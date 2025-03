Thảm họa Bayern Munich

Thẻ đỏ, bàn thắng bị từ chối, penalty hỏng, màn lội ngược dòng - tất cả yếu tố đó đã biến trận đấu này thành một cơn ác mộng với đội bóng xứ Bavaria.

Bayern có cơ hội nới rộng khoảng cách với Bayer Leverkusen trên bảng xếp hạng, nhưng họ lại tự tay vứt đi lợi thế của mình. Dù vậy, tin vui duy nhất cho họ là Leverkusen cũng thất bại trước Werder Bremen, giúp Bayern giữ nguyên khoảng cách 8 điểm. Nhưng với màn trình diễn đáng thất vọng này, rõ ràng vẫn còn rất nhiều vấn đề mà Vincent Kompany cần phải giải quyết.

Trước trận đấu, HLV Vincent Kompany quyết định xoay tua đội hình để giữ sức cho các trụ cột trước trận lượt về Champions League gặp Bayer Leverkusen. Hàng thủ của Bayern có sự thay đổi lớn khi Kompany sử dụng bốn hậu vệ cánh và chỉ một trung vệ duy nhất. Đây là một quyết định đầy táo bạo, nhưng có cơ sở.

Hệ thống này giúp Bayern tập trung khai thác hai cánh thay vì triển khai bóng qua tuyến giữa, nhằm tăng cường khả năng tấn công biên. Bochum cố gắng tận dụng sự thiếu vững chắc ở khu trung tuyến để tổ chức phản công nhanh, nhưng họ chỉ thực sự làm chủ thế trận sau tấm thẻ đỏ của João Palhinha.

Dù vậy, hiệp một của Bayern vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Raphael Guerreiro tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, tận dụng rất tốt khoảng trống ở hành lang cánh cùng Hiroki Ito. Hai cầu thủ này chưa từng có nhiều cơ hội chơi cùng nhau, nhưng họ kết hợp hoàn hảo, liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Chiến thuật của Kompany cho phép các hậu vệ biên chồng cánh với các cầu thủ chạy cánh và thậm chí tham gia vào vòng cấm, tạo ra áp lực liên tục lên hàng thủ Bochum. Đây là một nét đặc trưng trong lối chơi của Kompany từ những ngày đầu huấn luyện, khi ông luôn muốn đội bóng của mình dồn quân số vào khu vực 16,50 mét để tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn.

Một trong những cái tên đáng chú ý khác là Jonas Urbig. Dù để lọt lưới ba bàn, thủ thành trẻ này vẫn có một trận đấu xuất sắc, thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng. Đối với một cầu thủ mới có trận bắt chính trọn vẹn đầu tiên, đây vẫn là màn trình diễn đầy hứa hẹn.

Mọi thứ bắt đầu rơi vào hỗn loạn khi João Palhinha nhận thẻ đỏ. Quyết định này có thể gây tranh cãi, nhưng một điều chắc chắn là Palhinha bỏ lỡ cơ hội quý giá để khẳng định bản thân sau chấn thương. Pha phạm lỗi của anh với Masouras không có ác ý, nhưng trọng tài vẫn quyết định truất quyền thi đấu, và từ đó, Bayern hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát thế trận.

Ngay sau đó, Serge Gnabry đá hỏng phạt đền, giúp Bochum tràn đầy tự tin và trở lại cuộc đua. Với Gnabry, đây tiếp tục là một trận đấu đáng quên, khi anh thể hiện sự thiếu sắc bén - điều đã trở thành một phần quen thuộc trong những màn trình diễn gần đây của anh.

Leon Goretzka cũng không khá hơn, đặc biệt là sau khi Palhinha rời sân. Anh hoàn toàn không thể kiểm soát tuyến giữa, để lộ quá nhiều khoảng trống khiến Bayern liên tục bị Bochum khai thác.

Còn Leroy Sané? Dù mang về một quả phạt đền, nhưng nhìn chung, anh có một trận đấu mờ nhạt, chuyền hỏng liên tục và thường xuyên mất bóng trong những pha xử lý không cần thiết.

Tất cả điều này chỉ ra một thực tế rằng đội hình hai của Bayern không đủ chất lượng. Những cầu thủ hưởng lương cao, những người lẽ ra phải giúp CLB có lợi thế trước những đối thủ yếu hơn, lại thể hiện sự thiếu ổn định đáng báo động.

Ngay cả khi chơi thiếu người, Bayern vẫn nên giành chiến thắng trước một đội đang xếp thứ 16 như Bochum. Nhưng thực tế chứng minh rằng chiều sâu đội hình của Bayern chỉ mạnh trên lý thuyết, nhưng không thể hiện được điều đó trên sân.

Sau trận thắng 3-0 đầy cảm xúc trước Leverkusen ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hồi giữa tuần, đây là một bài học thực tế dành cho Bayern. Họ chưa thể hiện được sự ổn định cần thiết để duy trì thế thống trị, và nếu không sớm cải thiện, những trận đấu quan trọng hơn sẽ không dễ dàng như họ mong đợi.

Với Bayern Munich, đây là một trận đấu tồi tệ. Thất bại này không tốt cho tinh thần toàn đội trước trận đấu lượt về Champions League. Không tốt cho những cầu thủ đang muốn chứng tỏ mình để giành suất đá chính. Không tốt cho cuộc đua vô địch, khi Bayern có thể đã nới rộng khoảng cách với Leverkusen. Và chắc chắn không tốt cho bộ kit kỷ niệm 125 năm, khi nó gắn liền với một thất bại cay đắng như thế này.

Tuy nhiên, có một tia hy vọng. Leverkusen cũng thất bại trước Werder Bremen, đồng nghĩa với việc Bayern vẫn giữ nguyên khoảng cách 8 điểm.Hơn nữa, nếu phải chọn một trận đấu để thất bại, Bayern thua trước Bochum vẫn dễ chấp nhận hơn nhiều so với việc mất điểm trước những đội bóng cạnh tranh trực tiếp.

Nếu có một thời điểm thích hợp để Bayern sụp đổ, thì trận đấu này chính là lựa chọn ít đau đớn nhất. Trận đấu đã kết thúc, thất bại đã qua đi. Giờ là lúc Bayern hướng đến một mục tiêu quan trọng hơn: vượt qua Leverkusen để giành vé vào tứ kết Champions League.

Bayern không có thời gian để tiếc nuối, họ phải đứng lên ngay lập tức.

