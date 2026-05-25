Haaland giành Vua phá lưới Premier League

Dù không ra sân ở vòng đấu cuối cùng, Erling Haaland vẫn chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League 2025/26.

Haaland chứng tỏ đẳng cấp ở Premier League. Ảnh: Reuters.

Khép lại mùa giải vừa qua, Haaland ghi 27 bàn sau 35 lần ra sân tại Premier League, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế chân sút số một giải đấu. Thành tích trên giúp Haaland cân bằng kỷ lục ba lần giành Chiếc giày vàng Premier League của các huyền thoại Alan Shearer và Harry Kane.

Trong lịch sử giải đấu, chỉ còn Mohamed Salah và Thierry Henry sở hữu số lần đoạt giải này nhiều hơn Haaland.

Đứng ngay sau tiền đạo của Man City trong cuộc đua ghi bàn mùa này là Igor Thiago của Brentford với 22 pha lập công. Mùa giải bùng nổ cũng giúp tiền đạo người Brazil được triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho World Cup 2026.

Haaland khởi đầu mùa giải rất ấn tượng khi ghi tới 19 bàn chỉ sau 17 trận đầu tiên, tạo khoảng cách lớn với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, phong độ của anh sa sút vào giai đoạn giữa mùa khi chỉ ghi một bàn sau bảy trận liên tiếp, trùng thời điểm Man City đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Dù vậy, tiền đạo 25 tuổi vẫn biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng với các bàn thắng vào lưới Liverpool và Arsenal. Tuy nhiên, chừng đó vẫn không đủ để Man City bảo vệ ngôi vương trước sự ổn định của Arsenal ở giai đoạn cuối mùa.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Man City 3-0 Crystal Palace Man City không phạm sai lầm khi đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Premier League rạng sáng 14/5, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.