Bellingham tình tứ bên bạn gái

Chủ tài khoản Instagram Houston Woodard chia sẻ hình ảnh chụp chung của con trai tên Malachi với ngôi sao bóng đá. "Chưa bao giờ thấy Malachi im lặng đến thế! Nhưng tôi đoán khi thằng bé gặp Jude Bellingham trên đường ra khỏi Kualoa Ranch thì nhóc đã không thể thốt nên lời. Thằng bé rất phấn khích khi gặp Bellingham thì vẫn chưa đủ! Nó thốt lên: 'Ôi bố ơi, bố có tin là con đã đập tay với Bellingham không?". Du khách này cũng dành lời cảm ơn khi Bellingham chủ động hỏi thăm và đề nghị chụp hình. "Cảm ơn bạn đã tạo nên một kỷ niệm tuyệt vời cho con trai tôi", ông bố viết. Ảnh: @yoteach88/Instagram.