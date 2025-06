Gyokeres 'gieo sầu' cho MU

Chân sút 27 tuổi trở thành một trong những tiền đạo được săn đón ở châu Âu nhờ mùa giải thăng hoa cùng Sporting. Anh ghi tới 54 bàn sau 52 trận, góp công lớn giúp đội vô địch giải quốc nội và cúp quốc gia Bồ Đào Nha.

Nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu đánh tiếng muốn có anh, nhưng Arsenal hiện chiếm ưu thế. Juventus và Atletico Madrid cũng quan tâm, trong khi MU được cho là đã gửi lời đề nghị hậu hĩnh để biến Gyokeres mũi nhọn trên hàng công.

Tuy nhiên, Gyokeres ưu tiên được chơi bóng ở Champions League mùa tới, nên từ chối Old Trafford để hướng đến Emirates. Một cuộc tranh cãi gay gắt giữa người đại diện Hasan Cetinkaya và Chủ tịch Sporting Frederico Varandas khiến thương vụ trở nên rắc rối. Varandas bác bỏ thỏa thuận về việc cho phép Gyokeres ra đi với giá 60 triệu bảng.

Dù vậy, Gyokeres tin rằng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Thậm chí chân sút này thông báo với người thân rằng họ sẽ nhìn thấy anh khoác áo Arsenal mùa tới.

"Pháo thủ" gửi đề nghị đầu tiên khoảng 50 triệu bảng. Sporting từ chối thẳng thừng, nhưng họ dự định đưa ra lời đề nghị mới với mức giá cao hơn trong vài ngày tới.

Hợp đồng hiện tại của Gyokeres ở Sporting CP kéo dài đến tháng 6/2028. Trong trường hợp không thể đạt thỏa thuận với CLB Bồ Đào Nha, Arsenal vẫn có phương án B là Benjamin Sesko của RB Leipzig. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh với Al-Hilal của Saudi Pro League và đáp ứng yêu cầu chuyển nhượng trên 70 triệu bảng từ phía Leipzig.

