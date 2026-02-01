Gyokeres bỏ lỡ khó tin

Viktor Gyokeres trải qua trận đấu đầy cảm xúc tại Elland Road, khi anh đi từ tâm điểm chỉ trích đến người hùng của Arsenal đêm 31/1.

Tình huống bỏ lỡ khó tin của Gyokeres.

Ngay đầu hiệp 2, tiền đạo người Thụy Điển đứng trước cơ hội kết liễu trận đấu. Ở tư thế thuận lợi, Gyokeres chần chừ thêm một nhịp, tạo điều kiện để hậu vệ Leeds lao về lăn xả, hóa giải cú dứt điểm.

Khán đài đội khách rền lên tiếng tiếc nuối, còn trên mạng xã hội, không ít CĐV Arsenal lập tức gắn mác "không thể chấp nhận" cho pha bỏ lỡ của chân sút này.

Hôm 29/1, Gyokeres cũng có pha bỏ lỡ ngon ăn. Tiền đạo người Thụy Điển vươn người dứt điểm đưa bóng bay hết đường biên ngang cự ly chỉ khoảng 3 m, trong chiến thắng 3-2 trước Kairat Almaty ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League.

Đó là những khoảnh khắc có thể nhấn chìm bất kỳ tiền đạo nào. Nhưng Gyokeres không để nỗi thất vọng kéo dài. Anh tiếp tục di chuyển không ngừng, chủ động xin bóng và giữ nguyên sự quyết đoán trong từng pha xử lý.

Và rồi, phần thưởng đến rất nhanh. Chỉ ít phút sau pha bỏ lỡ đáng tiếc, Gyokeres lại xuất hiện đúng lúc trong vùng cấm Leeds. Lần này, không còn sự do dự. Anh tung cú dứt điểm gọn gàng, lạnh lùng đưa bóng nằm gọn trong lưới, nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal.

Bàn thắng giúp "Pháo thủ" đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực phản kháng của Leeds, đồng thời là lời đáp trả đanh thép của Gyokeres trước những chỉ trích.

Chung cuộc, Arsenal thắng 4-0 để tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng Premier League.

