Haaland gây sốt khi khoe cảnh ăn thịt

Erling Haaland khoe cảnh ăn một miếng thịt bò khổng lồ sau chiến thắng 4-1 trước Borussia Dortmund tại sân Etihad.

Haaland thăng hoa ở mùa giải năm nay.

Rạng sáng 6/11, Erling Haaland ghi bàn trong trận thắng 4-1 của Man City trước Dortmund ở vòng phân hạng Champions League. Đây đã là trận đấu thứ 5 liên tiếp ở Champions League, ngôi sao sinh năm 2000 ghi bàn.

Theo Squawka, Haaland là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu ghi bàn trong 5 trận liên tiếp cho 3 đội bóng khác nhau: RB Salzburg (2019/20), Borussia Dortmund (2020/21) và Manchester City (2025/26).

Điều đáng chú ý hơn, chưa đầy một giờ sau khi trận đấu với Dortmund kết thúc, tiền đạo của Manchester City khoe cảnh ăn một miếng thịt bò khổng lồ trên trang cá nhân. Hình ảnh này nhanh chóng gây sốt, bởi các cầu thủ chuyên nghiệp thường ăn nhẹ ngay sau các trận đấu, trong khi Haaland làm điều ngược lại.

Hình ảnh được Haaland chia sẻ.

Ngôi sao người Na Uy nổi tiếng với sở thích ăn uống khác người từ lâu. Theo một nghiên cứu từ Tạp chí GQ năm 2023, chế độ ăn khổng lồ giàu protein – bao gồm lượng lớn thịt, tim, gan, sữa và lasagna – với tổng cộng 6.000 calo mỗi ngày giúp Haaland thăng hoa.

Hồi cuối tháng 10, Haaland gây chú ý khi tiết lộ thói quen uống sữa tươi sống sau mỗi buổi tập. Cựu sao Borussia Dortmund gọi đây là một “siêu thực phẩm” có lợi cho dạ dày, da, xương và cơ bắp, đồng thời khẳng định duy trì thói quen này suốt cuộc đời. Tuy nhiên, hành động này sau đó gây tranh cãi.

Sữa tươi sống không được bán tại các cửa hàng vì chưa qua xử lý nhiệt, dẫn đến nguy cơ chứa vi khuẩn có hại. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (Food Standards Agency) cảnh báo rằng loại sữa này có thể gây ngộ độc thực phẩm và không nên sử dụng cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người có hệ miễn dịch yếu.

Ngoài thói quen uống sữa tươi sống, Haaland còn nổi tiếng với chế độ ăn uống đặc biệt, được thiết kế để tối ưu hóa thể trạng. Anh thường tiêu thụ thịt bò bít tết và khoai tây như món chính, kết hợp với các món như kabab, taco, và brisket nấu chậm.