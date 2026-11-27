U17 Fiji khép lại vòng bảng World Cup 2026 với ba thất bại, không ghi nổi bàn thắng nào và phải nhận tới 29 bàn thua.

U17 Fiji không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 29 lần sau ba trận vòng bảng.

U17 Fiji trở thành đội bóng gây chú ý theo cách đáng buồn nhất tại U17 World Cup 2026. Sau ba lượt trận ở bảng H, đại diện châu Đại Dương không giành được điểm nào, không ghi bàn và để thủng lưới tới 29 lần.

Bảng xếp hạng sau vòng bảng cho thấy khoảng cách rất lớn giữa Fiji với các đối thủ. Đội bóng này toàn thua cả ba trận, ghi 0 bàn và nhận 29 bàn thua, đạt hiệu số -29. Trong khi đó, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối, ghi 22 bàn và không để thủng lưới.

Morocco và Trung Quốc lần lượt xếp thứ hai và thứ ba với cùng 4 điểm. Hai đội đều giành quyền đi tiếp, trong khi Fiji khép lại giải đấu mà không có nổi một chiến thắng.

Điều đáng chú ý là Fiji không chỉ gặp khó khăn trước những ứng viên hàng đầu như Tây Ban Nha. Đội bóng châu Đại Dương còn không thể tìm được bàn thắng trong cả ba trận vòng bảng. Hàng công hoàn toàn bế tắc, còn hàng phòng ngự liên tục phải chống đỡ sức ép từ các đối thủ.

29 bàn thua sau ba trận đồng nghĩa Fiji trung bình nhận gần 10 bàn mỗi trận. Con số ấy phản ánh những khó khăn rất lớn mà đội bóng phải đối mặt khi bước ra sân chơi dành cho những nền bóng đá trẻ hàng đầu thế giới.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng, ghi 22 bàn và giữ sạch lưới. Morocco và Trung Quốc cũng cho thấy khả năng cạnh tranh tốt hơn để giành hai vị trí tiếp theo trong bảng đấu.

Với Fiji, hành trình tại Qatar kết thúc trong nỗi thất vọng. Ba trận đấu, ba thất bại, không bàn thắng và 29 lần vào lưới nhặt bóng là kết quả đáng quên đối với đại diện châu Đại Dương.