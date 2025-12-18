Hà Nội chọn xong nhà đầu tư xây cầu Trần Hưng Đạo

UBND TP Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư, tổng mức đầu tư hơn 16.226 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định lựa chọn liên danh CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Sun Group), làm nhà đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư khoảng 16.226 tỷ đồng . Trong cơ cấu tài chính, thành phố Hà Nội thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, giá trị khoảng 8.190 tỷ đồng . Phần còn lại sử dụng ngân sách thành phố.

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 4,18 km. Điểm đầu tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, thuộc phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Long Biên và Bồ Đề.

Cầu chính vượt sông Hồng dài 870 m, gồm 6 nhịp, quy mô mặt cắt ngang 43 m, thiết kế 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 3 nút giao gồm nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái; nút giao với đường đê tả Hồng (đường Long Biên - Xuân Quan); nút giao với đường Nguyễn Sơn. Cầu dự kiến được hoàn thành trong năm 2027.

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong 18 công trình cầu đường bộ vượt sông Hồng theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô. Dự án giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đô thị hóa khu vực, tạo tiền đề thực hiện chủ trương giãn dân, đồng thời giảm áp lực giao thông cho đô thị trung tâm.

Công trình phù hợp với định hướng phát triển chung của đất nước, tăng cường kết nối các trục giao thông chính dọc hai bờ sông Hồng và chia sẻ lưu lượng cho các cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy.

Trước đó, vào đầu tháng 10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo - một trong 8 công trình trọng điểm được khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hiện trên sông Hồng có 9 cầu đang khai thác, gồm Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên và Việt Trì - Ba Vì. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ xây thêm 9 cầu mới, trong đó có cầu Trần Hưng Đạo. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã khởi công 3 cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Thượng Cát và Trần Hưng Đạo.