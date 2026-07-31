Con trai Ronaldo gây chú ý

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Ngày 31/7, Cristiano Ronaldo chia sẻ loạt ảnh chụp cùng con trai cả Ronaldo Jr. (sinh năm 2010), kèm theo dòng chú thích ngắn gọn: "Not yet" (tạm dịch: chưa phải bây giờ). Dòng cảm xúc của siêu sao người Bồ Đào Nha khiến hàng triệu người theo dõi tò mò về ẩn ý phía sau. Có fan cho rằng tiền đạo mang áo số 7 ẩn ý "đây chưa phải lúc anh giải nghệ", hoặc trêu chọc con trai 16 tuổi "chưa có hình thể tuyệt vời như bố" ở hiện tại.
Hình ảnh được ghi lại trong chuyến nghỉ dưỡng của Ronaldo cùng gia đình. Phần lớn sự chú ý đổ dồn vào cơ bắp của ngôi sao 41 tuổi cùng chiều cao nổi trội của Ronaldo Jr. Ông bố 5 con xuất hiện với thân hình gần như không có mỡ thừa. Cơ bụng sáu múi nổi rõ, phần vai, ngực và cánh tay săn chắc, trong khi đôi chân vẫn giữ được khối cơ ấn tượng. Trong khi đó, ở tuổi 16, cậu con trai cả đã có chiều cao nhỉnh hơn bố, chạm mốc 1,90 m.
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Đây không phải lần đầu tiên bố con Ronaldo gây sốt khi so hình thể. Tháng 6/2025, chủ nhân của 5 Quả bóng vàng cũng từng chia sẻ tự hào với bức ảnh chụp cùng con, với caption: "Bố nào con nấy". Khi đó, Ronaldo Jr. đã nhận nhiều lời khen về hình thể vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Điều này được cho là nhờ vào việc từ nhỏ, cậu đã được ông bố ngôi sao hướng dẫn tập luyện một cách nghiêm ngặt. Ông bố ngôi sao đưa con trai đến phòng gym từ khi còn ít tuổi, nhiều lần đăng ảnh gọi con là "bạn tập".
Ronaldo Jr. có một hành trình tương tự như bố mình. Cậu bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại CLB Real Madrid của Tây Ban Nha. Sau thời gian thi đấu cho Juventus của Italy rồi Manchester United của Anh, cậu chuyển sang chơi cho đội trẻ của Al Nassr trong 3 năm qua. Ở tuổi 15, Cristiano Jr. đạt hai danh hiệu quốc tế cùng tuyển trẻ Bồ Đào Nha chỉ trong một năm. Cậu gây ấn tượng với sự tự tin, tốc độ và khả năng di chuyển không bóng, những phẩm chất gợi nhớ hình ảnh của bố mình thời trẻ.
Ronaldo nhiều lần chia sẻ về kỳ vọng dành cho con trai. "Là con người, ai cũng có phần ích kỷ và không muốn ai giỏi hơn mình. Nhưng tôi mong các con tôi sẽ giỏi hơn tôi. Tôi sẽ không bao giờ ghen tị với thằng bé", ngôi sao tuyển Bồ Đào Nha nói với CNN khi được hỏi về tương lai của Ronaldo Jr.
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Ronaldo cũng bày tỏ "ước mơ cuối cùng" của mình là được chơi bóng cùng con trai trước khi giải nghệ. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được tại Al Nassr. Anh đã ký gia hạn hợp đồng với Al Nassr vào tháng 6 năm ngoái, với thời hạn đến năm 2027.
Tuy nhiên, Ronaldo Jr. được cho là đang hy vọng trở lại châu Âu để nâng cao năng lực thi đấu, theo Chosun. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, cầu thủ 16 tuổi gây ấn tượng tích cực với ban huấn luyện đội trẻ Real Madrid nhờ thái độ tập luyện chuyên nghiệp, tinh thần cầu tiến và sự nghiêm túc trong suốt quá trình kiểm tra năng lực. Song CLB muốn tiếp tục theo dõi thêm trước khi đưa ra quyết định lâu dài. Điều này đồng nghĩa tài năng trẻ sẽ chưa gia nhập lò đào tạo trẻ của đội chủ sân Bernabeu trong thời gian tới.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.