Hà Nội và TP.HCM 'chạy nước rút' để tăng trưởng cả năm vượt 10%

Dù tăng trưởng 6 tháng đầu năm chưa đạt mức 2 con số, Hà Nội và TP.HCM không hạ chỉ tiêu cả năm, thay vào đó kích hoạt đồng bộ các giải pháp để giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy GDP cả nước tăng 8,18%, mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong nhiều năm qua.

Trong bức tranh chung, Hà Nội và TP.HCM tiếp tục giữ vai trò 2 đầu tàu kinh tế lớn. Cả hai duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước, nhưng kết quả vẫn thấp hơn các kịch bản đặt ra từ đầu năm, khiến áp lực tăng trưởng dồn đáng kể vào 6 tháng cuối năm.

Nhận diện bối cảnh này, Thủ tướng Lê Minh Hưng từng nhấn mạnh "không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt để tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc".

Dù GRDP nửa đầu năm tăng trên 8%, Hà Nội và TP.HCM phải tăng tốc lần lượt 13,44% và 11,7% trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng cả năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Áp lực dồn vào nửa cuối năm

Thực tế, tại Hà Nội, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22%, trong đó quý I tăng 8,35% và quý II tăng 8,1%. Đây là mức tăng cao nhất trong khoảng một thập kỷ, đồng thời cao hơn mức 7,63% của cùng kỳ năm 2025.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực chính khi tăng 8,51%, đóng góp 5,8 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Công nghiệp - xây dựng tăng 8,18%, trong đó giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,91%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 8,8%, còn tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 516.900 tỷ đồng , tăng 13,3%.

Dù vậy, mức tăng 8,22% vẫn thấp hơn đáng kể kịch bản 10,36% mà Hà Nội đặt ra cho 6 tháng đầu năm. Để hoàn thành mục tiêu GRDP cả năm tăng từ 11% trở lên, thành phố phải đạt mức tăng 13,44% trong 6 tháng cuối năm, trong đó quý III cần tăng 12,54% và quý IV tăng 14,26%.

Tại TP.HCM - đầu tàu kinh tế phía nam của cả nước - GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,55%, với quý I tăng 8,57% và quý II tăng 8,53%. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua của thành phố.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành trong 6 tháng đạt khoảng 1,55 triệu tỷ đồng , tương đương khoảng 24,5% GDP cả nước. Hoạt động dịch vụ, tiêu dùng và xuất nhập khẩu tiếp tục phục hồi, trong khi sản xuất công nghiệp và thị trường bất động sản ghi nhận thêm tín hiệu tích cực.

Giải ngân đầu tư công của TP.HCM cũng cải thiện qua từng tháng, từ 9,2% kế hoạch vào cuối quý I lên khoảng 35% vào cuối tháng 6. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng để thành phố tạo thêm sức cầu cho nền kinh tế trong nửa cuối năm.

Tuy nhiên, với mục tiêu GRDP tăng 10,2% cả năm, TP.HCM cần đạt mức tăng khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm, trong đó quý III tăng 11,07% và quý IV khoảng 12,3%.

Như vậy, cả 2 thành phố đều phải tạo bước tăng tốc đáng kể so với nửa đầu năm. Nếu Hà Nội cần nâng tốc độ lên 13,44%, TP.HCM cũng phải duy trì mức tăng gần 12% trong 6 tháng cuối năm.

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã yêu cầu phát huy vai trò "đầu tàu" của các vùng kinh tế, các cực tăng trưởng và các thành phố lớn, nhất là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai... đẩy mạnh thi đua tăng trưởng 2 con số, đóng vai trò dẫn dắt và lan tỏa kinh tế cả nước.

Hà Nội xây dựng 57 nhiệm vụ

Tại một tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp ngày 25/8, ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội nhấn mạnh với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thành phố không đơn thuần chạy theo số lượng mà yêu cầu bức thiết phải đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Do đó, thành phố sẽ chuyển đổi tư duy từ "hỗ trợ" sang "đồng hành” cùng doanh nghiệp tạo tăng trưởng. Thành phố có trách nhiệm kiến tạo thể chế, hạ tầng và môi trường minh bạch, nhưng đồng thời cũng kỳ vọng doanh nghiệp chủ động đổi mới quản trị và minh bạch tài chính.

"Tăng trưởng 2 con số chỉ bền vững khi được tạo nên từ hàng nghìn doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt hơn, thị trường rộng hơn và hiệu quả cao hơn", ông nhìn nhận.

Trước đó, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 17, xây dựng 57 nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm và phân công cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương.

