Có gì sai khi Arsenal về nhì?

Premier League chưa bao giờ là một cuộc chơi dễ dàng. Khi mùa giải sắp khép lại, Arsenal gần như chắc chắn sẽ về nhì lần thứ hai liên tiếp. Nhưng câu hỏi đặt ra là: đó có phải là một thất bại?

Trong bối cảnh truyền thông và người hâm mộ luôn bị cuốn vào vòng xoáy "thắng là tất cả, thua là vô nghĩa", Arsenal đang bị soi xét dưới lăng kính của những lời chỉ trích. Không có tiền đạo chất lượng, quá nhiều chấn thương, lối chơi quá căng thẳng - những yếu tố bị xem là "điểm yếu chí mạng". Nhưng khi nhìn lại toàn bộ bức tranh, có lẽ câu chuyện không đơn giản như vậy.

Người ta thường nói rằng nếu không vô địch, nghĩa là thất bại. Nếu có cơ hội chạm tay vào danh hiệu mà vẫn để tuột mất, nghĩa là gục ngã. Nhưng điều đó có thực sự đúng?

Nếu kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai, Arsenal sẽ trở thành đội bóng ổn định thứ ba trong lịch sử CLB, chỉ sau hai giai đoạn huy hoàng nhất: Arsenal của Herbert Chapman những năm 1930 và kỷ nguyên Arsène Wenger (1998-2005).

Dưới thời Mikel Arteta, Arsenal đã đi từ vị trí thứ 8, 8, 5, 2 và có thể sẽ là 2 ba mùa liên tiếp. Xét về số điểm, họ chỉ kém một mùa giải xuất sắc của Liverpool. Xét về chiều sâu đội hình và ngân sách chuyển nhượng, họ không phải đội bóng chi tiêu mạnh nhất nhưng vẫn đang cạnh tranh sòng phẳng với Manchester City - đội bóng có tiềm lực tài chính gần như vô hạn.

Thế nhưng, vẫn có những quan điểm cho rằng Arsenal đã "bỏ lỡ cơ hội vàng". Nhưng có thực sự như vậy không?

Premier League là đấu trường khắc nghiệt nhất thế giới. Không một danh hiệu nào "tự nhiên rơi vào tay" bất kỳ đội bóng nào. Và nếu Liverpool - đội đánh bại những nhà vô địch của Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp mà không thủng lưới - vẫn bị xem là "nhà vô địch tạm bợ", thì tiêu chuẩn để được coi là một đội bóng giỏi đang trở nên quá phi lý.

Một trong những lý do khiến Arsenal bị chỉ trích nhiều nhất mùa này là việc không chiêu mộ một trung phong thực thụ. Họ không có một "sát thủ vòng cấm" ghi 20-25 bàn/mùa như Erling Haaland hay Harry Kane.

Nhưng nếu nhìn vào thực tế, Arsenal bước vào mùa giải với hàng công gồm Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và Martin Ødegaard - bộ khung giúp họ ghi 91 bàn ở mùa trước, một con số hoàn toàn có thể giúp cạnh tranh chức vô địch.

Điều Arsenal không thể lường trước là mọi cầu thủ tấn công chủ chốt đều dính chấn thương. Saka và Ødegaard - bộ đôi quan trọng nhất - chỉ ra sân cùng nhau 10 trận tại Premier League mùa này.

Họ cố gắng tìm kiếm một tiền đạo phù hợp, nhưng không ai thực sự đạt yêu cầu. Một trung phong không chỉ cần ghi bàn, mà còn phải phù hợp với hệ thống, có mức giá hợp lý và thích nghi với triết lý của Arteta. Nếu không tìm được ai hoàn hảo, thì không mua có thể là một quyết định sáng suốt.

Hãy nhìn sang Manchester United - đội bóng chi tiêu nhiều nhất nhưng vẫn rơi vào hỗn loạn - để thấy rằng chi tiêu vô tội vạ không phải lúc nào cũng là giải pháp.

Một luận điểm khác chống lại Arsenal là họ quá căng thẳng, quá cuồng nhiệt, thiếu kiểm soát, dẫn đến việc nhận nhiều thẻ đỏ nhất giải. Nhưng hãy nhớ lại tình trạng của Arsenal trước khi Arteta đến: một đội bóng rệu rã, thiếu cá tính, không có động lực chiến đấu.

Arteta đã thay đổi điều đó. Ông xây dựng một tập thể trẻ trung, giàu năng lượng, khát khao chiến thắng. Cường độ thi đấu cao của CLB không phải vấn đề - mà chính là thứ giúp họ tiến xa.

Có thể, Arsenal đôi khi đã căng thẳng quá mức, nhưng so với Manchester United - đội bóng đối lập hoàn toàn với sự yếu đuối và thiếu bản sắc - thì sự quyết tâm của Arsenal có thực sự là điều đáng lo? Nếu có gì cần điều chỉnh, đó là cách quản lý chiều sâu đội hình, tránh để cầu thủ bị vắt kiệt sức quá sớm trong mùa giải. Nhưng đây không phải là một "điểm yếu chí mạng", mà chỉ là một bài học để Arsenal tiếp tục hoàn thiện.

Vậy, Arsenal có đang đi đúng hướng? Câu trả lời là: Có.

Dưới thời Arteta, Arsenal đã trở lại Champions League, có bản sắc rõ ràng, sở hữu một đội hình trẻ trung và gặt hái những thành tích tốt nhất kể từ kỷ nguyên Wenger. Có thể họ chưa thể lên đỉnh Premier League ngay lập tức, nhưng CLB đang trên con đường đúng đắn. Vậy tại sao phải vội vàng kết luận rằng về nhì là thất bại?

Khi Arsenal bước vào trận đấu với Manchester United tại Old Trafford, điều quan trọng không phải là nhìn vào những gì họ chưa có - mà là trân trọng những gì họ đã đạt được. Và đôi khi, hãy cẩn thận với điều mà bạn mong muốn - vì không phải ai cũng có được sự ổn định như Arsenal lúc này.

