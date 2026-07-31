Con trai Ronaldo gây chú ý

Đây không phải lần đầu tiên bố con Ronaldo gây sốt khi so hình thể. Tháng 6/2025, chủ nhân của 5 Quả bóng vàng cũng từng chia sẻ tự hào với bức ảnh chụp cùng con, với caption: "Bố nào con nấy". Khi đó, Ronaldo Jr. đã nhận nhiều lời khen về hình thể vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Điều này được cho là nhờ vào việc từ nhỏ, cậu đã được ông bố ngôi sao hướng dẫn tập luyện một cách nghiêm ngặt. Ông bố ngôi sao đưa con trai đến phòng gym từ khi còn ít tuổi, nhiều lần đăng ảnh gọi con là "bạn tập".