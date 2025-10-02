Tiền tỷ trôi theo nước lũ, nhiều hộ gia đình ở Thanh Hóa khóc ròng

Trận lũ quét ập đến quá nhanh chỉ trong vòng vài phút đã cuốn đi nhiều tài sản giá trị khiến người dân Thanh Hóa lâm cảnh trắng tay.

Từ ngày 29/9, mưa lớn liên tục trút xuống Thanh Hóa khiến nhiều khu vực của xã Ngọc Lặc chìm trong biển nước. Nước sông Cầu Chày dâng cao, chảy xiết, nhấn chìm hàng loạt nhà cửa, cửa hàng và tài sản của người dân.

Đặc biệt, đêm 30/9 rạng sáng 1/10, lũ quét đột ngột ập về với dòng chảy mạnh, cuốn đi nhiều tài sản của người dân chỉ trong chớp mắt. Hiện nước rút nhưng hậu quả để lại ở khắp xã Ngọc Lặc rất nặng nề.

Những con đường đầy bùn đất, những ngôi nhà ngập ngụa, những cửa hàng tan hoang và ánh mắt thất thần của người dân là minh chứng rõ rệt nhất cho sức tàn phá của thiên nhiên. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại “trận đại hồng thủy” cuốn phăng đi không chỉ tài sản mà cả sự bình yên của họ.

Khu phố sầm uất của xã Ngọc Lặc (Thanh Hóa) ngổn ngang sau trận lũ quét kinh hoàng.

Chị Lê Thị Hoa (39 tuổi), chủ gara ô tô ngay cạnh cầu làng Ngòn (Thanh Hóa) nhớ lại giây phút lũ ập đến: “Lúc đó gara có 15 chiếc ôtô, vừa là xe của gia đình vừa là xe khách gửi sửa chữa. Dòng nước ập về chỉ trong vòng 10 phút đã nhấn chìm toàn bộ, chúng tôi không kịp trở tay”.

Theo chị Hoa, xe bị ngâm nước suốt đêm, bùn đất tràn vào khiến toàn bộ nội thất hư hỏng. Thiệt hại ước tính khoảng 8- 9 tỷ đồng . Ngoài ra, hệ thống phòng sơn, thiết bị sữa chữa, đồ đạc trong gara cũng bị hư hỏng nặng. Ngay cả chiếc tủ có tiền và vàng cũng bị lũ cuốn mất, tất cả diễn ra quá nhanh. Bao công sức của vợ chồng chị Hoa gây dựng trong suốt 15 năm bị lũ cuốn đi, khiến anh chị trắng tay.

Giống gia đình chị Lê Thị Hoa, nhiều hộ kinh doanh tại khu phố 1 Xuân Sơn (xã Ngọc Lặc) cũng chịu thiệt hại nặng nề. Đây vốn là khu phố buôn bán sầm uất nhất Ngọc Lặc, nhưng chỉ sau một đêm, nhiều cơ sở gần như bị quét sạch.

Thiết bị, máy móc xưởng nội thất bị hư hỏng do lũ quét ập về.

Anh Bùi Thái Sơn (37 tuổi), chủ một cơ sở kinh doanh karaoke và đồ gỗ, cho biết: “Khi lũ ập về, chúng tôi chỉ kịp chạy thoát thân. Toàn bộ các phòng hát cùng loa đài, tivi, thiết bị điện tử đều hư hỏng. Gần 4 tấn gỗ Ngọc Am cũng bị lũ cuốn phăng. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến vậy”.

Tại khu vực gần Trường Tiểu học Ngọc Khê 2, một xưởng sản xuất đồ nội thất, cũng bị thiệt hại nặng. Anh Nguyễn Văn Tiến (thành viên của xưởng) xót xa: “Máy móc trị giá gần 1 tỷ đồng bị nước lũ nhấn chìm, hàng hóa thành phẩm cũng bị cuốn trôi sạch. Chúng tôi thực sự không biết phải bắt đầu lại từ đâu”.

Trong khi đó, cửa hàng kinh doanh bồn nước ngay chân cầu làng Ngòn gần như bị xoá sổ sau trận lũ quét kinh hoàng. Chủ cửa hàng cho hay, trước khi lũ về, gia đình kịp chằng chống tường rào, nhưng sức nước quá mạnh cuốn đi gần 100 chiếc bồn trong chốc lát.

Lũ quét không chỉ khiến người dân mất trắng tài sản mà còn gieo rắc nỗi kinh hoàng về tốc độ và sức tàn phá của thiên tai. Người dân nhiều thôn buộc phải leo lên tầng cao hoặc sơ tán sang nhà người thân để tránh trú. Nhưng khi chưa kịp hoàn hồn sau đợt nước dâng đầu tiên thì khoảng 20h ngày 30/9, một đợt lũ mới lại cuồn cuộn tràn về, mang theo đất đá, đổ xuống dữ dội như thác đổ. Những tiếng kêu cứu, tiếng nước gầm rú khiến cả vùng quê như chìm trong bóng tối tang thương.

Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, bão số 10 gây nên thiệt hại lớn ở Thanh Hóa khi làm 5 người chết, 6 người bị thương, 1.456 ngôi nhà bị hư hỏng, 6.151 ha lúa và 4.228 ha hoa màu, 140.000 cây giống bị thiệt hại, nhiều vật nuôi bị chết, 179 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại, nhiều nơi bị ngập sâu trong nước lũ, hàng vạn người dân bị cô lập, mất điện, thiếu lương thực, nước sạch.