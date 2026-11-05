Haaland tạo thống kê không tưởng ở Champions League

Rạng sáng 5/11, tiền đạo người Na Uy lập công giúp Man City giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Leipzig ở vòng phân hạng Champions League.

Với pha lập công ấn định thắng lợi cho Man City, Erling Haaland đã ghi 62 bàn chỉ sau 61 trận ở Champions League. Anh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giải đấu có số pha lập công nhiều hơn số lần ra sân (chỉ tính những cầu thủ chơi từ 20 trận trở lên).

Dù đã rời Bundesliga, Haaland vẫn chưa quên thói quen xé lưới Leipzig. Đây là lần thứ 13 anh chọc thủng lưới đội bóng này chỉ sau 9 lần đối đầu.

Manchester City chấm dứt chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên sân nhà của đại diện Bundesliga. Ba điểm quan trọng còn giúp thầy trò Enzo Maresca vươn lên nhóm 8 đội dẫn đầu vòng phân hạng Champions League.

Haaland giúp Man City giành 3 điểm.

Leipzig nhập cuộc khá tự tin và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng Gianluigi Donnarumma liên tục thể hiện khả năng phản xạ xuất sắc. Trong khi đó, Man City không có quá nhiều tình huống áp đảo nhưng vẫn tìm được bàn mở tỷ số ở phút 37. Đường căng ngang của Nico O'Reilly khiến Castello Lukeba lúng túng phá bóng phản lưới nhà. Đội khách có cơ hội nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ, song Erling Haaland và O'Reilly đều bỏ lỡ những pha đánh đầu thuận lợi.

Leipzig đẩy cao tốc độ ngay đầu hiệp hai và được đền đáp ở phút 49. Ridle Baku tận dụng khoảng trống ở cột gần để tung cú sút quyết đoán, đánh bại Donnarumma. Tuy nhiên, Man City nhanh chóng tái lập lợi thế khi Enzo Fernandez đánh đầu chính xác từ đường chuyền của Iliman Ndiaye. Trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi Antonio Nusa gỡ hòa 2-2 chỉ ba phút sau đó, tận dụng pha kiến tạo của Christopher Nkunku.

Leipzig chơi quả cảm nhưng không thể tạo nên bất ngờ.



Trong thế trận giằng co, bản lĩnh của Man City một lần nữa lên tiếng. Phút 73, Elliott Anderson thực hiện pha phối hợp xuất sắc, mở ra cơ hội để Haaland băng vào đệm bóng ở cột xa.

Leipzig nỗ lực tìm bàn gỡ trong những phút cuối nhưng không thành công. Man City có 3 trận thắng sau 4 lượt đấu, trong khi Leipzig rơi xuống vị trí thứ 30 và tiếp tục kéo dài chuỗi 6 thất bại liên tiếp trước các đại diện Anh.

Enzo Fernandez ghi điểm trong màn ra mắt Man City Tối 5/9, Enzo Fernandez có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Manchester City, góp phần giúp đội nhà đánh bại Coventry ở vòng 3 Premier League 2026/27.