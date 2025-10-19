Haaland lại khiến Ngoại hạng Anh cúi đầu

Lại thêm một ngày, lại thêm một buổi trình diễn hủy diệt của Erling Haaland - và Ngoại hạng Anh dường như không còn gì mới để nói về anh nữa, ngoài hai chữ “siêu nhân”.

Haaland đang toả sáng rực rỡ.

Ba lần trong lịch sử Premier League, một cầu thủ chạm mốc 10 bàn chỉ sau 8 trận đầu mùa. Cả ba lần ấy - đều mang tên Erling Haaland. Năm 2022, 2024 và 2025, tiền đạo người Na Uy biến những gì vốn là “phi thường” trở thành “bình thường” với cách ghi bàn dễ như hít thở.

Kẻ duy nhất của mọi kỷ lục

Trước Everton tối 18/10, Haaland im lặng suốt hiệp một, không tung nổi cú sút nào. Nhưng chỉ cần vài phút trong hiệp hai, anh khiến mọi hàng thủ phải cúi đầu. Một pha đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt của Nico O’Reilly, rồi cú dứt điểm quyết đoán sau đường căng ngang của Savinho - hai khoảnh khắc đơn giản nhưng lạnh lùng, chuẩn xác, đặc trưng của Haaland.

HLV David Moyes, người từng dẫn dắt Man United, chỉ biết cười gượng sau trận: “Tôi ước cậu ta ở nơi khác. Mọi HLV đều nghĩ vậy”. Một lời thú thật không cần giấu giếm: làm cách nào để ngăn một cỗ máy sinh học được lập trình chỉ để ghi bàn?

Nhìn Haaland hôm nay, Pep Guardiola không chỉ thấy một sát thủ vòng cấm. Ông thấy một cầu thủ ngày càng hoàn thiện.

“Haaland sống vì bàn thắng, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy nhiều hơn hiệp đầu. Khi bạn có một người như vậy, bạn phải dùng đúng cách”, Pep nói, như thể vừa ngợi khen, vừa nhắc nhở toàn đội: hãy học cách chơi xoay quanh Haaland - nhưng đừng chỉ phụ thuộc vào anh ta.

Haaland đang chơi quá hay.

Bởi Haaland đang ở một hành tinh khác. Mới giữa tháng 10, anh có 23 bàn sau 13 trận cho CLB và tuyển Na Uy, trong đó có 8 bàn ở vòng loại World Cup, đưa đội tuyển của mình tiến gần tấm vé lịch sử. Tính riêng cho Man City, anh ghi 14 bàn ở Premier League và Champions League, chỉ “tịt ngòi” duy nhất trước Tottenham.

Những con số ấy khiến người ta buộc phải so sánh. Haaland đang tiến gần kỷ lục 63 bàn/mùa mà huyền thoại Dixie Dean lập gần 100 năm trước. Mùa đầu tiên ở Anh, Haaland ghi 52 bàn - giúp Man City giành cú ăn ba. Hai mùa kế tiếp, anh vẫn giữ nhịp ghi bàn khủng khiếp: 38 và 34. Và bây giờ, anh lại khởi động mùa thứ tư như thể muốn nuốt chửng mọi thống kê.

Pat Nevin, cựu danh thủ Chelsea, miêu tả trên BBC Radio 5 Live: “Haaland giống một người lớn chơi bóng cùng bọn trẻ. Hai lần chạm bóng, hai bàn thắng. Không ai nghi ngờ điều đó”. Glenn Murray, một cựu tiền đạo khác, nói thêm: “Điều đáng sợ là cậu ta còn toàn diện hơn trước. Giờ Haaland không chỉ là kẻ ghi bàn - mà là một cầu thủ hoàn chỉnh”.

Nỗi lo của Pep: Không thể chỉ có Haaland

Nhưng Pep vẫn lo. Bởi trong 17 bàn mà Man City ghi ở Premier League mùa này, có đến 13 bàn mang dấu giày Haaland. Những người còn lại - Foden, Nunes, Reijnders, Cherki - chỉ mỗi người một bàn.

“Chúng ta không thể sống nhờ mỗi Haaland”, Pep nhấn mạnh. “Các cầu thủ tấn công khác phải ghi bàn. Ở đẳng cấp này, họ phải tự đòi hỏi chính mình”.

Có Haaland, Man City không lo thiếu bàn thắng.

Đó không chỉ là lời cảnh báo, mà còn là sự thật về một đội bóng vĩ đại: ngay cả khi có người ngoài hành tinh trong đội hình, Manchester City vẫn cần tính con người - những người biết chia sẻ trọng trách, biết nổ súng khi cỗ máy tạm im lặng.

Man City khởi đầu mùa giải với hai thất bại trong ba vòng đầu, nhưng giờ mọi thứ đang trở lại đúng quỹ đạo. Pep khép lại buổi họp báo bằng nụ cười: “Cuối tuần này chúng tôi ít nhất sẽ ngủ trong nhóm Champions League - thế là tốt rồi”.

Một câu nói nhẹ như không, nhưng ẩn sau đó là niềm tin rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát - vì Pep vẫn còn đó, và Haaland vẫn đang bước đi giữa thế giới này như một người khổng lồ.

Haaland không chỉ ghi bàn. Anh đang viết lại khái niệm về một trung phong. Và có lẽ, lịch sử Premier League rồi sẽ có thêm một chương - mang tên anh, lần nữa.