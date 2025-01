Liệu Marmoush có làm 'nổ tung' Premier League?

Manchester City vừa kích hoạt bản hợp đồng trị giá 59 triệu bảng để mang về Omar Marmoush - cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, trong bối cảnh một hàng tiền vệ đang già cỗi và hàng thủ bộc lộ quá nhiều điểm yếu, liệu sự xuất hiện của Marmoush có đủ để giải quyết những vấn đề của Pep Guardiola?

Julian Alvarez rời Man City trong mùa hè vừa qua, sau khi Atletico Madrid đưa ra lời đề nghị trị giá 82 triệu bảng. Sự ra đi của cầu thủ người Argentina, người từng là quân bài yêu thích của Guardiola, để lại một khoảng trống lớn trong đội hình. Alvarez là tiền đạo đa năng, mẫu cầu thủ chăm chỉ, sẵn sàng đảm nhiệm mọi vai trò trên hàng công.

Khi còn ở Etihad, Alvarez đóng vai một "người hùng thầm lặng" bên cạnh Erling Haaland. Anh là người có thể chơi tốt ở vị trí số 10, dạt biên hoặc thậm chí hỗ trợ phòng ngự khi cần. Tuy nhiên, tại Atletico, Alvarez được đặt vào trung tâm lối chơi, điều mà anh chưa từng có được tại Man City.

Man City quyết định đặt niềm tin vào Omar Marmoush - cầu thủ có tốc độ bùng nổ và khả năng ghi bàn đáng nể. Dù có mức phí chuyển nhượng cao hơn nhiều so với Alvarez, Marmoush mang đến sự kỳ vọng lớn lao. Anh được kỳ vọng không chỉ là người thay thế, mà còn trở thành cầu thủ bổ sung sức sống mới cho hàng công Man City.

Theo Giám đốc Thể thao Txiki Begiristain, Marmoush sở hữu "tốc độ vượt trội" - thứ mà Man City đang thiếu trầm trọng trong mùa giải này. Sự linh hoạt của Marmoush hứa hẹn sẽ là chìa khóa để Pep Guardiola triển khai các ý đồ chiến thuật đa dạng hơn.

Tuy nhiên, bài toán không chỉ dừng lại ở hàng công. Trận thua tan nát trước Paris Saint-Germain tại Champions League đã phơi bày nhiều vấn đề lớn hơn trong đội hình Man City.

Hàng tiền vệ của Man City, từng là "trái tim" của lối chơi kiểm soát bóng, giờ đây lại là điểm yếu chí mạng. Trong trận đấu với PSG, việc Pep Guardiola sử dụng bộ ba tiền vệ ngoài 30 tuổi - Kevin De Bruyne, Mateo Kovacic và Ilkay Gundogan - khiến Man City hoàn toàn lép vế trước sức trẻ và tốc độ của hàng tiền vệ PSG. Rodri, người được xem là nhân tố không thể thay thế, tiếp tục vắng mặt, khiến Man City càng thêm khốn đốn.

Guardiola từng tin rằng Mateo Kovacic có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, nhưng thực tế mùa này chứng minh điều ngược lại. Trong khi đó, Man City vẫn chưa bổ sung được một tiền vệ trung tâm thực thụ dù đang cân nhắc mượn Douglas Luiz.

Hàng thủ cũng không khá hơn. Ruben Dias, trung vệ ít chấn thương nhất của đội, phải rời sân sau hiệp một. Việc phụ thuộc vào các tân binh trẻ như Abdukodir Khusanov và Vitor Reis - những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao - càng làm tăng thêm nỗi lo nơi hàng phòng ngự.

Ngoài ra, vị trí hậu vệ cánh cũng là bài toán chưa có lời giải. Rico Lewis bị Ousmane Dembele hành hạ ở cánh trái, trong khi Matheus Nunes, vốn là một tiền vệ, phải đá trái sở trường ở cánh phải và gặp rất nhiều khó khăn trước Bradley Barcola.

Sự xuất hiện của Marmoush mang đến luồng gió mới cho hàng công Man City. Anh gia nhập đội bóng trong bối cảnh phong độ cá nhân đang lên cao, trái ngược với sự sa sút của nhiều đồng đội mới tại Etihad. Tuy nhiên, để Marmoush có thể phát huy tối đa khả năng, Pep Guardiola cần giải quyết những vấn đề cốt lõi còn tồn đọng trong đội hình.

Man City không chỉ cần một cầu thủ tấn công nhanh nhẹn, họ còn cần một hàng tiền vệ đủ sức kiểm soát trận đấu và một hàng thủ vững chắc để bảo vệ khung thành. Marmoush có thể là một phần quan trọng trong cuộc cách mạng đó, nhưng nếu không có những sự bổ sung chiến lược ở các vị trí khác, hành trình của Man City trong mùa giải này sẽ còn rất nhiều chông gai.

Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu Marmoush có phải là mảnh ghép hoàn hảo cho Man City hay không. Nhưng điều chắc chắn là Pep Guardiola còn rất nhiều việc phải làm để đưa đội bóng trở lại đúng quỹ đạo.

