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Thể thao

Thua liền hai trận, Maresca mắng Man City 'ngớ ngẩn'

  • Chủ nhật, 1/11/2026 07:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huấn luyện viên Enzo Maresca gay gắt chỉ trích hàng thủ Manchester City sau trận thua Brighton & Hove Albion với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà Etihad.

Highlights Manchester City 0-1 Brighton Tối 31/10, Brighton bất ngờ vượt qua Manchester City với tỷ số 1-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.

Từng mở màn mùa giải như mơ với chuỗi 7 trận toàn thắng tại Premier League, "The Citizens" bất ngờ chững lại khi liên tục để thua Aston Villa và Brighton & Hove Albion. Điệp khúc quen thuộc khiến đoàn quân của Maresca ôm hận chính là sự phung phí cơ hội trên hàng công, sau đó trả giá đắt bởi những sai lầm phòng ngự nghiệp dư.

Sau trận đấu, vị chiến lược gia người Italy không giấu nổi sự thất vọng và công khai chỉ trích các học trò: "Lúc này, chúng tôi đang phải nhận những bàn thua ngớ ngẩn mà toàn đội hoàn toàn có thể tránh được. Tôi hy vọng Man City sẽ chấm dứt ngay tình trạng này ở trận đấu tiếp theo."

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Enzo Maresca không hài lòng với hàng thủ Man City. Ảnh: Reuters.

Cơn đau đầu ở tuyến dưới của Maresca càng nghiêm trọng hơn khi các cá nhân liên tục mắc lỗi. Sau màn trình diễn đáng quên của Marc Guehi cùng thủ thành Gianluigi Donnarumma ở trận thua Aston Villa, đến lượt Matheus Nunes trở thành tội đồ với pha xử lý hớ hênh dẫn đến bàn mở tỷ số của đội khách.

Nhà cầm quân 46 tuổi yêu cầu toàn đội phải nghiêm túc mổ xẻ vấn đề thay vì trốn tránh trách nhiệm: "Thật đáng tiếc khi những sai sót như thế này liên tục xuất hiện trước các đối thủ. Chúng tôi phải phân tích kỹ lưỡng để biết mình cần làm gì tốt hơn và vượt qua nó ".

"Chắc chắn tôi, các cầu thủ và ban huấn luyện chẳng ai có thể vui vẻ khi thua trận, nhưng không đội bóng nào thắng mãi được. Đây là thời điểm khó khăn khó tránh khỏi và chúng tôi buộc phải chấn chỉnh".

Thất bại ngay trên sân nhà khiến Man City đối diện nguy cơ bị Arsenal soán ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League, nếu thầy trò Mikel Arteta giành điểm trên sân Anfield ở trận đấu diễn ra vào tối 1/11.

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Huy Trưởng

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