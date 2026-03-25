Hà Nhuận Đông bất ngờ gây chú ý

Nam diễn viên bất ngờ nổi tiếng trở lại sau khi dân mạng lấy các vai diễn của anh để so sánh với Trương Lăng Hách - nam chính "Trục Ngọc".

Theo 163, Hà Nhuận Đông đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm khi khán giả "đào" lại các vai diễn tướng quân mà anh từng đóng, đặc biệt là Hạng Vũ trong Sở Hán truyền kỳ. Anh được nhận xét gương mặt không quá điển trai nhưng sở hữu nét nam tính, mạnh mẽ, rất phù hợp với hình tượng vị tướng oai phong trên chiến trường.

Việc Hà Nhuận Đông nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn cũng được khán giả đánh giá cao. Tài tử lớn lên ở Canada, không quá am hiểu về lịch sử Trung Quốc. Vì vậy, trước khi nhận vai, anh đã phải đọc sách, nghiên cứu kỹ nhân vật mà mình hóa thân. Nhờ vậy, màn thể hiện của anh trong phim được nhận xét thuyết phục, toát lên được thần thái, khí chất mạnh mẽ, sắc bén của vai diễn.

Dân mạng tán dương vẻ nam tính, mộc mạc, gương mặt góc cạnh với thân hình rắn chắc, cơ bắp của nam diễn viên, cho rằng đây mới là tiêu chuẩn của các vai diễn hành động, kiếm hiệp.

Hà Nhuận Đông và Trương Lăng Hách được dân mạng đem ra so sánh. Ảnh: Sohu.

Đặt cạnh Hà Nhuận Đông, màn thể hiện của Trương Lăng Hách trong phim đang gây sốt Trục Ngọc bị khán giả chế giễu khắp cõi mạng. Dân mạng nhận xét phiên bản Hạng Vũ của Hà Nhuận Đông "nhìn là biết vị tướng rất giỏi đánh trận", còn Tạ Chinh của Trương Lăng Hách "nhìn là biết rất giỏi trang điểm".

Những hình ảnh nhân vật của Trương Lăng Hách những ngày qua trở thành tâm điểm tranh cãi vì không thể hiện đúng phong thái một vị tướng. Diễn viên xuất hiện với lớp trang điểm lố, son môi đỏ, kẻ mắt đậm, đánh kem nền dày kèm hiệu ứng filter mịn da. Chưa kể, việc trang phục, tóc tai chải chuốt hay cắm lông chim trĩ trên đầu tướng quân ra trận cũng được cho là không phù hợp.

Trên các diễn đàn phim, nhiều người xem còn mỉa mai Trương Lăng Hách là "tướng quân kem nền". Họ bày tỏ ngao ngán khi dòng phim kiếm hiệp cổ trang hiện nay không chú trọng diễn xuất, thay vào đó lạm dụng trang điểm và filter chỉ để diễn viên hiện lên đẹp hoàn hảo, bất chấp hoàn cảnh.