Haaland đã đúng về 'hiện tượng' Marmoush

Mọi thứ đều mới mẻ. Mọi thứ đều khác biệt. Omar Marmoush đặt chân xuống sân bay Manchester, mở ra một hành trình mới đầy kỳ vọng. Nhìn qua cửa sổ tối màu của chiếc xe đưa đón, anh chăm chú quan sát thành phố mới của mình.

"Các siêu thị ở đây tên gì?"

"Tesco", người tài xế đáp. "Asda. Sainsbury’s. Aldi".

Sự lạ lẫm ấy không chỉ đến từ những con phố Manchester, mà còn hiện hữu trên sân cỏ. Nhưng chỉ sau vài ngày, Marmoush để lại dấu ấn.

"Cậu ấy có điều gì đó rất đặc biệt", Erling Haaland nhận xét về Marmoush sau trận ra mắt trước Chelsea. "Cậu ấy sẽ là một cầu thủ quan trọng với chúng tôi. Giờ là lúc phải hiểu nhau càng nhanh càng tốt, vì phía trước còn rất nhiều trận đấu lớn".

Và Haaland không hề sai. Man City vẫn còn phải đối đầu Real Madrid tại Champions League, chạm trán những thử thách khó nhằn tại Premier League trước Newcastle, Liverpool, Tottenham, Nottingham Forest và Brighton. Nhưng trước tất cả, trận đại chiến với Arsenal vào chủ nhật này có thể quyết định số phận cả mùa giải.

Marmoush chỉ chơi 73 phút trước Chelsea, chạm bóng 28 lần và không thể tham dự chiến thắng 3-1 trước Club Brugge do chưa đủ điều kiện thi đấu tại Champions League. Nhưng dù mới xuất hiện, sự hiện diện của anh trở thành biểu tượng cho một cuộc cách mạng trong lối chơi của Man City.

Dưới thời Pep Guardiola, Man City trải qua hai giai đoạn rõ rệt. Đó là thời kỳ 2017-2022, khi CLB giành bốn chức vô địch Premier League mà không có cầu thủ nào ghi quá 21 bàn/mùa. Họ là một cỗ máy chuyền bóng hoàn hảo, nơi mọi tình huống đều được xây dựng từ những tam giác phối hợp và các pha di chuyển được lập trình sẵn.

Tiếp theo là từ năm 2022 đến 2024, Man City vẫn thống trị nước Anh, giành thêm hai danh hiệu Premier League và một cú ăn ba, nhưng lần này đội bóng xoay quanh một trung phong đích thực - Erling Haaland. Với hơn một phần ba số bàn thắng của toàn đội, Haaland trở thành trung tâm, còn 10 cầu thủ còn lại có nhiệm vụ dọn cỗ cho anh lập công.

Thế nhưng, tuần trước, Guardiola bất ngờ đưa ra một tuyên bố đáng suy ngẫm: "Bóng đá hiện đại là cách Bournemouth, Newcastle, Brighton, Liverpool chơi. Là cách mà trước đây chúng tôi từng chơi. Bóng đá hiện đại không còn là đứng đúng vị trí. Bạn phải biết 'bắt nhịp' với trận đấu. Và chúng tôi đã không làm được".

Vậy "bắt nhịp" có nghĩa là gì? Nó đồng nghĩa với việc đưa bóng vào những khoảng trống có lợi theo thời gian thực, thay vì dập khuôn theo một mô hình cố định. Brighton và Bournemouth là hai đội tiêu biểu cho triết lý này.

Fabian Hürzeler (Brighton) gọi bóng đá là "nghệ thuật tình huống", nơi cầu thủ phải tự quyết định dựa trên cảm giác về trận đấu thay vì những vị trí được lập trình sẵn. Andoni Iraola (Bournemouth) nhấn mạnh "tấn công khoảng trống, phá vỡ lối chơi khuôn mẫu", đặt nặng yếu tố sáng tạo và ngẫu hứng.

Guardiola không đứng ngoài cuộc chơi. Những bản hợp đồng như Jeremy Doku và Matheus Nunes là bước đi đầu tiên trong việc rời xa bóng đá kiểm soát để hướng đến phong cách giàu tốc độ và đột biến hơn. Và Marmoush chính là nhân tố tiếp theo, giúp CLB thực hiện cuộc chuyển giao này.

Trước Chelsea, Marmoush liên tục thực hiện những pha di chuyển vòng cung ra sau hàng thủ, đặc biệt theo hướng từ biên vào trung lộ - nơi các hậu vệ tập trung để phong tỏa Haaland.

Kết quả? Chelsea buộc phải thu hẹp đội hình, vô tình để lộ những khoảng trống rộng lớn ở hai cánh, nơi Nunes và Gvardiol sẵn sàng khai thác.

"Cậu ấy có những pha di chuyển mà không ai khác trên sân có thể nhìn thấy", Guardiola nhận xét. "Vấn đề chỉ là thời gian để mọi người thích nghi với cậu ấy".

Nhưng điều quan trọng hơn cả, Marmoush giúp Man City có thêm nhiều phương án chiến thuật mới cho Haaland. Lúc này, tiền đạo người Na Uy lùi sâu, Marmoush băng lên từ cánh. Ngoài ra, Marmoush giữ biên, Haaland đột nhập vòng cấm

Một giải pháp khác là cả hai cùng chạy chỗ vào khoảng trống sau lưng hậu vệ. Ngoài ra, cả hai có thể bó vào trung lộ, tạo không gian cho Foden băng lên.

Đây chính là điều Guardiola muốn: một Man City ưu tiên tốc độ và sự trực diện, với lối chơi kiểm soát chỉ là phương án dự phòng - trái ngược hoàn toàn với trước đây.

Nếu Man City dần thoát khỏi lối chơi cứng nhắc để linh hoạt hơn, thì Arsenal của Mikel Arteta vẫn bám sát triết lý kiểm soát bóng dựa trên các mảng miếng phối hợp cố định. Họ vẫn phụ thuộc vào bộ ba Martin Odegaard, Bukayo Saka và Kai Havertz để phối hợp trong khu vực 1/3 cuối sân.

Nhưng trong khi Man City đang thử nghiệm nhiều phương án tấn công đa dạng hơn, Arsenal vẫn giữ cách tiếp cận truyền thống - hậu vệ biên ít tham gia tấn công, còn tiền vệ trung tâm chủ yếu kiểm soát bóng và hạn chế rủi ro.

Guardiola có thể không còn gắn bó lâu dài với Man City, nhưng ngay từ bây giờ, ông định hình cho thế hệ tiếp theo - giống như cách Jurgen Klopp chuẩn bị đội hình Liverpool cho người kế nhiệm. Man City của Guardiola không chỉ chiến đấu cho hiện tại, mà còn xây dựng tương lai. Và Omar Marmoush chính là một phần quan trọng trong chương mới ấy.

