Hà Nội cấm trường học dạy thêm, học trước trong dịp hè

  12/5/2026 13:58 (GMT+7)
Trong dịp hè, trường học Hà Nội không tổ chức dạy thêm, học thêm; không tổ chức dạy trước chương trình; không ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học mới.

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh: Đinh Hà.

Nội dung được Sở GD&ĐT Hà Nội nêu tại kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2026.

Trong đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các em tham gia có sự ủng hộ, đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Đối với hoạt động ôn tập văn hóa trong hè cho học sinh, sở yêu cầu các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên lập kế hoạch ôn tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh yếu, kém. Các đơn vị bố trí thời gian hợp lý để tổ chức kiểm tra và xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện thi lại, học sinh phải rèn luyện trong hè.

"Nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; không tổ chức dạy trước chương trình; ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2026-2027", Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ.

Đối với cấp học mầm non, sở yêu cầu các đơn vị, nhà trường bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (phòng học, bếp ăn, khu vui chơi, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi…).

Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị và tinh thần tự nguyện đăng ký làm việc của giáo viên, các cơ sở giáo dục mầm non bố trí đủ số lượng giáo viên, nhân viên theo quy định; bảo đảm phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phù hợp năng lực.

Các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè phù hợp nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ (có đơn đăng ký học hè); báo cáo Phòng Văn hóa - Xã hội các phường, xã; thực hiện nghiêm túc chế độ trực hè; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; không để xảy ra các vụ việc vi phạm quy định tại cơ sở.

Về học phí học hè, các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện thu, chi trên nguyên tắc thỏa thuận với cha mẹ trẻ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định; quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc trong hè.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, học sinh Hà Nội sẽ kết thúc năm học vào ngày 30/5.

Ngọc Bích

