Hà Nội đón nắng sau đợt mưa lớn gây ngập lụt khắp nơi

Dự báo thời tiết ngày 2/10, Hà Nội đón nắng sau đợt mưa lớn gây ngập lụt diện rộng, nhiệt độ cao nhất dao động 30-32°C.

Dự báo thời tiết ngày 2/10: Hà Nội đón nắng. Ảnh minh hoạ: Khổng Chí.

Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 2/10

Sau chuỗi ngày mưa lớn do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu cơn bão số 10 và hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, ngày 2/10, Bắc Bộ chỉ còn xảy ra mưa rào và dông ở vài nơi.

Thời tiết Hà Nội cũng tạnh ráo, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định về bản đồ và quỹ đạo áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, lúc 19h ngày 1/10, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Khoảng 19h ngày 2/10, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines), tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

"Khoảng tối 3/10, cơn bão này đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025", cơ quan khí tượng cho hay.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/10

TP. Hà Nội đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, vùng núi đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.