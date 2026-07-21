Hà Lan bị loại vẫn có giải ở World Cup 2026

Dù sớm dừng bước tại World Cup 2026, Hà Lan vẫn được FIFA vinh danh với giải Fair Play nhờ thành tích thi đấu kỷ luật nhất giải.

Hà Lan là đội chơi đẹp nhất World Cup 2026.

Tuyển Hà Lan khép lại World Cup 2026 với nỗi thất vọng lớn khi bị Morocco loại ngay vòng 1/16 sau loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, "Cơn lốc màu da cam" vẫn rời giải với danh hiệu đặc biệt khi được FIFA trao Giải Fair Play dành cho đội tuyển có lối chơi đẹp nhất.

Đây là phần thưởng ít được chú ý nhưng được FIFA trao ở mỗi kỳ World Cup. Hà Lan giành giải nhờ thành tích kỷ luật ấn tượng khi chỉ nhận 3 thẻ vàng và không phải nhận bất kỳ thẻ đỏ nào trong suốt hành trình tại giải đấu.

Theo quy định của FIFA, đội chiến thắng ở hạng mục Fair Play không chỉ nhận cúp lưu niệm mà còn được hỗ trợ triển khai một chương trình phát triển bóng đá cộng đồng tại quốc gia mình với ngân sách tối đa 50.000 USD .

Dù vậy, danh hiệu này khó có thể bù đắp nỗi thất vọng của người hâm mộ Hà Lan. Sau thất bại trước Morocco, HLV Ronald Koeman cũng tuyên bố từ chức, khép lại hành trình không như kỳ vọng cùng đội tuyển quê hương.

Trong khi đó, World Cup 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết hôm 20/7. Rodri giành Quả bóng Vàng, Kylian Mbappe giành Vua phá lưới, Unai Simon đoạt Găng tay Vàng, còn Pau Cubarsi được vinh danh là Cầu thủ trẻ hay nhất giải.

Highlights Hà Lan 1-1 Morocco (luân lưu 2-3) Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.