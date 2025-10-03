Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hà Nội rút báo động lũ

  • Thứ sáu, 3/10/2025 06:13 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Mực nước sông Hồng tại Long Biên hồi 15h ngày 2/10 rút nhanh xuống mức 9,39 m, thấp hơn mực nước báo động 1 là 9,50 m.

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Hà Nội vừa ban hành lệnh rút báo động lũ căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Long Biên hồi 15 giờ ngày 2/10 là 9,39 m (mực nước báo động 1 là 9,50 m).

Lu Ha Noi bao Bualoi anh 1

Nước sông Hồng đoạn qua cầu Long Biên sáng 2/10.

Theo đó, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Hà Nội lệnh rút báo động 1 trên sông Hồng hồi 15 giờ ngày 2/10 tại địa phận các phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh rút báo động 1.

Trước đó, căn cứ mực nước sông Hồng, sáng 2/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Hà Nội đã ban hành lệnh báo động lũ cấp 1 tại trạm thuỷ văn An Cảnh và trạm thuỷ văn Long Biên. Đồng thời, đề nghị các địa phương ven sông Hồng thi hành nghiêm chỉnh quy định khi có báo động lũ.

Nước lên nhanh do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, cùng với việc các hồ chứa thuỷ điện trên thượng lưu mở nhiều cửa xả lũ, mực nước sông Hồng đoạn qua địa phận TP. Hà Nội lên rất nhanh.

Trần Hoàng/Tiền Phong

