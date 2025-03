Capello công kích Guardiola

Nhà cầm quân lão luyện người Italy không ngần ngại gọi HLV của Man City là "kiêu ngạo" và thậm chí còn cáo buộc ông đã "gây tổn hại nghiêm trọng cho bóng đá".

Dù khẳng định mình không có ác cảm cá nhân với Guardiola, Capello vẫn không giấu được sự gay gắt khi đánh giá về phong cách huấn luyện của HLV người Tây Ban Nha. Capello thừa nhận Pep Guardiola là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, đặt ông ngang hàng với Johan Cruyff và Arrigo Sacchi - những người từng cách mạng hóa môn thể thao vua. Tuy nhiên, sự kính trọng ấy nhanh chóng bị lu mờ bởi lời chỉ trích nặng nề

"Điều tôi không thích ở Guardiola là sự kiêu ngạo. Champions League mà ông ấy giành được với Man City là lần duy nhất ông không thử nghiệm những điều kỳ lạ trong các trận đấu quan trọng. Nhưng ở các mùa giải trước, cả ở Manchester lẫn Munich, vào thời khắc quyết định, ông luôn muốn trở thành tâm điểm", Capello nói.

"Ông ấy thay đổi chiến thuật, nghĩ ra những phương án mới chỉ để có thể nói rằng: ‘Không phải cầu thủ giành chiến thắng, mà là tôi chiến thắng’. Và chính sự kiêu ngạo ấy đã khiến ông ấy mất đi nhiều danh hiệu Champions League", Capello nhấn mạnh.

Không dừng lại ở đó, Capello còn cáo buộc Guardiola là nguyên nhân khiến bóng đá Italy đánh mất bản sắc. Ông cho rằng việc các CLB cố gắng sao chép phong cách chơi bóng của Guardiola đã khiến bóng đá Italy trở nên "nhàm chán" và "thiếu sức sống".

"Cả một thập kỷ qua, ai cũng cố gắng bắt chước Guardiola, và điều đó đã hủy hoại bóng đá Italy. Tôi đã cảnh báo họ: ‘Hãy dừng lại, các anh không có những cầu thủ như Guardiola!’ Nhưng họ không nghe", cựu thuyền trưởng tuyển Anh nêu quan điểm.

"Bây giờ, ngay cả thủ môn cũng phải chơi bóng như một tiền vệ! Đó là một thảm họa. Người hâm mộ dần chán nản, họ không còn muốn theo dõi 90 phút toàn những đường chuyền ngang vô nghĩa, không tranh chấp, không tốc độ. May mắn thay, bóng đá đang thay đổi. Tây Ban Nha đã mở ra con đường mới bằng cách vô địch Euro 2024 với hai cầu thủ chạy cánh thực thụ và lối chơi tốc độ", Capello tiếp tục.

Dù bị Capello công kích dữ dội, Guardiola vẫn được xem là HLV xuất sắc thế giới ở thời điểm hiện tại. Dưới sự dẫn dắt của ông, Man City thống trị bóng đá Anh và cuối cùng cũng chinh phục thành công Champions League. Tuy nhiên, mùa giải 2024/25 đang diễn ra không mấy suôn sẻ với đội chủ sân Etihad. Và với những phát biểu gây sốc từ Capello, câu hỏi đặt ra là: Phải chăng Pep thực sự quá kiêu ngạo, hay đó chính là sự tự tin giúp ông trở thành một huyền thoại?

