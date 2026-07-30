Bellingham tình tứ bên bạn gái

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Sau mùa giải World Cup 2026 đáng nhớ cùng tuyển Anh, Jude Bellingham đi nghỉ dưỡng ở Hawaii (Mỹ) trước khi trở lại CLB Real Madrid. Tiền vệ sinh năm 2003 có chuyến hiking quanh khu bảo tồn thiên nhiên Kualoa Ranch, tận hưởng vẻ đẹp và văn hóa của hòn đảo nhiệt đới. Ảnh: Jude Bellingham/Instagram.
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Cùng thời điểm Bellingham check-in ở hòn đảo thơ mộng, bạn gái anh - người mẫu Ashlyn Castro - cũng khoe hình ảnh nóng bỏng trên bãi biển trong kỳ nghỉ cùng bạn trai. Nam tiền vệ mặc áo ba lỗ đơn giản, phối khăn quàng cổ hay mũ và kính râm, tạo nên tổng thể năng động. Ảnh: Jude Bellingham, Ashlyn Castro/Instagram.
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Người hâm mộ bắt gặp ngôi sao 23 tuổi của "Tam sư" tình tứ bên bạn gái ở bãi biển Hawaii. Ảnh: @Fortheloveofgossip2/Tiktok.
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Ngôi sao của tuyển Anh được nhiều fan bắt gặp và xin chụp hình. Loạt ảnh được người hâm mộ chia sẻ liên tục trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen Bellingham thân thiện và thoải mái giao lưu. Ảnh: @michelleelee12.
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Chủ tài khoản Instagram Houston Woodard chia sẻ hình ảnh chụp chung của con trai tên Malachi với ngôi sao bóng đá. "Chưa bao giờ thấy Malachi im lặng đến thế! Nhưng tôi đoán khi thằng bé gặp Jude Bellingham trên đường ra khỏi Kualoa Ranch thì nhóc đã không thể thốt nên lời. Thằng bé rất phấn khích khi gặp Bellingham thì vẫn chưa đủ! Nó thốt lên: 'Ôi bố ơi, bố có tin là con đã đập tay với Bellingham không?". Du khách này cũng dành lời cảm ơn khi Bellingham chủ động hỏi thăm và đề nghị chụp hình. "Cảm ơn bạn đã tạo nên một kỷ niệm tuyệt vời cho con trai tôi", ông bố viết. Ảnh: @yoteach88/Instagram.
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Tiền vệ Real Madrid cũng ký tên, giao lưu với nhiều fan nhí khác tại khách sạn lưu trú và dọc đường tản bộ. Ảnh: @user2824194.
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Sau World Cup 2026, Jude Bellingham trở thành hiện tượng bùng nổ tại Mỹ và được gọi vui là "chồng quốc dân". Có thời điểm, anh thu hút gần 1 triệu người theo dõi mới chỉ trong vòng 24 giờ. Theo các số liệu được nhiều trang tổng hợp, trong thời gian diễn ra giải đấu, Bellingham đã tăng khoảng 12 triệu người theo dõi trên Instagram, hiện đạt trên 55 triệu follow. Ảnh: Jude Bellingham/Instagram.
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Sau kỳ nghỉ dưỡng, Bellingham sẽ trở lại hội quân tại CLB Real Madrid để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Các ngôi sao chủ chốt khác của đội bóng Tây Ban Nha như Kylian Mbappé, Vinicius Junior hay Marc Cucurella cần thời gian để cải thiện thể lực trước khi có thể ra sân thi đấu. Ảnh: Jude Bellingham/Instagram.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.