang màu xanh của Chelsea".

Được đào tạo tại Barcelona, Marc Cucurella dành phần lớn thời gian ở đó trong đội dự bị. Anh đã chơi hơn 100 trận tại La Liga cho Eibar và Getafe, trước khi gia nhập Brighton vào năm 2021. Ngày 14/6, Cucurella gia nhập Real Madrid từ Chelsea với một bản hợp đồng dài hạn. Mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ chính thức nhưng theo một số nguồn tin, con số là hơn 50 triệu euro. Anh được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất thế giới trong thế hệ của mình.

Tại World Cup 2026, hậu vệ 28 tuổi được xem là mắt xích quan trọng trong hành trình chinh phục ngôi vương của Tây Ban Nha.

Cucurella và vợ Claudia Rodriguez bên nhau từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Sau nhiều năm đồng hành, họ xây dựng tổ ấm với ba người con gồm Mateo (sinh năm 2019), Río (sinh năm 2021) và Bella (sinh năm2022). Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những chuyến du lịch, sinh nhật cho đến những bữa cơm gia đình giản dị.