Nửa cuối năm, TP Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 13,44%. Để hiện thực hóa kịch bản này, khu vực dịch vụ được giao chỉ tiêu tăng 14,5%, đóng góp 7,69 điểm phần trăm vào mức tăng chung của thành phố. Khối công nghiệp - xây dựng cần tăng 12,44%, đóng góp 2,37 điểm phần trăm, trong đó riêng ngành xây dựng giữ mức tăng 18,71%.

Nửa cuối năm, TP Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 13,44%. Ảnh: Nam Khánh.

Áp lực tăng trưởng tập trung lớn vào các ngành dịch vụ và thương mại. Cụ thể, thành phố đặt chỉ tiêu cho hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 19,15%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 17,48%; bán buôn, bán lẻ tăng 16,95%; vận tải, kho bãi tăng 15,42% và kinh doanh bất động sản tăng 14,82%.

Ở khối sản xuất công nghiệp, Hà Nội yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, ưu tiên 4 nhóm ngành chủ lực gồm chế biến, chế tạo công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ; điện tử - bán dẫn - tự động hóa và công nghiệp số. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục được xác định là động lực chính của khu vực sản xuất.

Song song đó, thành phố đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, phát triển mô hình cụm công nghiệp sinh thái và thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics và trung tâm R&D.

Đối với lĩnh vực xây dựng, thành phố yêu cầu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính. Hà Nội đặt mục tiêu khởi công và đẩy mạnh thi công 314 dự án nhà ở đô thị, gồm 144 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang; 159 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị; 8 dự án cải tạo chung cư cũ và 3 dự án nhà ở cho thuê.

Về nguồn vốn ngân sách, Hà Nội chốt mục tiêu đến ngày 31/12 giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn đầu tư công. Việc đẩy nhanh các dự án đầu tư công, xử lý ách tắc cho các dự án ngoài ngân sách và thúc đẩy khối doanh nghiệp tư nhân được xác định là giải pháp kích hoạt nguồn lực, tạo thêm dư địa hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm.

TP.HCM cần huy động thêm 880.000 tỷ đồng

Với TP.HCM, yêu cầu tăng trưởng 11,7% trong 6 tháng cuối năm đặt ra bài toán lớn về huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Theo kế hoạch của thành phố, trong 6 tháng cuối năm cần huy động thêm khoảng 880.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, cao hơn nhiều so với tổng vốn đầu tư toàn xã hội 309.769 tỷ đồng ghi nhận trong nửa đầu năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá giải ngân đầu tư công là một động lực quan trọng để dẫn dắt đầu tư tư nhân, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

"Giải ngân đầu tư công đạt 100% thì chắc chắn đầu tư tư nhân sẽ nhanh hơn, mà đầu tư tư nhân đúng theo tiến độ thì tăng trưởng sẽ vượt hơn 10%", ông lưu ý với các sở ngành, đồng thời yêu cầu đến hết quý III giải ngân đầu tư công đạt tối thiểu 70%.

Năm nay, TP.HCM được Thủ tướng giao 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công, chiếm khoảng 14,6% tổng nguồn vốn cả nước. Đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân 43,2% kế hoạch. Khối lượng vốn còn lại đòi hỏi tốc độ giải ngân phải tăng mạnh trong những tháng cuối năm.

Dù GRDP nửa đầu năm tăng trên 8%, Hà Nội và TP.HCM phải tăng tốc lần lượt 13,44% và 11,7% trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng cả năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Song song với đầu tư công, TP.HCM đang tìm cách khơi thông nguồn lực tư nhân. Thành phố cho biết đã tháo gỡ hoặc xác định hướng xử lý đối với 838 dự án tồn đọng, tổng mức đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng . Việc đưa các dự án đủ điều kiện trở lại triển khai được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đầu tư, xây dựng và các ngành liên quan.

Các động lực khác cũng được thành phố duy trì gồm tiêu dùng, xuất khẩu, thu hút FDI, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong 6 tháng đầu năm, TP.HCM thu hút hơn 6,8 tỷ USD vốn FDI, tăng trên 114% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt hơn 500.000 tỷ đồng , tương đương gần 62% dự toán năm.

Với 2 đô thị lớn, 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Hà Nội cần đạt 13,44%, còn TP.HCM cần khoảng 11,7% để đưa tốc độ cả năm lên lần lượt từ 11% và 10,2%.

Khoảng cách lớn giữa kết quả 6 tháng đầu năm và yêu cầu của nửa cuối năm khiến đầu tư công, tiến độ dự án, khả năng huy động vốn tư nhân và sức mua thị trường trở thành những yếu tố then chốt. Nếu 2 đầu tàu kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm, đây sẽ là nguồn lực quan trọng hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.